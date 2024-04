Likwidacja dopłaty 400 zł do pobytu dziecka w żłobku. Co w zamian? Likwidacja ustawy o RKO i świadczeń kapitału opiekuńczego

Obecnie można otrzymać dopłatę do żłobka w wysokości maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko. Z zastrzeżeniem "nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna." Po nowelizacji będzie można wydać na żłobek nawet 1500 zł z pieniędzy "państwowych". Czy spowoduje to podniesienie opłat w żłobkach?

Obecna dopłata "do 400 zł do żłobka" miesięcznie, to dofinansowanie po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Do tej kwoty nie wlicza się opłaty za wyżywienie.

To dofinansowanie zostanie zlikwidowane. Co w zamian?

Co w zamian dopłaty 400 zł do żłobka?

W miejsce dopłaty do 400 zł do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, rząd zaoferuje świadczenie "aktywnie w żłobku". Będzie wynosiło 1500 zł, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki.

Jeżeli więc opłata wynosi 700 zł, to będzie ją można sfinansować z programu „aktywnie w żłobku’.

Zlikwidowany też będą świadczenia z RKO (ustawa uchylona)

Nowe świadczenie "aktywnie w domu", to:

Wsparcie dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, którzy np. pozostaną nieaktywni zawodowo i nie będą mogli pobierać świadczenia "aktywnie w żłobku". Świadczenie o podobnych zasadach jak obecnie funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy, z tą różnicą, że będzie można je uzyskać na każde, w tym na pierwsze i jedyne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie "aktywnie w domu" będzie przysługiwało wyłącznie w wysokości 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące.

UWAGA! Nie będzie możliwości pobierania świadczenia w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy, jak w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Wprowadzenie świadczenia "aktywnie w domu" oznacza uchylenia dotychczas obowiązującej ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

Skomplikowane zasady łączenia dopłaty 400 zł i RKO

Zmiany powodują, że znikają problemy łączenia "dopłaty do 400 zł". Ilustruje je przykład porad udzielanych w tej sprawie przez ZUS:

Jeśli pobierasz na dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO), nie możesz w tym czasie pobierać dofinansowania za pobyt tego dziecka w żłobku.

Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, na które pobierasz RKO, najwcześniej możesz otrzymać w 36 miesiącu życia dziecka, tj. po miesiącu, w którym otrzymałbyś ostatnią wypłatę kapitału, jeśli byłby on wypłacany w kwocie 500 zł miesięcznie.

Przykład

W styczniu 2022 r. Anna wystąpiła z wnioskiem o rodzinny kapitał opiekuńczy na 12- miesięczne dziecko i we wniosku wskazała, że chce otrzymywać kapitał w miesięcznej kwocie 1000 zł. Anna będzie otrzymywała rodzinny kapitał opiekuńczy do 31 grudnia 2022 r. (1000 zł x 12 miesięcy).

Jeśli Anna we wniosku wskazałaby, że chce otrzymywać kapitał w miesięcznej wysokości 500 zł, to ZUS wypłacałby go do 31 grudnia 2023 r.

Anna może otrzymać dofinasowanie pobytu dziecka w żłobku, jeśli dziecko nadal będzie do niego uczęszczać, najwcześniej w styczniu 2024 r., tj. w miesiącu, w którym dziecko Anny ukończy 36 miesiąc życia.