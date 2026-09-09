REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Darowizny » Darowizna pieniężna » Darowizny w rodzinie. Jeden błąd przy liczeniu limitu może oznaczać podatek

Darowizny w rodzinie. Jeden błąd przy liczeniu limitu może oznaczać podatek

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 września 2026, 05:05
Adam Kuchta
Darowizny w rodzinie limit
Darowizny w rodzinie. Jeden błąd przy liczeniu limitu może oznaczać podatek
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przekazywanie pieniędzy między członkami rodziny jest jedną z najczęstszych form darowizny. Wiele osób zakłada jednak, że jeśli środki trafiają do najbliższych, podatek nigdy nie będzie problemem. Tymczasem przepisy wymagają spełnienia określonych warunków, a szczególne znaczenie ma prawidłowe obliczenie limitów zwolnienia.

W przypadku darowizn dokonywanych w obrębie rodziny, wiele osób często zapomina o formalnych warunkach zwolnienia podatkowego i popełnia proste błędy przy przekazywaniu rodzinnych pieniędzy. A dla organów skarbowych najważniejsze są właśnie formalności. Jedną nich jest kwestia limitu zwolnienia dla darowizn przekazywanych wielokrotnie przez bliską osobę.

REKLAMA

REKLAMA

Darowizna w rodzinie, podział na grupy w zależności od stopnia pokrewieństwa i kwoty zwolnione z podatku 

Wyjaśnijmy na początku, że podatek od spadków i darowizn jest ustalany w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Grupy te są określone na podstawie stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa obdarowanego wobec darczyńcy, tj.:

  • I grupa podatkowa obejmuje małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
  • II grupa podatkowa obejmuje zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
  • III grupa podatkowa obejmuje pozostałych nabywców.

Poza tym, istnieje również "zerowa" grupa podatkowa, która obejmuje członków najbliższej rodziny, takich jak małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha. Przynależność do tej grupy oznacza możliwość skorzystania z pełnego zwolnienia z podatku, przy spełnieniu określonych warunków.

Kiedy darowizna jest zwolniona z podatku? Obecnie obowiązujące kwoty wolne od podatku od darowizn zostały ustalone na następujących poziomach. W zależności od grupy podatkowej jest to:

REKLAMA

  • 36 120 zł - w przypadku I grupy podatkowej,
  • 27 090 zł - w przypadku II grupy podatkowej,
  • 5 733 zł - w przypadku III grupy podatkowej.

Przy darowiźnie wielokrotnej ważny jest limit darowizny otrzymanej przez podatnika od tego samego darczyńcy w okresie pięciu lat

W przypadku darowizn wielokrotnych w rodzinie, dla potrzeb ustalenia limitu darowizny otrzymanej przez podatnika od tego samego darczyńcy, zlicza się czystą wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od niego w danym roku oraz w okresie pięciu lat poprzedzających ten rok. Jest to warunek wynikający wprost z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W związku z tym, jeżeli darowizny od najbliższej osoby w rodzinie nie przekraczają kwoty 36 120 zł, nie trzeba tego zgłaszać fiskusowi. Pamiętajmy jednak, aby nie popełnić błędu i przy liczeniu limitu sumujmy wartość majątku nabytego od tej samej osoby w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, oraz w ciągu poprzednich pięciu lat.

Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Na zgłoszenie darowizny podatnik ma 6 miesięcy

W momencie przekroczenia kwot wolnych od podatku w tym okresie, darowiznę należy zgłosić do urzędu skarbowego. Dokumentem właściwym będzie formularz SD-Z2 (zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych). Na zgłoszenie darowizny podatnik ma 6 miesięcy od dnia powstawia obowiązku podatkowego. W przypadku darowizny pieniężnej należy dodatkowo dostarczyć fiskusowi dokument otrzymania wpłaty, którym może być np. dowód przekazania pieniędzy na rachunek bankowy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

Zobacz również:
Powiązane
Nowy podatek uderzy w ceny żywności? Firmy apelują do prezydenta Nawrockiego o weto
Nowy podatek uderzy w ceny żywności? Firmy apelują do prezydenta Nawrockiego o weto
Renta wdowia: Tysiące osób wciąż nie otrzymały ani złotówki!
Renta wdowia: Tysiące osób wciąż nie otrzymały ani złotówki!
500 plus dla małżeństw. W wysokości od 5000 do 8000 zł, zależnie od liczby wspólnie przeżytych lat
500 plus dla małżeństw. W wysokości od 5000 do 8000 zł, zależnie od liczby wspólnie przeżytych lat
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Odpis na ZFŚS – jak obliczyć przeciętne zatrudnienie w skali miesiąca
09 wrz 2026

Aby prawidłowo dokonać odpisu na ZFŚS, pracodawca musi przeprowadzić szereg obliczeń. Nie zawsze jest to łatwe, bo ustawodawca nie określił wszystkich zasad, które należy w tej sytuacji zastosować. Pracodawcy muszą więc samodzielnie zdecydować o ich wyborze, a następnie konsekwentnie się go trzymać.
Odpis na ZFŚS – jak obliczyć przeciętną liczbę zatrudnionych? Stanowisko pracy to nie musi być jedne etat
08 wrz 2026

