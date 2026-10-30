REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Wysłuchanie dziecka a przesłuchanie – kluczowe różnice

Wysłuchanie dziecka a przesłuchanie – kluczowe różnice

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 października 2026, 08:16
Urszula Wilk-Winter
Wysłuchanie dziecka a przesłuchanie – kluczowe różnice
Wysłuchanie dziecka a przesłuchanie – kluczowe różnice
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wysłuchanie dziecka stanowi sposób wyrażenia przez dziecko opinii w sprawach, które je bezpośrednio dotyczą. Wprowadzenie tego uregulowania prawnego spowodowało upodmiotowienie dziecka. Jakie są główne założenia tego uregulowania?

W jakich sprawach może mieć miejsce wysłuchanie dziecka?

Wysłuchanie to przepisy mający zastosowanie w postępowaniu cywilnym, w sprawach dotyczących dziecka w szczególności:

REKLAMA

REKLAMA

  • władzy rodzicielskiej,
  • relacji z opiekunem prawnym dziecka,
  • kontaktów z dzieckiem,
  • rozwodu i separacji rodziców dziecka,
  • orzeczenia lub rozwiązania przysposobienia (adopcji),
  • przeniesienie w ramach różnych form pieczy zastępczej lub jej rozwiązanie,
  • wydanie dziecka od osoby nieuprawnionej.

Cel wysłuchania dziecka

Czynność wysłuchania dziecka ma na celu ustalenie zdania dziecka i wydanie rozstrzygnięcia w miarę możności uwzględniającego wyrażoną opinię. Należy brać również pod uwagę dobro dziecka. Taka czynność nie ma na celu uzyskanie materiału dowodowego w toczącej się sprawie dotyczącej dziecka, jak to ma miejsce w przypadku przesłuchania świadka.

Zobacz również:

Kiedy jest możliwe wysłuchanie dziecka?

Decyzję o wysłuchaniu dziecka podejmuje skład orzekający – sąd - w sprawie albo na wniosek którejś ze stron postępowania albo samodzielnie (z urzędu). Rozważając przeprowadzenie czynności należy rozważyć całokształt okoliczności dotyczących dziecka. Należy brać pod uwagę:

  • stopień rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka,
  • stan zdrowia dziecka, uwzględniający zarówno stan fizyczny jak i psychiczny.

Brany jest również pod uwagę wiek dziecka. W praktyce możliwość wysłuchania dotyczy dzieci szkolnych.

REKLAMA

Okoliczności wysłuchania

Wysłuchanie odbywa się poza salą rozpraw. Wskazany jest korzystanie z przyjaznego pokoju przesłuchań posiadającego certyfikat Ministerstwa Sprawiedliwości. Czynność przeprowadza jednoosobowo sędzia bez togi, dopuszczalny jest jedynie udział psychologa. Wysłuchanie nie jest w jakikolwiek sposób rejestrowane, nie jest z czynności sporządzany protokół. W akta sprawy powinna się znajdować co najwyżej krótka notatka o dacie, miejscu, uczestnikach przesłuchania oraz poruszanych tematach. Czynność powinna być co do zasady przeprowadzona jednokrotnie, jeśli istnieje potrzeba jej powtórzenia powinna zostać przeprowadzona przez tą samą osobę.

Powiązane
Dzieciństwo bez przemocy – konferencja na rzecz pomocy dzieciom
Dzieciństwo bez przemocy – konferencja na rzecz pomocy dzieciom
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Czy rok szkolny 2027/2028 przyniesie zmiany?
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Czy rok szkolny 2027/2028 przyniesie zmiany?
Propozycje zmian przepisów o przeciwdziałaniu przemocy domowej – stanowisko RPO
Propozycje zmian przepisów o przeciwdziałaniu przemocy domowej – stanowisko RPO
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Politycy, ludzie kultury, nauki i sportu. Oni odeszli w minionych 12 miesiącach
30 paź 2026

W ciągu minionych 12 miesięcy pożegnaliśmy wiele osób znanych z pierwszych stron gazet i nie tylko. W artykule przedstawiamy zmarłych z zagranicy.
Naliczanie odprawy emerytalnej nauczyciela – jakie składniki wynagrodzenia uwzględniać?
30 paź 2026

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach wyjaśniła, czy wynagrodzenie za realizację projektów unijnych uwzględnia się przy naliczaniu odprawy emerytalnej nauczyciela. RIO wskazała, że wynagrodzenie za realizację projektów unijnych nie stanowi podstawy obliczenia wysokości takiej odprawy.
Gwałtowny zwrot w sprawie ZondaCrypto. Poszkodowani znaleźli sposób na odzyskanie milionów, ale kluczowa jest jedna data
30 paź 2026

