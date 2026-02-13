REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Alimenty » Fundusz alimentacyjny » 1665 zł od 1 października 2026 r. Świadczenia alimentacyjne z wyższym progiem

1665 zł od 1 października 2026 r. Świadczenia alimentacyjne z wyższym progiem

13 lutego 2026, 12:21
[Data aktualizacji 13 lutego 2026, 13:19]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Od października nowe kryterium dochodowe
Od października nowe kryterium dochodowe
Od 1 października 2026 r. wzrośnie próg dochodowy dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego. To podwyżka, na którą czeka wielu rodziców i dzieci. Rząd kilka miesięcy temu zapowiadał coroczną waloryzację kryterium. Wciąż jednak obowiązują dotychczasowe przepisy, zgodnie z którymi wzrasta ono raz na trzy lata.

Jak wzrasta próg dochodowy dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Podwyżka kryterium uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (FA) obejmuje skumulowany z trzech lat procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ważne

Przypomnijmy, iż aktualnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł. Począwszy od najbliższego okresu świadczeniowego 2026/2027 próg ten wzrośnie zatem o 456 zł.

Ile wynoszą świadczenia alimentacyjne? [Przykład]

Z kolei maksymalna kwota samego świadczenia alimentacyjnego wynosi 1000 zł. Uprawnieni rodzice otrzymali takie wyrównania od października 2024 r. Wcześniej najwyższe możliwe świadczenia wynosiły 500 zł. Trzeba podkreślić, iż jest to wartość maksymalna. Co do zasady świadczenia z FA wypłaca się bowiem w wysokości bieżąco ustalonych alimentów. I – co ważne – przekroczenie progu dochodowego obniża ich wysokość. Nie zawsze zatem brak spełniania kryterium dochodowego będzie skutkował odmową przyznania wsparcia. W wielu sytuacjach gmina przyzna świadczenia, ale w niższej wysokości. Świadczenie nie zostanie wypłacone, jeżeli po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” kwota będzie niższa niż 100 zł.

Gminy biorą pod uwagę dochód z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, a także dochody uzyskane i utracone. Dla świadczeń alimentacyjnych na okres 2025/2026 dochodem bazowym jest zatem ten osiągnięty w roku 2024. W następnym okresie 2026/2027 brane będą pod uwagę dochody z roku 2025 i aktualna sytuacja rodziny.

Przykład

Pani Anna mieszka z córką, którą samotnie wychowuje. Dochód na osobę w tej rodzinie wynosił 2000 zł, a kwota orzeczonych przez sąd alimentów 1000 zł. Kryterium dochodowe zostało w tym przypadku przekroczone o 791 zł. O tyle zatem gmina zmniejszyła wysokość świadczeń, które w tym momencie wynoszą 209 zł miesięcznie. Jak to będzie wyglądało po zmianach? Jeśli dochód pani Anny nie wzrośnie i nie zmieni się kwota przyznanych dziecku alimentów, to od 1 października 2026 r. będą one wynosiły 665 zł miesięcznie. Kryterium dochodu będzie podwyższone o 335 zł.

Oczywiście jest to uproszczony przykład, ponieważ również sytuacja materialna beneficjenta może ulec zmianie. Jednak obliczenia te pokazują, że podwyższone kryterium ma realny wpływ na wysokość wsparcia.

Czy będzie coroczna waloryzacja progu dochodowego?

Z tego powodu od kilku lat rodzice apelują o zmiany w mechanizmie waloryzacji progu dochodowego. Pisma w tej sprawie do resortu rodziny kierowało m.in. Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Monika Horna-Cieślak przypomina, iż w momencie wprowadzenia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów próg dochodowy wynosił 725 zł, podczas gdy minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło w 2007 r. 936 zł. Zdaniem rzeczniczki, należy zatem uznać, że przyjęty przez ustawodawcę kierunek zakładał zbieżność progu dochodowego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w lipcu informowało rzeczniczkę o pracach nad wprowadzeniem corocznej waloryzacji progu dochodowego. Podobnej odpowiedzi ministerstwo udzielało również w sierpniu na interpelacje poselskie.

Piszemy o tym w artykule pt. Świadczenia alimentacyjne. MRPiPS zapowiada ważną zmianę

Trzeba jednak podkreślić, iż w tym momencie przepisy nie zostały jeszcze zmienione. Jeśli zatem ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie zostanie znowelizowana, to nowy prób będzie obowiązywał do końca września 2029 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego [FAQ]

W jakim wieku musi być dziecko, aby mogło otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia przysługuję co do zasady do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Jeśli dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, to dostanie wsparcie do ukończenia 25 roku życia. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenia przysługują bezterminowo.

Jakie dokumenty trzeba złożyć w gminie, aby otrzymać świadczenia alimentacyjne?

Oprócz wniosku wymagane są m.in. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji, a także odpis orzeczenia zasądzającego alimenty.

Kiedy będzie można składać wnioski o świadczenia alimentacyjne na okres 2026/2027?

Wnioski w formie elektronicznej będzie można składać od lipca 2026 r., a a formie papierowej - od sierpnia 2026 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 79);

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie wysokości kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 1 października 2026 r. (M. P. z 2026 r., poz. 138).

