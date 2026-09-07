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911 tys. bezrobotnych i duże różnice między regionami. Nowe dane resortu pracy

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07 września 2026, 13:24
911 tys. bezrobotnych i duże różnice między regionami. Nowe dane resortu pracy
911 tys. bezrobotnych i duże różnice między regionami. Nowe dane resortu pracy
Shutterstock

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Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu wyniosła 5,9 proc. i w porównaniu z lipcem wzrosła o 0,1 pkt. proc. Na koniec sierpnia w urzędach pracy zarejestrowanych było 911 tys. bezrobotnych, czyli o 4,6 tys. więcej niż w poprzednim miesiącu – podał resort pracy.

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu wyniosła 5,9 proc. wobec 5,8 proc. w lipcu.

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Największe różnice między regionami. Gdzie pracy brakuje najbardziej?

Podobnie jak w ubiegłym miesiącu, najwyższą szacowaną stopę bezrobocia zanotowano w powiatach: szydłowieckim (22,8 proc., woj. mazowieckie), brzozowskim (19 proc., woj. podkarpackie) i przysuskim (18,1 proc., woj. mazowieckie). Najniższą stopę zanotowano w powiecie poznańskim (1,4 proc.), mieście na prawach powiatu Poznaniu (1,6 proc.) i w Warszawie (1,6 proc.).

Według resortu stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu sierpnia 2026 r. kształtowała się w przedziale od 3,8 proc. w województwie wielkopolskim do 9,3 proc. w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła o 0,1 pkt. proc. w 5 województwach, a w 11 województwach się nie zmieniła.

W końcu sierpnia w urzędach pracy zarejestrowanych było 911 tys. bezrobotnych – o 4,6 tys. więcej niż w poprzednim miesiącu i o 54,7 tys. więcej niż na koniec sierpnia 2025 r. Według wstępnych danych w sierpniu w urzędach pracy zarejestrowało się ok. 86,5 tys. bezrobotnych, czyli o 13,1 tys. (13,2 proc.) mniej niż w lipcu br. i o 10,3 tys. (10,6 proc.) mniej niż w sierpniu 2025 r.

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Przyczyny rozwiązywania umów o pracę

„Główne, podane przez bezrobotnych, przyczyny rozwiązywania umów o pracę w sierpniu 2026 to: zakończenie pracy z powodu upływu okresu, na jaki zawarta była umowa, oraz rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Natomiast najczęściej wskazywanymi przez bezrobotnych głównymi powodami rejestracji w urzędzie pracy było uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego (na ten powód wskazało 40,8 proc. bezrobotnych, z którymi przeprowadzono wywiady) oraz uzyskanie pomocy w podjęciu pracy (39,4 proc.)” – podało MRPiPS.

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Resort poinformował również, że według wstępnych danych w lipcu wyrejestrowano z urzędów pracy ok. 81,5 tys. bezrobotnych, czyli o 13,2 tys. (14 proc.) mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 10,2 tys. (14,3 proc.) więcej niż w sierpniu 2025 r.

„Wzrost wyrejestrowań r/r to przede wszystkim efekt większej niż przed rokiem liczby wyrejestrowanych z powodu braku kontaktu z PUP co najmniej raz na 90 dni (od czerwca 2025 urzędy pracy zaczęły wdrażać ustawę o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która zmieniła m.in. zasady utraty statusu bezrobotnego z powodu braku kontaktu z urzędem)” – poinformował resort.

Najczęstsze powody wyrejestrowań bezrobotnych

Najczęstszymi powodami wyrejestrowań bezrobotnych z ewidencji urzędów pracy w sierpniu 2026 r. było podjęcie pracy, brak kontaktu z PUP przynajmniej raz na 90 dni, rozpoczęcie udziału w aktywnych formach oraz wniosek bezrobotnego o pozbawienie statusu.

Według wstępnych danych pracodawcy zgłosili do urzędów pracy w sierpniu 34,3 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 4,5 tys. ofert (11,7 proc.) mniej niż w ubiegłym miesiącu i o 5 tys. (12,7 proc.) mniej niż w sierpniu 2025 r.

Resort podkreślił również, że zgodnie z metodologią Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w lipcu 3,4 proc. W UE niższą zanotowały jedynie Czechy (3,3 proc.).

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Źródło: PAP
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