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Alimenty na dziecko. Dlaczego warto je zabezpieczyć i jak to zrobić?

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18 września 2026, 12:09
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Dlaczego warto zabezpieczyć alimenty na dziecko?
Dlaczego warto zabezpieczyć alimenty na dziecko?
Shutterstock

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Zabezpieczenie alimentów jest ważnym i pomocnym rozwiązaniem na czas trwania postępowania. Pozwala na uzyskanie świadczeń na dziecko jeszcze przed wydaniem przez sąd wyroku. Biorąc pod uwagę fakt, iż proces o alimenty może być rozciągnięty w czasie, takie rozwiązanie może realnie pomóc w zabezpieczeniu interesów dziecka.

Co trzeba wiedzieć o zabezpieczeniu alimentów na dziecko?

  • zgodnie z przepisami sąd powinien rozpoznać wniosek o zabezpieczenie alimentów niezwłocznie, nie później niż w terminie tygodnia od dnia wpływu pisma do sądu;
  • postanowienie sądu zabezpieczające alimenty jest natychmiast wykonalne;
  • wniosek o zabezpieczenie alimentów jest wolny od opłat sądowych.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów

Wniosek o zabezpieczenie najlepiej złożyć już w pozwie o alimenty. Można to też zrobić w oddzielnym wniosku w trakcie procesu. Co istotne, w sprawach o alimenty, podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia (art. 753 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Oznacza to, iż wnioskujący o zabezpieczenie alimentów nie musi udowadniać swoich twierdzeń, wystarczające jest ich uprawdopodobnienie. W praktyce można to zrobić za pomocą dokumentów (m.in. odpis aktu urodzenia dziecka), oświadczeń i innych środków. Ważne, by taki wniosek został starannie uzasadniony.

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„Uprawdopodobnienie roszczenia w postępowaniu zabezpieczającym, przy uwzględnieniu treści art. 243 k.p.c. oznacza, że uprawniony przedstawił i należycie uzasadnił twierdzenia, które stanowią podstawę dochodzonego roszczenia” – podkreślił Sąd Apelacyjny w Poznaniu w postanowieniu z 17 lipca 2013 r. (I ACz 1182/13).

Ważne

Sąd w przypadku zabezpieczenia nie przeprowadza formalnych czynności dowodowych. Taka konstrukcja przepisów jest zatem sporym ułatwieniem.

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Jaka kwota zabezpieczenia alimentów na dziecko?

Pomimo faktu, iż orzeczenie o zabezpieczeniu alimentów jest dość „prowizoryczne”, to sąd bierze pod uwagę zarówno usprawiedliwione potrzeby dziecka, jak i możliwości rodzica (na podstawie okoliczności uprawdopodobnionych we wniosku). To kluczowe kwestie dla ustalenia kwoty zabezpieczenia alimentów.

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Ważne

Ostateczna wysokość zasądzonych w wyroku alimentów może być inna niż wskazana w postanowieniu zabezpieczającym.

Zabezpieczenie w pozwie o podwyższenie alimentów

Wniosek o zabezpieczenie można złożyć również w sprawach o podwyższenie alimentów. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Ważne jest zatem, aby wykazać, iż od ostatniego orzeczenia zwiększyły się usprawiedliwione potrzeby dziecka.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j. t. Dz.U. z 2026 r., poz. 236);

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 468; ost. zm. Dz. U. z 2026 r., poz. 830).

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Źródło: INFOR
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