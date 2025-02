800 plus 2025/2026 - wniosek. Dlaczego lepiej zdążyć przed końcem kwietnia?

Od soboty 1 lutego 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zacznie przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze (zwane potocznie 800 plus) na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r. Kwota 800 zł przysługuje na dziecko do ukończenia 18. roku życia. Przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego nie jest uzależniona od dochodów rodziców bądź opiekunów. ZUS będzie rozpatrywał wyłącznie te wnioski, które zarejestruje drogą elektroniczną.

Od 1 lutego 2025 r. rodzice i opiekunowie mogą składać do ZUS wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który trwać będzie od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r.



- Od początku lutego rodzice będą mogli wnioskować o świadczenie wychowawcze na nowy okres wypłat, który rozpocznie się od czerwcu tego roku, a zakończy w maju 2026 roku. Świadczenie, tak jak dotychczas, ZUS będzie przekazywał na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego. Jeśli rodzic wyśle poprawny wniosek do końca kwietnia, to ma gwarancję, że zachowa ciągłość wypłat, więc ZUS będzie przelewał pieniądze na wskazane konto bez przerwy od czerwca tego roku do maja przyszłego roku – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.



Natomiast jeśli rodzic lub opiekun złoży wniosek o 800 plus po 31 maja br., to prawo do świadczenia będzie mu przysługiwało od miesiąca, w którym do ZUS wpłynął wniosek, ale nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, jego przysposobienia lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.



O przyznanie świadczenia wychowawczego mogą ubiegać się nie tylko rodzice ale też opiekunowie prawni, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych.



Kwota świadczenia wychowawczego zmieniła się na początku 2024 r. i od tego czasu (także w 2025 r.) wynosi 800 zł miesięcznie. Wcześniej wartość świadczenia wychowawczego wynosiła 500 zł na jedno dziecko. To bezgotówkowe wsparcie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze (800 plus) trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek:

SW-R – jeśli wniosek składa matka albo ojciec dziecka,

SW-O – jeśli wniosek składa osoba, która sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jest opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznym,

SW-D – jeśli wniosek składa osoba, która jest dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.



ZUS wyjaśnia, że jeżeli jedna osoba występuje o świadczenie wychowawcze 800 plus na kilkoro dzieci i forma opieki jest taka sama (np. jesteś matką albo ojcem dzieci), to powinna złożyć jeden wniosek. Jeśli forma opieki jest inna, np. wnioskodawca występuje o świadczenie wychowawcze na dziecko, którego jest rodzicem oraz na dziecko, którego jest opiekunem prawnym - to wtedy musi złożyć dwa wnioski – SW-R i SW-O.



Wniosek o przyznanie i wypłatę 800+ można złożyć na kilka sposobów.



Jak podkreśla ZUS bardzo wygodnym narzędziem jest bezpłatna aplikacja mZUS. Można jej używać na urządzeniach mobilnych - telefonach komórkowych i tabletach z systemami operacyjnymi Android i iOS. Można ją pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.

Aplikacja ta ma funkcje przyspieszające wypełnienie wniosku. Jeśli rodzic składał wniosek w poprzednich okresach i otrzymywał świadczenie, może utworzyć nowy dokument na podstawie poprzedniego. Dzięki temu większość danych uzupełni się automatycznie. W razie potrzeby klient może je zmienić przed wysłaniem. W aplikacji można również sprawdzić, czy świadczenie zostało już przyznane.



Podobnie jak w przypadku PUE, jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, to klient może w kreatorze wniosku w aplikacj mZUS pobrać ich dane (m.in. PESEL, datę urodzenia) automatycznie. Dzięki temu nie trzeba wpisywać ich ręcznie.



Ponadto wniosek o 800 plus można wypełnić na komputerze za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE/eZUS, portalu Emp@tia oraz serwisie internetowym eSKOK i bankowości elektronicznej większości banków. Taką możliwość dają obecnie systemy bankowości elektronicznej następujących banków: Alior Bank S.A, Bank PKO BP, Bank Pocztowy S.A, BNP Paribas S.A, BPS S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., VeloBank S.A. (poprzednio Getin Noble Bank S.A.), ING Bank Śląski S.A, mBank S.A., Millennium S.A, Nest Bank S.A, PEKAO S.A., Santander, SGB-Bank S.A., SKOK Centrum, SKOK Chmielewskiego, SKOK Energia, Krakowska SKOK, SKOK Kwiatkowskiego, SKOK Progres, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta, SKOK Stefczyka, SKOK Szopienice, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Wisła, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Śląsk, SKOK Świdnik.



