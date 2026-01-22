REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Alimenty » Alimenty na dziecko » Czy 800 plus wypływa na wysokość alimentów? Jak orzekają sądy: przykłady wyroków

Czy 800 plus wypływa na wysokość alimentów? Jak orzekają sądy: przykłady wyroków

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 stycznia 2026, 14:46
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
800 plus a alimenty na dziecko
800 plus a alimenty na dziecko
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

„Zamierzam ubiegać się o alimenty na moją córkę, na którą w tej chwili pobieram świadczenie wychowawcze. Jak traktowane jest 800 plus w takiej sytuacji?” – pyta Czytelniczka. To ważna zarówno, dla rodzica, który o alimenty występuje, jak i tego, który je płaci.

Od czego zależy wysokość alimentów? Kluczowe przepisy

Zasady ustalania należnych dziecku alimentów określa Kodeks rodziny i opiekuńczy. Zgodnie z tymi przepisami zakres świadczeń alimentacyjnych zależy z jednej strony od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, zaś z drugiej od zarobkowych i majątkowych możliwości rodzica. Najogólniej rzecz ujmując potrzeby usprawiedliwione to takie, które zapewniają dziecku prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy odpowiedni do jego wieku, a także zdolności. Jeśli chodzi o możliwości zarobkowe i majątkowe, to chodzi tu o pewnego rodzaju potencjał rodzica. Bierze się tu pod uwagę nie rzeczywiście osiągane dochody, a takie, jakie dany rodzic uzyskałby, gdyby w pełni wykorzystywał swoje siły fizyczne i zdolności umysłowe (np. podjął pracę zgodnie ze swoim wykształceniem). Sądy często też odwołują się do zasady równej stopy życiowej dziecka i rodziców.

REKLAMA

REKLAMA

W przypadku dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie wykonanie obowiązku alimentacyjnego może polega na osobistych staraniach rodzica o jego utrzymanie i wychowanie. Świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega wówczas na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

800 plus a alimenty. Co na to prawo?

Ważne

Świadczenie wychowawcze nie wpływa na zakres świadczeń alimentacyjnych. Stanowi o tym art. 135 § 3 pkt 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

REKLAMA

Taki przepis został wprowadzony do k.r.o. w 2016 r., aby zapobiegać możliwym rozbieżnościom w orzecznictwie sądów rodzinnych. W uzasadnieniu do wprowadzonych przepisów podkreślono, iż celem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jest wsparcie osób wychowujących dzieci, poprzez częściowe pokrycie związanych z tym wydatków. „Ustawa zmierza zatem do poprawy sytuacji materialnej osób wychowujących dzieci i zwiększenia w ten sposób dzietności, nie zaś do utrzymania obecnego stanu rzeczy. Nie może ona więc być wykorzystywana do zmniejszenia obciążeń alimentacyjnych i pomocy osobom zobowiązanym z tego tytułu, zwłaszcza w sytuacji tak niskiej ściągalności alimentów. Byłoby to nie tylko sprzeczne z jej istotą, ale również rażąco naruszałoby zasadę sprawiedliwości społecznej” – podano w uzasadnieniu do tych przepisów na etapie projektu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Świadczenie 800 plus w sprawach o alimenty [PRZYKŁADY]

Co na to sądy?

Ważne

Przepis ten często przez sądy interpretowany jest w ten sposób, iż usprawiedliwione potrzeby dziecka m.in. koszty zamieszkania, wyżywienia, ubrania, leczenia powinni pokrywać rodzice, zaś koszty dodatkowe takie jak przykładowo kino, dodatkowe zajęcia sportowe, spotkania z rówieśnikami czy wycieczki mogą być pokrywane z otrzymywanego świadczenia wychowawczego.

Trzeba jednak pamiętać, iż w każdym przypadku pojęcie „usprawiedliwionych potrzeb” będzie zależało od konkretnej sytuacji, czyli od możliwości finansowych rodziców, ich standardu życia, jak również od indywidualnych cech dziecka.

Oto przykładowe orzeczenia. Pamiętajmy jednak, iż w każdej sprawie rozstrzygnięcie sądu dotyczące wysokości alimentów na dziecko jest inne. Zależy bowiem od konkretnych okoliczności.

