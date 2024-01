Ministerstwo Rodziny: Urlop macierzyński wydłużony o pobyt dziecka w szpitalu? Prace zaczynamy w lutym

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trafiła petycja dotycząca urlopów macierzyńskich dla matek wcześniaków od momentu wypisu dziecka ze szpitala do domu i zwolnienia lekarskiego w czasie hospitalizacji dziecka po urodzeniu. To efekt spotkania władz ministerstwa z przedstawicielami Ogólnopolskiego Porozumienia „Razem dla Wcześniaków”.

Urlop macierzyński dla mam wcześniaków

W swoim apelu mamy wcześniaków przebywające na urlopie macierzyńskim proszą m.in. o wydłużenie urlopu o czas, jaki dziecko spędziło w szpitalu. W tym okresie rodzice wcześniaków spędzają znaczną ilość czasu na wizytach lekarskich oraz różnorakich terapiach wspierających rozwój dziecka.

Zapraszam do merytorycznej dyskusji, do współpracy, do wspólnego poszukiwania rozwiązań. Już teraz chciałam zaproponować powołanie u nas w ministerstwie zespołu roboczego, w ramach którego będziemy mogli spotykać się regularnie. Byśmy mieli poczucie, że rozwiązania, które mogłyby stać się obowiązującym prawem, zostały wypracowane wspólnie, że w każdym elemencie był uwzględniany głos strony społecznej, specjalistów, lekarzy, rodziców, matek

– powiedziała podczas spotkania min. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Kto jest zaangażowany w urlop macierzyński dla mam wcześniaków

Sygnatariuszy petycji podczas spotkania w MRPiPS reprezentowali: Elżbieta Brzozowska –wiceprezeska Fundacji Koalicja, społeczna rzeczniczka Ogólnopolskiego Porozumienia Razem dla wcześniaków, Adriana Misiewicz – wiceprezeska Fundacji Koalicja dla wcześniaka, Ogólnopolskie Porozumienie Razem dla wcześniaków, prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich, krajowa konsultant w dziedzinie neonatologii, prof. dr hab. n.med. Tomasz Szczapa - prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, dr n. chem. Katarzyna Dyńska-Kukulska – prezeska Fundacji MatkoweLove, Marta i Robert Leśnik, zarząd Stowarzyszenia Za wcześnie, Sylwia Wesołowska – prezeska Fundacji Mali Wojownicy, dr n. med. Jolanta Uchman – Fundacja Laboratorium Marzeń, Katarzyna Parafianowicz - prezeska Fundacji Serce Dziecka.

Kolejne spotkanie strony społecznej z ministrą Agnieszką Dziemianowicz-Bąk i kierownictwem resortu odbędzie już w lutym. Wtedy ukonstytuuje się też zespół roboczy, który wypracuje rozwiązania wychodzące naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców wcześniaków.