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Obowiązek alimentacyjny w Polsce. Co warto o nim wiedzieć?

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24 września 2026, 15:23
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Ile wynoszą alimenty na dziecko?
Ile wynoszą alimenty na dziecko?
Shutterstock

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Obowiązek alimentacyjny w Polsce polega na zapewnieniu środków utrzymania osobom, które nie mogą zapewnić ich sobie samodzielnie. Obowiązek ten w prawie regulują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dotyczy on głównie rodziców, dzieci i dziadków, a w niektórych przypadkach także małżonków oraz rodzeństwa.

Czy obowiązek alimentacyjny obowiązuje po 26 roku życia?

Czy obowiązek alimentacyjny znika, gdy dziecko staje się pełnoletnie albo kończy studia? Ten problem często nurtuje rodziców. Trzeba pamiętać, iż obowiązek dostarczania środków utrzymania i wychowania nie wygasa wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności. Co więcej, w prawie nie ma wyraźniej granicy wieku, do której trwa obowiązek alimentacyjny. Co do zasady alimenty płaci się do momentu, w którym dziecko jest już w stanie utrzymywać się samodzielnie. Rodzice mogą jednak uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Stanowi o tym 133 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

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W praktyce zatem, gdy dziecko chce zdobyć wykształcenie i podejmuje studia, to rodzice powinni w miarę swoich możliwości nadal wywiązywać się z obowiązku alimentacyjnego. W orzecznictwie często pojawia się pogląd, zgodnie z którym zaktualizowany przez podjęcie studiów obowiązek alimentacyjny rodziców może ustać w razie braku pozytywnych wyników studiów. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 12 lutego 1998 roku (I CKN 499/97). Oznacza to, iż obowiązek alimentacyjny w niektórych przypadkach może ustać przed ukończeniem studiów. Mogą się zdarzyć też sytuacje, gdy po zakończeniu kształcenia np. ze względu na stan zdrowia czy trudną sytuację na rynku pracy dorosłe dziecko nadal będzie potrzebowało pomocy rodziców. Każda tego typu sprawa rozstrzygana jest przez sądy indywidualnie. Ważne są tu starania dziecka, jego zdolności oraz możliwości podjęcia choćby dodatkowego zatrudnienia. Z drugiej strony bierze się też pod uwagę sytuację rodzica.

Ile wynoszą alimenty przy zarobkach 4000?

Wysokość alimentów zależy zarówno od potrzeb dziecka, jak i od możliwości zarobkowych oraz majątkowych rodzica. Słowo „możliwości” ma tu ogromne znaczenie. Sąd nie rozstrzyga bowiem na podstawie tego jaki w rzeczywistości rodzic osiąga dochód, ale tego jaki mógłby mieć, gdyby w pełni wykorzystywał swoje możliwości. Znaczenie mają tu więc kwalifikacje, zdobyte wykształcenie, stan zdrowia oraz lokalne możliwości rynku pracy. Kwota alimentów zależy też od wieku dziecka i jego aktualnych uzasadnionych potrzeb (np. żywienie, mieszkanie, edukacja, leczenie itp.). A zatem na pytanie o to ile wynoszą alimenty przy zarobkach 4000 zł nie ma konkretnej odpowiedzi. Pomocnym dla rodziców i sądów narzędziem niestanowiącym jednak źródła prawa miały być tzw. tablice alimentacyjne. Przykładowo, według tablicy w 2025 r. przy dochodzie brutto do 4300 zł i jednym dziecku alimenty oszacowano na 1004 zł. Jest to orientacyjna wartość, ponieważ tablice zakładały też inne warunki (np. kwotę, która powinna pozostać rodzicom). Trzeba jednak pamiętać, iż ministerstwo szybko wycofało się z pomysłu wdrożenia tych tablic i zapowiedziało koleje konsultacje w tej sprawie. Jak zatem widać w praktyce bardzo trudno oszacować kwotę alimentów, nie mając pełnego obrazu sytuacji rodzinnej.

Kiedy ojciec nie musi płacić alimentów?

Sąd Najwyższy w swoich wytycznych stwierdził, iż możliwości świadczenia alimentów nie ma ten, kto nie posiada majątku, nie jest ze względu na stan zdrowia zdolny do pracy zarobkowej i nie otrzymuje świadczeń.

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Nawet zatem skromne dochody rodzica nie stanowią podstawy do uchylenia się od tego obowiązku względem małoletniego dziecka. Sądy często powołują się w takich przypadkach na zasadę „równiej stopy życiowej” rodzica i dziecka.

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Również samo sprawowanie tzw. opieki naprzemiennej nad dzieckiem nie zawsze oznacza zwolnienie z tego obowiązku. Duże znaczenie ma tu sytuacja dochodowa rodziców.

Kiedy znika obowiązek alimentacyjny?

Tak jak wcześniej wspomniano, rodzic musi płacić alimenty, gdy dziecko nie może jeszcze utrzymywać się samodzielnie i nie posiada majątku, z którego dochody zaspokoją jego potrzeby. Tutaj również zastosowanie ma przepis art. 133 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym można uchylić się od obowiązku alimentacyjnego, gdy pełnoletnie dziecko nie dokłada starań lub alimenty stanowią nadmierny uszczerbek dla rodzica. Nie istnieje zatem konkretny moment, w każdym przypadku będzie on inny.

Obowiązek alimentacyjny [FAQ]

Czym jest obowiązek alimentacyjny w Polsce?

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania osobom najbliższym. W przypadku dziecka może też w dużej mierze polegać na osobistych staraniach związanych z jego wychowaniem.

Kto ma prawo do alimentów?

Prawo do alimentów mają krewni: dzieci, rodzice, wnuki, dziadkowie, rodzeństwo, a także małżonkowie. Przepisy przewidują tu kolejność wykonywania tego obowiązku. Przykładowo, alimenty na dziecko będą płacić dziadkowie, jeżeli nie może temu sprostać rodzic.

Do jakiego wieku dziecko może otrzymywać alimenty?

Przepisy nie podają konkretnej granicy wiekowej. Często jest to moment, gdy dziecko zdobędzie już wykształcenie i będzie mogło utrzymywać się samodzielnie.

Czy alimenty przysługują pełnoletniemu dziecku?

Tak, alimenty przysługują pełnoletniemu dziecku. Gdy jednak dorosłe dziecko nie stara się, aby uzyskać finansową samodzielność, można wnosić o chylenie obowiązku alimentacyjnego. Podobnie jest w sytuacji, gdy takie alimenty są dla rodzica nadmiernym obciążeniem.

Jak ustalana jest wysokość alimentów?

Wysokość alimentów określa się indywidualnie w oparci o uzasadnione potrzeby dziecka i możliwości rodzica.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 236)

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Źródło: INFOR
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