Ponad 30 tysięcy poszkodowanych w aferze giełdy ZondaCrypto wciąż drży o swoje oszczędności, podczas gdy w prokuraturze zamrożone leżą gigantyczne środki. Przełomowy ruch ich pełnomocnika może jednak całkowicie zmienić reguły gry w Polsce. Do rąk ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka trafiła rewolucyjna propozycja, która ma odebrać państwu pierwszeństwo do przejmowania majątków przestępców. Czasu na decyzję jest dramatycznie mało, bo urzędników goni nieubłagany unijny termin. Sprawdź, na czym polega ten plan i dlaczego może on uratować tysiące oszukanych Polaków.
Szkoły w Polsce zamknięte w poniedziałek 2 listopada 2026 r. – zaskoczeni rodzice zastanawiają się co z opieką nad dziećmi?
30 paź 2026

Dzień Zaduszny (potocznie zwany Zaduszkami), który przypada 2 listopada, to w 2026 r. poniedziałek. Z tego powodu, że Wszystkich Świętych, czyli 1 listopada, w tym roku wypada w niedzielę – wiele szkół w Polsce zdecydowało się na odwołanie zajęć lekcyjnych w poniedziałek 2 listopada, aby zapewnić uczniom 3-dniowy weekend. Czy w tym dniu szkoły rzeczywiście mogą być zamknięte (tj. nie organizować dla uczniów ani zajęć dydaktycznych, ani wychowawczo-opiekuńczych) i co, w takiej sytuacji, z opieką nad dziećmi? To ważne informacje dla wszystkich pracujących rodziców, ponieważ praktyka jak i interpretacje przepisów (m.in. w zakresie prawa rodziców do zwolnienia od pracy, celem sprawowania opieki na dzieckiem) są niejednolite.

REKLAMA

Te urzędy będą zamknięte 2 listopada. Pracownicy będą mieli wolne, a petenci nie załatwią żadnych spraw
30 paź 2026

Jak wynika z doniesień prasowych, 2 listopada, czyli w Dzień Zaduszny przypadający w 2026 roku w poniedziałek, wiele urzędów pozostanie zamkniętych. Dlaczego tak będzie, skoro święto 1 listopada wypada w niedzielę, a pracodawcy nie muszą za ten dzień wyznaczyć pracownikom innego wolnego?
Wysłuchanie dziecka a przesłuchanie – kluczowe różnice
30 paź 2026

Wysłuchanie dziecka stanowi sposób wyrażenia przez dziecko opinii w sprawach, które je bezpośrednio dotyczą. Wprowadzenie tego uregulowania prawnego spowodowało upodmiotowienie dziecka. Jakie są główne założenia tego uregulowania?
Przykre skutki korzystania z urlopu bezpłatnego. Co z urlopem wypoczynkowym, wynagrodzeniem czy zasiłkiem chorobowym?
30 paź 2026

Urlop bezpłatny umożliwia pracownikowi przerwę od obowiązków zawodowych nie przerywając formalnie jego stosunku pracy. Podczas tego urlopu prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy ulegają zawieszeniu. Jakie to ma konsekwencje dla pracownika? Sprawdzamy!
Wzrost wdowiej renty od 2027 roku. Czy senior straci 500+?
29 paź 2026

Po otrzymaniu renty wdowiej osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji otrzymują niższe świadczenie 500+ albo je tracą. Problem ten może być jeszcze większy od przyszłego roku.

REKLAMA

Czy żona dziedziczy wszystko po mężu? Przepisy i przykłady
29 paź 2026

Po śmierci męża żona może odziedziczyć cały spadek, ale tylko w określonych przypadkach. W praktyce często małżonek obejmuje majątek w zbiegu z dziećmi czy teściami. Oto przykłady!
Czy do CV trzeba dodać klauzulę dotyczącą przetwarzania danych? Niemal każdy wie, czym jest RODO, ale co z konkretami?
29 paź 2026

Choć czasy, w których pracownik spędzał całe życie zawodowe w jednym zakładzie pracy odeszły już w niepamięć, to nadal zmiana pracy nie jest czymś, co przydarza się codziennie. To sprawia, że towarzyszący jej proces ubiegania się o zatrudnienie rodzi pytania. Między innymi te dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA