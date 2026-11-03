Świadczenie 800+ w 2027 roku. Czy będzie trzeba składać wniosek?

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Kluczowa zmiana zakłada wprowadzenie mechanizmu automatycznego ustalania prawa do świadczenia 800+ na kolejny okres. Jeśli planowane zmiany wejdą w życie, to rodzice nie będą musieli co roku wnioskować o świadczenie wychowawcze.

Wniosek o świadczenie 800+. Jak jest teraz?

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres od 1 czerwca do 31 maja roku następnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wnioski na kolejny okres świadczeniowy przyjmuje od lutego.

REKLAMA

REKLAMA

W praktyce zatem rodzic co roku składa wniosek o wypłatę świadczenia na kolejny okres. Przypomnijmy, iż świadczenie „800+” przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie 800+ w 2027 roku. Jakie są planowane zmiany?

Ważne Rada Ministrów 20 października 2026 r. przyjęła projekt likwidujący konieczność corocznego wnioskowania o świadczenie. Teraz nowelizacją ustawy zajmie się Sejm.

Według nowych przepisów prawo do świadczenia wychowawczego ZUS ustali co roku samodzielnie, w oparciu o posiadane informacje. Osobom, mającym przyznane świadczenie na dzień 31 maja ZUS z urzędu ustali prawo na kolejny okres świadczeniowy.

Zmianę odczują więc ci rodzice, którzy już otrzymują świadczenia. Co ważne, ZUS automatycznie nie przyzna świadczenia po raz pierwszy. Na nowonarodzone dziecko trzeba będzie złożyć wniosek na dotychczasowych zasadach. Podobnie będzie w przypadku powrotów rodziców z dzieckiem z zagranicy. Nadal będzie też obowiązywał obowiązek powiadomienia ZUS o każdej zmianie mającej wpływ na prawa do świadczenia wychowawczego czy też o zmianie danych osobowych.

REKLAMA

Świadczenie 800+ w 2027 roku. Kiedy wniosek?

Czy planowane zmiany oznaczają, że w 2027 roku wielu rodziców nie będzie musiało składać wniosku? Takie jest założenie projektowanej ustawy. Przepisy dotyczące mechanizmu automatycznego odnawiania prawa do świadczenia wychowawczego, mają wejść w życie z dniem 1 lutego 2027 r

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Termin wejścia w życie przepisów dotyczących mechanizmu automatycznego odnawiania prawa do świadczenia wychowawczego, tj. dzień 1 lutego 2027 r., jest związany z wynikającym obecnie z ustawy terminem przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze na następny okres świadczeniowy (wnioski te przyjmowane są od dnia 1 lutego każdego roku). Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby posiadające ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2026/2027 nie będą już musiały składać wniosków na okres świadczeniowy 2027/2028” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Ważne Trzeba jednak pamiętać, iż przepisy te nie weszły jeszcze w życie. To czy zostaną one wdrożone i od kiedy, zależy od przebiegu prac legislacyjnych.

Jeśli ustawa się nie zmieni, to w lutym trzeba będzie złożyć wniosek na kolejny okres świadczeniowy. Jeżeli zaś projektowana zmiana zostanie wprowadzona, to w przyszłym roku rodzice już pobierający świadczenie 800 plus nie będą składali wniosku na kolejny okres 2027/2028.