ZUS radzi, by przed wysłaniem wniosku o świadczenie wychowawcze dokładnie sprawdzić poprawność wszystkich danych, zwłaszcza numeru PESEL dziecka i rachunku bankowego. To minimalizuje ryzyko opóźnionej wypłaty świadczenia.

Ważne ZUS wyjaśnia, że od daty złożenia wniosku o 800 plus z wymaganymi dokumentami zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia. Jeśli rodzic złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia 2025 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2025 r., co oznacza, że rodzic zachowa ciągłość wypłaty świadczenia 800 plus.

Korespondencja na PUE/eZUS

Jak informuje ZUS, pisma, informacje i decyzje dotyczące świadczenia 800 plus są przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE/eZUS, nawet jeśli wniosek był składany przez bankowość elektroniczną czy portal Emp@tia. Jeżeli rodzic złoży wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie ma profilu na PUE/eZUS, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy mu taki profil automatycznie na podstawie danych podanych przez klienta we wniosku.

Dla kogo świadczenie wychowawcze (tzw. 800 plus)?

Świadczenie wychowawcze (zwane potocznie 500 plus a od 2024 roku: 800 plus) przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.



Świadczenie to przysługuje:

- matce albo ojcu, albo opiekunowi faktycznemu dziecka i dziecko, jeżeli wspólnie mieszka z tą osobą i jest przez nią utrzymywane; [opiekun faktyczny to osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka; jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu rodzic sprawuje opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie może otrzymać jeden i drugi rodzic w wysokości połowy przysługującej kwoty świadczenia.

- opiekunowi prawnemu dziecka,

- rodzicowi zastępczemu dziecka,

- osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka,

- dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej,

- dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,

- dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,

- dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Ważne Rodzic lub opiekun nie otrzyma świadczenia wychowawczego, jeśli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

- dziecko zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie: w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole,

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

- rodzicowi, opiekunowi lub członkowi ich rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowski UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).

Od kiedy przysługuje prawo do świadczenia?

Prawo do świadczenia wychowawczego ZUS ustala na rok - tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego.



Gdy wniosek został złożony od 1 lutego do 30 czerwca 2025 roku, uzyska się prawo do 800 plus na okres od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r.



Ale gdy wniosek o 800 plus zostanie złożony po 30 czerwca, to ZUS przyzna prawo do świadczenia od miesiąca, w którym złożono wniosek do końca okresu świadczeniowego, ale nie wcześniej niż od dnia:

- urodzenia dziecka,

- objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka, faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej albo w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.



Gdy wniosek o 800 plus został złożony na nowo narodzone dziecko w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, ZUS wypłaci świadczenie od dnia urodzenia dziecka.

Gdy wniosek o 800 plus został złożony w ciągu 3 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej, ZUS wypłaci świadczenie od dnia objęcia dziecka opieką, umieszczenia w pieczy lub domu pomocy społecznej.

Ważne Gdy dziecko kończy 18. rok życia w trakcie okresu świadczeniowego, ZUS przyzna świadczenie wychowawcze do dnia ukończenia przez dziecko 18 lat.

800 plus to 800 zł na dziecko co miesiąc - ale czasem jest mniej

​​​​​​​Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego została podniesiona z 500 zł do 800 zł. Ta wyższa kwota obowiązuje także w 2025 roku



Jedynie w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci świadczenie w niższej wysokości - gdy dziecko urodzi się albo ukończy 18 lat w trakcie miesiąca. W takich sytuacjach kwotę świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ZUS ustali w następujący sposób:

- podzieli kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu,

- otrzymaną kwotę pomnoży przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje,

- kwotę świadczenia zaokrągli do 10 groszy w górę.



Jak już wyżej wskazano, gdy zgodnie z orzeczeniem sądu rodzice (po rozwodzie, w separacji lub w rozłączeniu) sprawują opiekę naprzemienną w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu z rodziców przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc.