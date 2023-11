800 plus od 2024 roku. Czy trzeba składać wniosek? [ZUS wyjaśnia]

Rodzice pytają, czy muszą podejmować jakieś działania (np. złożyć wniosek), by od stycznia 2024 roku otrzymywać nie 500 a 800 zł na dziecko. Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego wyjaśnia, że osoby, którym aktualnie ZUS wypłaca świadczenie z programu „Rodzina 500+” nie muszą nic robić, aby od początku 2024 roku otrzymywać 800 zł na dziecko (zamiast 500 zł). ZUS sam podniesie wysokość świadczenia bez żadnych wniosków.

800 plus od 2024 roku

Od nowego 2024 roku kwota świadczenia wychowawczego dla wszystkich uprawnionych zostanie zwiększona z 500 zł do 800 zł. Na konta rodziców i opiekunów będą przekazywane wyższe niż dotychczas środki na utrzymanie dziecka. Zmiana ta nie wymaga podejmowania żadnych działań ze strony beneficjentów otrzymujących pieniądze z programu.



W przypadku jednego dziecka kwota przysługująca na cały okres świadczeniowy będzie wyższa o 3600 zł, dwojga – 7200 zł, trojga – 10 800 zł.

REKLAMA

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500/800 plus) trzeba składać tylko raz w roku

Od początku lutego 2023 r. ZUS przyjął 4,88 mln wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na obecnie realizowany okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. W województwie podlaskim przekazanych zostało 136 tys. takich wniosków. Najwięcej dokumentów złożyli rodzice zamieszkali w Białymstoku - 38,6 tys., powiecie białostockim – 19,9 tys., Suwałkach – 7,2 tys. oraz powiecie łomżyńskim – 6,8 tys.



- Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać środki, należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną. Przyjmowanie dokumentów na nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 lutego 2024 r. - informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.



Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można składać tak jak dotychczas, czyli za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS, która dostępna jest na urządzenia mobilne takie jak telefon komórkowy, czy tablet. Wniosek można również wypełnić na komputerze za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, przekazać przez portal Emp@tia, czy bankowość elektroniczną banków lub SKOK-u, które współpracują z ZUS-em.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego