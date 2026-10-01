Świadczenia alimentacyjne. Od 1 października 2026 r. wyższe kryterium dochodowe

Od 1 października 2026 r. obowiązuje wyższy próg dochodowy dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego. To podwyżka, na którą czeka wielu rodziców i dzieci. Rząd kilka miesięcy temu zapowiadał coroczną waloryzację kryterium. Wciąż jednak obowiązują dotychczasowe przepisy, zgodnie z którymi wzrasta ono raz na trzy lata.

Jak wzrasta próg dochodowy dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Podwyżka kryterium uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (FA) obejmuje skumulowany z trzech lat procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

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Ważne Przypomnijmy, iż dotychczas świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 1209 zł. Począwszy od aktualnego okresu świadczeniowego 2026/2027 próg ten wzrósł o 456 zł.

Ile wynoszą świadczenia alimentacyjne? [Przykład]

Z kolei maksymalna kwota samego świadczenia alimentacyjnego wynosi 1000 zł. Uprawnieni rodzice otrzymali takie wyrównania od października 2024 r. Wcześniej najwyższe możliwe świadczenia wynosiły 500 zł. Trzeba podkreślić, iż jest to wartość maksymalna. Co do zasady świadczenia z FA wypłaca się bowiem w wysokości bieżąco ustalonych alimentów. I – co ważne – przekroczenie progu dochodowego obniża ich wysokość. Nie zawsze zatem brak spełniania kryterium dochodowego będzie skutkował odmową przyznania wsparcia. W wielu sytuacjach gmina przyzna świadczenia, ale w niższej wysokości. Świadczenie nie zostanie wypłacone, jeżeli po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” kwota będzie niższa niż 100 zł.

Gminy biorą pod uwagę dochód z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, a także dochody uzyskane i utracone. Dla świadczeń alimentacyjnych na okres 2025/2026 dochodem bazowym jest zatem ten osiągnięty w roku 2024. W okresie 2026/2027 brane są pod uwagę dochody z roku 2025 i aktualna sytuacja rodziny.

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Przykład Pani Anna mieszka z córką, którą samotnie wychowuje. Dochód na osobę w tej rodzinie wynosił 2000 zł, a kwota orzeczonych przez sąd alimentów 1000 zł. Od 1 października 2026 r. świadczenia alimentacyjne dla córki pani Anny będą wynosiły 665 zł miesięcznie, ponieważ o 335 zł zostało przekroczone kryterium dochodu,

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Oczywiście jest to uproszczony przykład, ponieważ również sytuacja materialna beneficjenta może ulec zmianie. Jednak obliczenia te pokazują, że podwyższone kryterium ma realny wpływ na wysokość wsparcia.

Czy będzie coroczna waloryzacja progu dochodowego?

Z tego powodu od kilku lat rodzice apelują o zmiany w mechanizmie waloryzacji progu dochodowego. Wprawdzie ministerstwo rodziny co jakiś czas informuje o pracach nad taką zmianą, jednak aktualne przepisy nie zostały jeszcze zmienione. Jeśli zatem ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie zostanie znowelizowana, to nowy próg będzie obowiązywał do końca września 2029 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego [FAQ]

W jakim wieku musi być dziecko, aby mogło otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego? Świadczenia przysługuję co do zasady do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Jeśli dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, to dostanie wsparcie do ukończenia 25 roku życia. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenia przysługują bezterminowo. Jakie dokumenty trzeba złożyć w gminie, aby otrzymać świadczenia alimentacyjne? Oprócz wniosku wymagane są m.in. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji, a także odpis orzeczenia zasądzającego alimenty. Złożyłam wniosek 1 października. Kiedy otrzymam świadczenie? Wnioski w formie elektronicznej można składać już od lipca 2026 r., a a formie papierowej - od sierpnia 2026 r. Gminy przyznają świadczenie na dany rok świadczeniowy. Aktualny potrwa do końca września 2026 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 79); Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie wysokości kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 1 października 2026 r. (M. P. z 2026 r., poz. 138).

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