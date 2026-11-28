Okres zimowej przerwy świątecznej to dla nauczycieli okres pracy, w których pozostają w dyspozycji dyrektora placówki w ramach obowiązującego ich czasu pracy. Może więc polecić im wzięcie w tym czasie udziału w szkoleniu.

Zimowa przerwa świąteczna w szkołach

Zbliżają się święta, a wraz z nimi zimowa przerwa świąteczna w szkołach, która będzie trwała w roku szkolnym 2026/2027 od dnia 23 grudnia (środa) do dnia 31 grudnia (czwartek). W tym okresie szkoły nie będą obowiązkowo organizowały dla uczniów zajęć opiekuńczo-wychowawczych, bo taki obowiązek obciąża placówki jedynie w odniesieniu do tzw. dni dyrektorskich, czyli dodatkowych dni wolnych, które dyrektor może zagospodarować według własnego uznania (choć po konsultacji) - dla szkół podstawowych w wymiarze 6 dni, a dla liceów i techników aż do 10. Wielu dyrektorów skorzysta z tego uprawnienia już w najbliższym czasie – w okresie świąteczno-noworocznym. W wielu szkołach na podstawie decyzji dyrektora dniami wolnymi od zajęć będą 4 i 5 stycznia 2027 r. (poniedziałek i wtorek), co sprawi, że lekcje nie będą się odbywały w szkołach w okresie od 23 grudnia 2026 r. do 6 stycznia 2027 r.

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Co wolno dyrektorowi, a co nauczycielom w dni wolne od zajęć dydaktycznych?

W okresach, w których w placówkach oświatowych przypadają dni wolne od zajęć dydaktycznych branżowe grupy w mediach społecznościowych zalewają dyskusje na temat tego, czego dyrektor może w tym okresie wymagać od nauczycieli i na co ten musi się zgodzić, a na co nie. Jednym z pytań, które się pojawiają jest to, czy nauczyciel może w tym okresie wyjechać, choćby na święta do domu rodzinnego, ale też po prostu na zaplanowany wypoczynek. Wątpliwości mają też dyrektorzy, którzy nie są pewni, jak powinni reagować w sytuacjach, gdy nauczyciele odmawiają np. udziału w zaplanowanym na ten okres szkoleniu i wprost informują go, że mają już inne plany? Niestety dyskusje toczące się wokół tej problematyki mają zazwyczaj charakter emocjonalny, a mało mówi się w nich o tym, co przecież wprost wynika z przepisów.

Te dni nie są dla nauczycielami dniami wolnymi od pracy

Tymczasem z prawnego punktu widzenia sprawa jest prosta. Omawiane okresy nie są dla nauczycieli ani okresami urlopu, ani innymi wolnymi od pracy. W placówkach feryjnych bieżącego urlopu wypoczynkowego udziela się nauczycielom jedynie w okresie ferii szkolnych. Oznacza to, że na ogólnych zasadach są to dla nauczycieli dni pracy, w których pozostają w dyspozycji dyrektora placówki w ramach obowiązującego ich czasu pracy. Nie ma więc przeszkód by ten polecił im w tym czasie wykonywanie czynności służbowych innych niż prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym np. właśnie udział w szkoleniu. Jednocześnie, skoro te dni są dniami pracy dla nauczycieli, to powinni oni realizować w tym czasie swoje obowiązki pracownicze. Dotyczy to oczywiście tych dni, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie są dniami wolnymi od pracy. Dyrektor będący osobą zarządzającą placówką i odpowiedzialną zarówno za rozliczanie pracowników z prawidłowego wykonywania obowiązków, jak i za legalne wykorzystanie publicznych środków finansowych, powinien z kolei zgodnie z prawem zareagować na fakt, że tego nie robią.

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