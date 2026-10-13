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Stopa bezrobocia we wrześniu 2026 r. W tym województwie sytuacja jest najgorsza

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13 października 2026, 13:53
oprac. Łucja Orzeł
Stopa bezrobocia we wrześniu 2026 r. W tym województwie sytuacja jest najgorsza
Stopa bezrobocia we wrześniu 2026 r. W tym województwie sytuacja jest najgorsza
Shutterstock

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Według szacunków resortu pracy stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5,8 proc. i nie zmieniła się w porównaniu do sierpnia. W końcu września w urzędach pracy zarejestrowanych było 908,3 tys. osób bezrobotnych, czyli o 1,2 tys. mniej niż miesiąc wcześniej.

Najwyższy wskaźnik bezrobocia w woj. warmińsko-mazurskim

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało w poniedziałek, że szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu kształtowała się w przedziale od 3,8 proc. w woj. wielkopolskim do 9,3 proc. w woj. warmińsko-mazurskim. Bezrobocie spadło o 0,1 pkt proc. w trzech województwach, wzrosło o 0,1 pkt proc. w dwóch województwach, a w jedenastu nie zmieniło się.

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Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5,8 proc.

Zgodnie z szacunkami resortu stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu w skali całego kraju wyniosła 5,8 proc. – tyle samo co w sierpniu.

Podobnie jak w sierpniu, najniższy poziom bezrobocia odnotowano w powiecie poznańskim (1,4 proc.), mieście na prawach powiatu Poznaniu (1,6 proc.) i w Warszawie (1,7 proc.).

W urzędach pracy w końcu września zarejestrowanych było według wstępnych danych 908,3 tys. bezrobotnych. To o 1,2 tys. osób (0,1 proc.) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 42,2 tys. osób (4,9 proc.) więcej niż w końcu września 2025.

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Przyczyny rozwiązywania umów o pracę

Najczęściej wskazywanymi przyczynami rozwiązywania umów o pracę we wrześniu były: zakończenie pracy z powodu upływu okresu, na jaki zawarta była umowa oraz rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

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Sekcje, w których przed rejestracją w urzędzie pracy we wrześniu pracowało najwięcej bezrobotnych to: handel hurtowy i detaliczny (13 proc. napływu), przetwórstwo przemysłowe (12,2 proc.) oraz działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (5,6 proc.).

Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 38,1 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 2,8 tys. ofert (7,8 proc.) więcej niż w sierpniu i o 3 tys. (7,4 proc.) mniej niż we wrześniu 2025 r.

Kogo najczęściej szukali pracodawcy?

„Najwięcej ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy we wrześniu 2026 (ponad 1000) przeznaczonych było dla magazynierów/magazynierek, pracowników/pracownic produkcji, pracowników/pracownic biurowych, robotników/robotnic budowlanych oraz sprzedawców/sprzedawczyń” – przekazał resort.

Polska w czołówce Unii Europejskiej

Resort podkreślił również, że zgodnie z metodologią Eurostatu pierwszą pozycję pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE zajęły Czechy (3,2 proc.), a drugą Polska - wraz z Maltą i Słowenią (po 3,4 proc.).

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Źródło: PAP
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