Jednym z dodatków do wynagrodzenia, na które mogą liczyć nauczyciele jest dodatek motywacyjny. Choć prawo do niego wynika z art. 30 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a regulacje, które go dotyczą odnajdziemy również w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, to jest to składnik wynagrodzenia silnie powiązany z regulaminem wynagradzania, co sprawia, że dotyczące go zasady mogą być różne w poszczególnych placówkach i w dużym stopniu zależą od tego, jakie postanowienia wprowadzi w tym zakresie organ prowadzący, który ma obowiązek określić wysokość jego stawki oraz szczegółowe warunki przyznawania. Niestety w podejmowanych w tym zakresie uchwałach samorządy często popełniają błędy, które prowadzą do stwierdzania ich nieważności.

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Warunki przyznawania dodatku muszą wynikać z regulaminu

Jednym z rozstrzygnięć, w którym stwierdzono nieważność uchwały samorządowej wprowadzającej regulamin wynagradzania dla nauczycieli było rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 28 października 2026 r. (nr PN-II.4131.334.2026). Dotyczyło ono regulaminu, z którego wynikało, że dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi, który osiąga szczególne efekty pracy w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

1) osiąga wysokie wyniki w realizowanym procesie dydaktycznym, potwierdzone wynikami nauczania, osiągnięciami uczniów lub ich postępami, z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów;

2) osiąga znaczące efekty w pracy wychowawczej i opiekuńczej, potwierdzone poprawą funkcjonowania uczniów, skutecznym rozwiązywaniem problemów wychowawczych lub zwiększeniem aktywności uczniów w życiu szkoły;

3) opracowuje i wdraża innowacje pedagogiczne lub nowatorskie rozwiązania metodyczne, których efektem jest podniesienie jakości kształcenia lub wychowania;

4) wykazuje szczególne zaangażowanie w realizację zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, którego efektem jest podniesienie jakości pracy szkoły;

5) szczególnie efektywnie wykonuje zadania wynikające z zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji, osiągając wymierne efekty organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze;

6) realizuje zadania edukacyjne wynikające z priorytetów organu prowadzącego w zakresie lokalnej polityki oświatowej, przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy szkoły oraz współpracy ze społecznością lokalną.

Zasady muszą być jasne i zrozumiałe dla adresatów

O ile organ nie miał wątpliwości odnoszących się do punktów 1 i 2, o tyle już koleje wzbudziły jego wątpliwości. W wydanym rozstrzygnięciu wskazał, że w orzecznictwie sądów administracyjnych jednolicie przyjmuje się, iż sformułowanie "szczegółowe warunki przyznawania" należy rozumieć jako czynniki, od spełnienia których zależy zrealizowanie czegoś. Przyznana organowi prowadzącemu szkołę kompetencja prawodawcza ma na celu konkretyzację ogólnych warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy. Odpowiednie regulacje dotyczące dodatku motywacyjnego zawarte w uchwale rady gminy mają więc za zadanie precyzyjnie określić warunki przyznawania tego dodatku by wyeliminować zjawisko dowolności w jego przyznawaniu. To oznacza, że wprowadzenie w regulaminie postanowień, zgodnie z którymi dodatek motywacyjny jest przyznawany w zależności od ogólnikowo wskazanych przesłanek nie można uznać za prawidłowe wypełnienie upoważnienia do ustalenia warunków jego przyznawania. Uchwała stanowiąca akt prawa miejscowego powinna być zredagowana w taki sposób, aby dla przeciętnego adresata była zrozumiała. Przepis prawa miejscowego musi być sformułowany w sposób precyzyjny i czytelny, tak by wynikało z niego, kto, w jakich okolicznościach i jak powinien się zachować, żeby osiągnąć skutek wynikający z tego przepisu. Zakres uchwały powinien zapewnić taki sam poziom praw i obowiązków dla adresatów znajdujących się w identycznej sytuacji.