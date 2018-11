Infor.pl > Prawo > Praca > Bezrobotny > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności rynku pracy > Projekt nowej ustawy o rynku pracy - zmiany w 2019 roku? Projekt nowej ustawy o rynku pracy - zmiany w 2019 roku? Projekt ustawy o rynku pracy przewiduje liczne zmiany, które miały wejść w życie w 2019 r. Nowa ustawa dostosowuje działalność urzędów pracy do obecnej sytuacji na rynku pracy. Wprowadza m.in. bon ofertowy, pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej przez Polaków wracających do kraju czy wydłużenie czasu pracy cudzoziemców na podstawie oświadczenia do 12 miesięcy.

źródło: fot. Shutterstock

Projekt ustawy o rynku pracy przewiduje liczne zmiany, które miały wejść w życie w 2019 r. Nowa ustawa dostosowuje działalność urzędów pracy do obecnej sytuacji na rynku pracy. Wprowadza m.in. bon ofertowy, pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej przez Polaków wracających do kraju czy wydłużenie czasu pracy cudzoziemców na podstawie oświadczenia do 12 miesięcy. /fot. Shutterstock