Przykład

„W świetle przepisu art. 135 § 3 pkt. 3 k.r.o. świadczenie wychowawcze z programu 800+ nie ma wpływu na zakres świadczeń alimentacyjnych. Przy czym w ocenie Sądu przepis ten należy interpretować w ten sposób, że świadczenie wychowawcze 800+ dla dziecka na jego wychowanie i zaspokojenie jego potrzeb, nie wpływa na zakres obowiązku alimentacyjnego żadnego z rodziców, ani ich możliwości zarobkowe i majątkowe, co oznacza, że fakt otrzymywania na dziecko 800 zł z pomocy społecznej nie zwalnia żadnego z rodziców od swojej części uczestniczenia w kosztach utrzymania dziecka. Ponadto nie wlicza się tej kwoty do dochodów rodziny (bowiem ma ono tylko jeden cel, to jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych). A zatem wypłacanego świadczenia wychowawczego rodzicowi, pod którego opieką pozostaje dziecko, nie zalicza się jako dochodu tego rodzica, mającego wpływ na jego (tego rodzica) zakres świadczenia alimentacyjnego wobec dziecka. Wskazać przy tym trzeba, że zarówno w ustawie jak i w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym użyto tego samego pojęcia „zaspokojenie potrzeb dziecka”, a zatem zdaniem Sądu oznacza to, że ustalając obowiązek alimentacyjny Sąd nie może pominąć faktu otrzymywania przez rodzica na dziecko 800 zł na potrzeby dziecka, bowiem potrzeby dziecka są ograniczone. Gdyby więc finansować wszystkie potrzeby dziecka tylko obowiązkiem alimentacyjnym każdego z rodziców to świadczenie 800+, nie miałoby być na co przeznaczone tzn. w zakresie potrzeb dziecka, bo potrzeby dziecka byłyby w całości zaspokojone przez obowiązek alimentacyjny rodziców (i wówczas 800+ byłoby „czystym zyskiem” rodzica je otrzymującego).” – uzasadniał przykładowo Sąd Rejonowy w Toruniu w wyroku z 6 marca 2025 r. (III RC 545/24).

Przykład

Z kolei w wyroku z 11 sierpnia 2023 r. (III RC 179/23) sąd ten uznał, iż „dodatkowe potrzeby w zakresie rozrywki, wyjazdów wakacyjnych czy zainteresowań, a także koszty dodatkowych w razie potrzeby zajęć - powinny być, zdaniem Sądu, zaspokojone ze świadczenia wychowawczego, którego celem jest właśnie zaspokajanie potrzeb małoletnich”.

Przykład

„Wszelkie inne wydatki, których tut. Sąd nie uwzględnił w zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki, a także wydatki w kwotach przekraczających pułap zasługujący na miano usprawiedliwionych, matka małoletniej winna ponosić z pobieranego na rzecz małoletniej (…) świadczenia wychowawczego w kwocie 800 zł miesięcznie. W niniejszej sprawie małoletnia powódka, z uwagi na wiek, nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, w związku z czym obowiązek dostarczania jej środków utrzymania i wychowania spoczywa na obojgu rodzicach” – uznał Sąd Rejonowy w Wągrowcu w wyroku z 27 marca 2024 r. (III RC 269/22).

Podsumowanie

Świadczenie wychowawcze nie wpływa na zakres świadczeń alimentacyjnych. W praktyce sąd może jednak uznać, iż dodatkowe wydatki związane z wychowaniem dziecka takie jak chociażby rozrywki rodzic może pokrywać właśnie z tzw. 800 plus.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 2809; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 897)

Polecamy: Kalendarz 2026

Powiązane
800 plus na pełnoletniego ucznia i studenta. Czy jest szansa na taką zmianę?
800 plus na pełnoletniego ucznia i studenta. Czy jest szansa na taką zmianę?
Alimenty, gdy rodzic nie pracuje. Ile wynoszą?
Alimenty, gdy rodzic nie pracuje. Ile wynoszą?
Ile z pensji komornik może zabrać na alimenty? Przykład na 2026 rok
Ile z pensji komornik może zabrać na alimenty? Przykład na 2026 rok
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zasiłek okresowy z MOPS – komu przysługuje i na jak długo
22 sty 2026

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą ubiegać się o zasiłek okresowy z pomocy społecznej. Wysokość świadczenia ustala pracownik socjalny, biorąc pod uwagę sytuację ubiegającego się o zasiłek i możliwości MOPS. Minimalna kwota zasiłku wynosi 20 zł miesięcznie.
Na jakie wsparcie finansowe i świadczenia niepieniężne można liczyć bez orzeczenia o niepełnosprawności w 2026 r.? Dostępne formy pomocy społecznej
22 sty 2026

Większość form wsparcia (świadczenie wspierające, renty, dodatek i zasiłek pielęgnacyjny) wymagają orzeczeń lub formalnych stopni niepełnosprawności. Są jednak dostępne świadczenia, które mogą być udzielane bez orzeczeń. Na jakie wsparcie można liczyć?
Pracownicy tracą zaufanie do szefów. Coraz więcej wątpi w ich intencje
22 sty 2026

W dobre intencje swoich przełożonych nie wierzy 28 proc. polskich pracowników - wynika z opublikowanego w czwartek raportu ManpowerGroup. Brak zaufania zadeklarowało ponad dwa razy więcej osób pracujących stacjonarnie, niż wykonujących swoje obowiązki zdalnie lub hybrydowo.
Ten wyrok TSUE może poważnie wzmocnić pozycję procesową frankowiczów. Adwokat wyjaśnia dlaczego
22 sty 2026

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, który ma zapaść 22 stycznia 2026 r. może wzmocnić pozycję procesową frankowiczów - uważa mec. Karolina Pilawska. Jak tłumaczy, jeden z mechanizmów procesowych stosowanych przez banki może zostać realnie ograniczony.