Jak obliczyć przeciętną liczbę zatrudnionych na potrzeby odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych? Choć pozornie może wydawać się to proste, w praktyce wcale tak nie jest. Wielu pracodawców zaskakuje to, że jedno stanowisko pracy może w tych obliczeniach równać się aż dwóm etatom.
Podatnika chronimy przed podwyżką w trakcie roku. Przy opłacie za śmieci już nie. Wrocław pokazał lukę w prawie. Petycja już w Sejmie
08 wrz 2026

Wrocław podniósł opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi o ponad 33 proc. Uchwałę podjęto 9 lipca, a nowe stawki zaczęły obowiązywać już 1 września. Czteroosobowa rodzina zapłaci 220 zł miesięcznie, czyli 2640 zł w skali pełnych 12 miesięcy. Dla porównania podatek od samego 60-metrowego mieszkania we Wrocławiu wynosi 75 zł rocznie. Paradoks polega na tym, że przy podatkach prawo przywiązuje ogromną wagę do stabilności i przewidywalności obciążeń, podczas gdy wielokrotnie wyższa opłata za odpady może zostać istotnie podniesiona w środku roku. Dlatego skierowałem do Sejmu petycję o objęcie opłaty za gospodarowanie odpadami takim samym standardem ochrony przed nagłymi zmianami obciążeń, jaki wypracowano w prawie podatkowym.
Nieuczciwe e-sklepy kuszą polskimi nazwami. Na co uważać?
08 wrz 2026

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK) obserwuje stale powtarzający się mechanizm oszustw w sieci. Nieuczciwi przedsiębiorcy podszywają się pod rodzime butiki, wykorzystując w nazwach polskie imiona, nazwiska lub miasta. W rzeczywistości klienci mają do czynienia z przedsiębiorcami, którzy utrudniają, a nawet uniemożliwiają egzekwowanie praw konsumenckich.

REKLAMA

ZUS ma ważną wiadomość dla pracujących. Można dostać bezpłatną rehabilitację
08 wrz 2026

ZUS od 30 lat prowadzi program rehabilitacji leczniczej dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Program może pomóc odzyskać sprawność, wrócić do pracy i nadal prowadzić aktywne życie, a sama rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna. Kto może z niej skorzystać, jakie schorzenia obejmuje program i jak uzyskać skierowanie?
Kto odpowiada za zniszczony lub skradziony towar w transporcie? Kiedy się należy odszkodowanie? Jak można ograniczać te ryzyka?
08 wrz 2026

Problem kradzieży towaru w czasie transportu jest poważnym problemem firm transportowych. W ciągu zaledwie miesiąca łączna wartość udokumentowanych strat poniesionych przez firmy wyniosła ponad 11,4 mln euro (niemal 50 mln złotych). Problematyczna jest także kwestia odpowiedzialności za uszkodzenie towaru. Jak firmy mogą się zabezpieczyć przed tego typu sytuacjami? Wyjaśniają eksperci z Eurowag i kancelarii prawnej IURIDICA.
Za sprzedaż zafałszowanej żywności nawet 3 lata więzienia. Nowe przepisy od 16 września 2026 r.
08 wrz 2026

Od 16 września 2026 r. za sprzedaż zafałszowanych artykułów rolno-spożywczych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej będzie grozić będzie nawet rok pozbawienia wolności, a gdy zafałszowane produkty będą znacznej wartości – do trzech lat. Żywność, etykiety podlegają szczególnej prawnej ochronie.
Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa. Na czym polega i co za nie grozi?
08 wrz 2026

Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa może skutkować surową odpowiedzialnością karnoprawną. Biorąc pod uwagę aktualny powszechny i łatwy dostęp do internetu, istnieje niemałe ryzyko popełnienia takiego czynu. Nie w każdym jednak przypadku publiczne zachęcanie będzie skutkować naruszeniem art. 255 Kodeksu karnego.

REKLAMA

Przekazywanie rat odpisu na ZFŚS. Na co zwrócić uwagę w poszczególnych terminach? Jeden z nich przypada już we wrześniu
08 wrz 2026

Ostatni kwartał roku kalendarzowego to szczególny czas. Pracodawcy myślą już nie tylko o prawidłowym zakończeniu bieżącego roku, ale też o tym, że niedługo rozpocznie się kolejny i być może w związku z tym należy dopełnić niezbędnych formalności. Dużo uwagi muszą też poświęcić zakładowemu funduszowi świadczeń socjalnych, jeśli go tworzą.
Wybory w Krakowie. Jest kolejny kandydat, Marian Banaś bez rejestracji. Komisja podała powód
08 wrz 2026

Wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, a lista kandydatów nadal nie jest ostatecznie zamknięta. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie zarejestrowała Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej, ale odmówiła rejestracji Marianowi Banasiowi, byłemu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli. Powodem decyzji była zbyt mała liczba ważnych podpisów poparcia.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA