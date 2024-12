Darowizna od rodziców 61 000 EUR, przekazana na konto osoby trzeciej. Ten jeden warunek jest decydujący dla zwolnienia z podatku

Rynek pracy do 2027 r.: Gdzie jest największe ryzyko utraty pracy? Co czeka pracowników i jak się przygotować na przyszłość?

Zawody, które znamy, zmieniają się na naszych oczach. Automatyzacja i sztuczna inteligencja wypierają część profesji, ale jednocześnie tworzą przestrzeń dla zupełnie nowych specjalizacji. Eksperci alarmują: kluczem do sukcesu w nadchodzących latach będą rozwój umiejętności i gotowość do zmian. Sprawdź, co czeka pracowników i jak się przygotować na przyszłość.