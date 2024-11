Darowizna nieruchomości dla wnuka, przed upływem 5 lat od jej nabycia. Czy podlega opodatkowaniu PIT?

Darowizna nieruchomości dla wnuka a kwestia opodatkowania. Czy przekazanie wnukowi nieruchomości w drodze darowizny przed upływem 5 lat od daty nabycia tej nieruchomości (co także nastąpiło w drodze darowizny) w formie aktu notarialnego podlega opodatkowaniu PIT?

Pojawił się nowa interpretacja przepisów dotycząca darowizny nieruchomości. Problem dotyczył nieruchomości, która miała zostać przekazana wnukowi w darowiźnie. Przy czym darowizna miała nastąpić to w formie aktu notarialnego przed upływem 5 lat od daty jej nabycia. Czy takiej sytuacji zaistniej konieczność zapłaty podatku PIT?

Przekazanie wnukowi nieruchomości w drodze darowizny

Sprawa dotyczyła podatniczki, której aktem notarialnym syn darował nieruchomość. Jest to nieruchomość gruntowa zabudowana jednorodzinnym domem mieszkalnym. Obecnie planuje ona przekazać tę nieruchomość swojemu wnukowi. Miałoby to nastąpić w drodze darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego przed upływem 5 lat od daty nabycia nieruchomości przez podatniczkę.

Podatniczka uważa, że przekazanie wnukowi nieruchomości w drodze darowizny, która zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego, przed upływem 5 lat od daty nabycia nieruchomości (co nastąpiło także w drodze umowy darowizny), nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Darowizna nieruchomości przed upływem 5 lat od daty jej nabycia a przepisy ustawy o PIT

Zgodnie z argumentacją podatniczki, jej stanowisko wynika z przeprowadzonej analizy obowiązujących przepisów. W pierwszej kolejności, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT: „przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn”. Z kolei zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn: „Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny, polecenia darczyńcy”.

Kontynuując, art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o PIT, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie między innymi nieruchomości lub części oraz udziału w nieruchomości. Odpłatne zbycie nieruchomości rozumiane jest jako sprzedaż, zamiana i inne rozporządzenie nieruchomością lub prawem majątkowym przenoszące własność na drugi podmiot, co nastąpić ma za wynagrodzeniem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT i tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku (art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym).

Odnosząc się zaś do instytucji darowizny opisanej w kodeksie cywilnym, podatniczka zwróciła uwagę na brzmienie art. 888 § 1 kodeksu cywilnego, zgodnie to z którym: „Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”. W konsekwencji przyjąć należy, iż cechą darowizny jest jej nieodpłatność na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Art. 890 § 1 kodeksu cywilnego doprecyzowuje, że oświadczenie darczyńcy powinno zostać złożone w formie aktu notarialnego. Podsumowując, w związku z aktem darowizny nieruchomości po stronie podatniczki, które nie skutkuje dla niej majątkowym przysporzeniem, nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.



Darowizna nieodpłatna nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu PIT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał powyższe stanowisko podatniczki za prawidłowe. Wyjaśniając, że darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego (świadczenie musi wzbogacić obdarowanego) i zobowiązanie darczyńcy musi być zamierzone jako nieodpłatne. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za otrzymane świadczenie.

Istotą darowizny – jako czynności nieodpłatnej – jest więc brak po drugiej stronie ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego. Jak zatem wynika z opisu sprawy, zbycie to (darowizna nieruchomości) ma nastąpić co prawda przed upływem okresu 5 lat, o którym mowa w cytowanym przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, jednak w związku z dokonaniem tej czynności w formie darowizny, a więc nieodpłatnie, nie będzie ona źródłem przychodu oraz ewentualnego dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Tym samym podatniczka nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.