REKLAMA

Dostałeś chociaż złotówkę z ZUS? Otrzymasz przesyłkę z Zakładu
22 sty 2026

Do końca lutego wszyscy, którzy w 2025 roku dostali chociaż jedną złotówkę z ZUS, otrzymają deklaracje podatkowe PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 za zeszły rok. ZUS rozpoczął wysyłkę ponad 10,5 mln formularzy osobom, które otrzymały np. renty, emerytury czy zasiłki. Deklaracje będą także umieszczone na PUE ZUS.
Niespodzianka od ZUS: Zaległe składki (i odsetki) nie będą musiały zostać zapłacone. 328,3 mln zł należności zostanie umorzonych z mocy prawa
22 sty 2026

W dniu 20 stycznia 2026 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazały się założenia projektu ustawy o umorzeniu należności dochodzonych przez ZUS od płatników składek i ubezpieczonych. 328,3 mln zł należności, która nie są nieściągalne, ale ich dochodzenie jest nieefektywne – zostanie umorzonych z mocy prawa.
Emerytura od 67 roku życia dla kobiet i mężczyzn, 800+ z kryterium dochodowym, likwidacja 13. i 14. emerytury. Jest plan ratunkowy dla polskich finansów publicznych
22 sty 2026

Polskie finanse publiczne znalazły się w krytycznym punkcie. Wydajemy znacznie więcej, niż zarabiamy, a dług rośnie w zastraszającym tempie. Najnowszy raport fundacji FOR i WEI, zatytułowany „Budżetowy S.O.S.”, to nie tylko alarmujący sygnał ostrzegawczy, ale i konkretna mapa drogowa, która ma uchronić nas przed gospodarczą katastrofą. Eksperci ostrzegają: jeśli nie zmienimy kursu, czekają nas lata stagnacji i drastyczne obniżenie poziomu życia. Proponują m.in. wprowadzenie jednolitego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn na poziomie 67 lat, ograniczenie 800+, likwidację 13. i 14. emerytur.
Podwyżka prawie 100 zł to nie jest tak źle [Świadczenie pielęgnacyjne]. Tragedia z 215,84 zł [zasiłek pielęgnacyjny]. I to do 2028 r.
21 sty 2026

Jak wygląda ranking świadczeń w 2026 r.? Zasiłek pielęgnacyjny nie będzie miał podwyżki (aż do początku 2028 r.). Jak rząd tłumaczy, dlatego, że 1 mln osób z zasiłkiem pielęgnacyjnym (większa część ze stopniem umiarkowanym niepełnosprawności) może się starać o świadczenie wspierające, które otrzymywało na koniec marca 2025 r. około 120 000 osób niepełnosprawnych (większa część beneficjentów ma stopień znaczny niepełnosprawności). Zupełnie inna sytuacja w 2026 r. (i kolejnych latach jest w świadczeniu pielęgnacyjnym (zarówno "starym" jak i "nowym"). W 2026 r. świadczenie to będzie podwyższone o 99 zł. To 3% podwyżka na 2026 r. Nie tak duża jak w latach minionych, kiedy mieliśmy galopująca inflację. Ale porównując z 0% podwyżki dla zasiłku pielęgnacyjnego, nie wygląda to źle. Opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymają w 2026 r. 3386 zł.

REKLAMA

Wytyczne rządu obniżają. Świadczenie wspierające 3383 zł a nie 4134 zł. Zamiast 3383 zł wypłata 2255 zł. 1504 zł a nie 2255 zł
21 sty 2026

Pełnomocnik rządu ds osób niepełnosprawnych w grudniu 2024 r. arbitralnie i poza ustawą nakazał obniżyć wysokość świadczenia wspierającego dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+. W artykule pokazujemy w jaki sposób odbywa się takie obniżenie świadczenia dla osoby niepełnosprawnej (albo jej całkowite wykluczenie ze świadczenia).
Dodatkowe zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego, to dodatkowe korzyści. Jak prawidłowo korzystać z uprawnień?
21 sty 2026

Pracownicy niepełnosprawni są na gruncie prawa pracy objęci szczególną ochroną. Jednak czy to oznacza, że dotyczą ich jednocześnie ograniczenia, które mają ją równoważyć i nie mają zastosowania do pełnosprawnych pracowników? Jak prawidłowo korzystać z uprawnień przewidzianych w przepisach?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA