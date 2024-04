Rząd da pieniądze jak zatrudnisz emeryta na 3 lata. Na dziś maksymalnie około 103 200 zł. Jak to policzyć?

Rząd dofinansuje przez 2 lata zatrudnienie emeryta na 3 lata. Dofinansowanie do wysokości pensji minimalnej (od 1 lipca 4300 zł) przed 2 lata. Przez ostatni rok zatrudnienia emeryta nie będzie dofinansowania.

To koniec ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zastąpi ją nowa ustawa o rynku pracy i służbach. Nowe przepisy premiować będą zatrudnianie m.in. osób 60+. Do tej pory ukończenie przez kobietę 60 lat, a przez mężczyznę 65 lat oznaczało brak możliwości rejestracji jako bezrobotny (i ewentualne wykreślenie z rejestru bezrobotnych).

Rząd deklaruje wsparcie zatrudniania osób 60+ (kobieta) i 65+ (mężczyzna). Zakładamy, że będzie to wsparcie także dla osób, które nabyły prawo do emerytury. Odmienne rozwiązanie miałoby charakter niszowy nie uzasadniający tak głośnego zaprezentowania nowych rozwiązań.

Według deklaracji rządu po wprowadzeniu nowej ustawy pracodawca, który zatrudni emeryta na 3 lata będzie przez 2 lata otrzymywał dofinansowanie liczone w odniesieniu do pensji minimalnej (jej 100% to maksymalny poziom wsparcia). Mamy więc maksymalnie 24 miesięcy x 4300 zł (pensja minimalna od 1 lipca). W wyniku otrzymujemy 103 200 zł jako orientacyjna kwota wsparcia.

Emeryci nie pracują. Rząd chce to zmienić

Z danych za III kwartał 2023 r. prawie 3,9 mln osób w wieku produkcyjnym pozostawało biernymi zawodowo. W tej grupie 311 tys. osób było biernymi zawodowo z powodu emerytury. Aż 794 tys. jako przyczynę nieposzukiwania pracy wskazało obowiązki rodzinne i obowiązki związane z prowadzeniem domu.

Według danych rządu, GUS i ZUS:

Średni wiek dezaktywizacji zawodowej w Polsce w 2020 r. wyniósł 63,3 lat. W 2020 r. świadczenie emerytalne pobierało ponad 7 milionów osób. Łącznie grupa emerytów w 2020 r. wyniosła ponad 9,3 mln osób, czyli ponad 24% całkowitej liczby ludności Polski.

Jak to wyglądało 20 lat temu? Emerytów w Polsce było 4,6 mln (70% mniej).

Coraz więcej emerytów chce pracować. W grudniu 2022 r. pracowało 826 000 emerytów, z czego 536,3 tys. było zatrudnionych na umowę o pracę. Od 2015 r. nastąpił w tym zakresie wzrost o 44% (575,4 tys. emerytów pracowało w grudniu 2015 r.). Dlatego rząd postanowił ułatwić znajdowanie pracy emerytom poprzez dofinansowanie dla pracodawców.

Urzędy pracy po reformie - nowa forma dofinansowania jak zatrudnisz seniora

Komunikat rządu:

"Wprowadzona zostanie nowa forma pomocy, która będzie skierowana do przedsiębiorców zatrudniających seniorów. Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać dofinansowanie za zatrudnienie osoby, poszukującej pracy (np. emeryta), który ukończył 60 lat – w przypadku kobiety lub 65 lat – w przypadku mężczyzny. Wysokość dofinansowania będzie wynosić maksymalnie do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie. Dofinansowanie wynagrodzenia będzie przysługiwało przez 24 miesiące. Pracodawca lub przedsiębiorca po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia będzie obowiązany do dalszego zatrudnienia seniora przez okres kolejnych 12 miesięcy."

Pojawia się tu trzy pytania:

Czy będzie możliwość otrzymania dofinansowania przez osobę w wieku emerytalnym bez jej odejścia z pracy? Jak rząd poradzi sobie z fikcyjnymi odejściami z pracy osób w wieku emerytalnym i ponownym ich zatrudnianiem? Co z obecnym dofinansowaniem dla zatrudnienia osób 50+? Zostanie utrzymane, czy też będzie podniesienie limitu wieku z 50+ na 60+?

Żłobki a zatrudnianie emerytów

Rząd deklaruje w swoich działaniach powiązanie podejmowania pracy przez emerytów z większą dostępnością miejsc opieki nad dziećmi. Powoduje to, że młodzi rodzice nie angażują dziadków do sprawowania codziennej opieki nad wnukami.

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+

Dziś dofinansowanie wprowadza art. 60d ustawy o promocji zatrudnienia. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:

1) 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat lub

2) 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Więc rząd proponuje podniesienie tego limitu o 100%.

UWAGA! Dziś nie wiadomo, czy ta forma dofinansowania dla osób 50+ zostanie utrzymana. Być może zwycięży koncepcja, że dofinansowanie jest tylko dla zatrudnienia osób 60+.

Zarówno według nowych jak i starych zasad pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po zakończeniu dofinansowania przez okres równy co najmniej połowie okresu dofinansowania, tj.:

przez okres 6 miesięcy w przypadku 12-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia osób w wieku 50-60 lat;

przez okres 12 miesięcy w przypadku 24-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia osób w wieku powyżej 60 lat.

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.