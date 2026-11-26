Już niedługo rozpocznie się okres rocznych rozliczeń podatkowych, a zainteresowanie możliwymi do zastosowania w ramach kalkulacji podatkowej ulgami wzrośnie. Od lat niezmiennie najczęściej stosowaną przez podatników ulgą jest tzw. ulga na dziecko. Jej powszechność sprawia, że w związku z jej stosowaniem powstaje wiele wątpliwości. Dotyczą one najczęściej tych sytuacji, w których rodzice dzieci nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego i nie potrafią ustalić między sobą czy i jak podzielić się korzystaniem z ulg podatkowych. Jednym z pytań, na które trzeba w takiej sytuacji odpowiedzieć jest to, czy posiadanie władzy rodzicielskiej w połączeniu z płaceniem łożeniem na utrzymanie dziecka uprawnia rodzica do skorzystania z ulgi prorodzinnej?

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Ulga na dziecko dotyczy obojga rodziców

Jak wynika z art. 27f ust. 1 ustawy z 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik ma prawo odliczyć od podatku dochodowego odpowiednią, określoną przepisami kwotę, na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

1) wykonywał władzę rodzicielską;

2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę podatnicy mogą odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna), lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim - kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

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Weekend z dzieckiem to dla fiskusa za mało

Jednak jak rozumieć wykonywanie władzy rodzicielskiej, o którym jest mowa w tym przepisie? Czy wystarczające są w takim przypadku płacenie alimentów i weekendowe spotkania z dziećmi? Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 8 października 2025 r. (nr 0115-KDIT2.4011.430.2025.4.DT), dla nabycia prawa do ulgi konieczne jest zarówno posiadanie przez rodzica władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, jak i jej faktyczne wykonywanie, czyli wykonywanie wszystkich obowiązków, dzięki którym dziecko wychowywane jest w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój, w szczególności sprawowanie faktycznej pieczy nad dzieckiem i jego wychowywanie, troszczenie się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka, a więc zapewnienie/zabezpieczenie wszystkich potrzeb dziecka od bytowych po edukacyjne, rozwojowe, zdrowotne i emocjonalne. Przez wychowywanie należy w tym przypadku rozumieć zapewnianie stałej opieki, prowadzącej do uzyskania pełnego rozwoju fizycznego i psychicznego. Chodzi zatem o aktywne uczestniczenie w wychowywaniu dziecka i realny wpływ na rozwój jego osobowości. Realizacja prawa wykonywania władzy rodzicielskiej może następować przykładowo poprzez osobiste kontakty z nauczycielami, interesowanie się stanem zdrowia dziecka i pomoc w jego leczeniu, zapewnianie wsparcia w nauce, interesowanie się sposobem spędzania wolnego czasu. Wykonywanie władzy rodzicielskiej należy zatem odnieść do konkretnych okoliczności faktycznych, w oparciu o zachowania i konkretną aktywność rodziców wobec dziecka.

Oznacza to, że w przypadku, gdy sąd nie orzekł opieki naprzemiennej nad małoletnimi dziećmi, a miejscem ich zamieszkania jest miejsce zamieszkania jednego z rodziców, a drugi sprawuje nad nimi opiekę jedynie okazjonalnie, np. w weekendy, to nie ma on prawa do dokonania odliczenia z tytułu ulgi prorodzinnej.