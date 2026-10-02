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Alimenty na dziecko. Czy podlegają dziedziczeniu?

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02 października 2026, 15:29
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Czy alimenty podlegają dziedziczeniu?
Czy alimenty podlegają dziedziczeniu?
Shutterstock

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Na czym polega obowiązek alimentacyjny względem dziecka? Co się dzieje z alimentami w przypadku śmierci rodzica? Czy można odziedziczyć długi alimentacyjne? Prezentujemy najważniejsze zasady.

Alimenty na dziecko – jakie są zasady?

Jak stanowi Kodeks rodzinny i opiekuńczy, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

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Jak powinna być wysokość alimentów? Otóż zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Warto pamiętać, iż wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego. W takiej sytuacji świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają

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  • świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego;
  • świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej;
  • świadczenie wychowawcze;
  • świadczenia rodzinne;
  • rodzicielskie świadczenie uzupełniające.
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Ponadto, rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

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Alimenty a śmierć ojca, matki

Co istotne, zgodnie z art. 139 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny nie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego. W przypadku śmierci rodzica wygasa zatem jego obowiązek alimentacyjny względem dziecka. Wprawdzie przepisy nie formułują tego wprost, to jednak przyjmuje się, iż z chwilą śmierci rodzica wygasa również prawo do samych świadczeń alimentacyjnych jako ściśle związanych z osobą zmarłego.

Art. 922. Kodeksu cywilnego:
§ 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.
§ 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.
§ 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej.

Ważne

Należy jednak pamiętać, iż do spadku jako długi spadkowe wchodzą przysługujące uprawnionemu dziecku do chwili śmierci rodzica raty alimentacyjne.

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Źródło: INFOR
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