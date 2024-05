Podwyżka o ponad 200,00 zł, czyli od 1 czerwca 2024 r. to świadczenie będzie wynosiło już ponad 2000,00 zł. Dla osób przed 30 rokiem życia.

Od 1 czerwca 2024 r. osoby przed 30 rokiem życia będą mogły liczyć na większe wsparcie. Ponad 2000,00 zł, czyli o ponad 200,00 zł więcej niż do końca maja 2024 r. będzie wynosił bon stażowy, do którego mają pierwszeństwo.

Bon stażowy przyznaje się na wniosek

Osoby przed 30 rokiem życia należą do grupy bezrobotnych, która ma pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programach specjalnych. Wynika ono z art. 49 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jednym z dodatkowych instrumentów adresowanych do młodych bezrobotnych jest bon stażowy. Starosta może przyznać go na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia i stanowi on gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. Takiemu pracodawcy starosta wypłaca premię.

Jaka będzie wysokość bonu stażowego od 1 czerwca 2024 r.?

Od 1 czerwca 2024 r. bon stażowy nazywany też premią wzrośnie o 227,50 zł i będzie wynosił 2222,60 zł.



W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

1) koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 889,40 zł (ta kwota również wzrasta od 1 czerwca), wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 148,70 zł, łącznie ze stypendium;

2) koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.



Zarówno kwota samego dodatku stażowego, jak i kwota ryczałtu podlegają waloryzacji, a ich wysokość określa minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, kwoty premii i kosztów przejazdu po waloryzacji.

Co istotne, premia ta stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Bon szkoleniowy to kolejne świadczenie dla osób do 30 roku życia

Oprócz bonu stażowego bezrobotny do 30 roku życia może otrzymać również bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia. Również w tym wypadku przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:

1) jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe - w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;

2) niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;

3) przejazdu na szkolenia - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

a) do 150 zł - w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,

b) powyżej 150 zł do 200 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

4) zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

a) do 550 zł - w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,

b) powyżej 550 zł do 1100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,

c) powyżej 1100 zł do 1500 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

W tym przypadku bezrobotny pokrywa koszty przekraczające limit określony w bonie.