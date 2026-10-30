Wysłuchanie dziecka a przesłuchanie – kluczowe różnice
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Wysłuchanie dziecka stanowi sposób wyrażenia przez dziecko opinii w sprawach, które je bezpośrednio dotyczą. Wprowadzenie tego uregulowania prawnego spowodowało upodmiotowienie dziecka. Jakie są główne założenia tego uregulowania?
- W jakich sprawach może mieć miejsce wysłuchanie dziecka?
- Cel wysłuchania dziecka
- Kiedy jest możliwe wysłuchanie dziecka?
- Okoliczności wysłuchania
W jakich sprawach może mieć miejsce wysłuchanie dziecka?
Wysłuchanie to przepisy mający zastosowanie w postępowaniu cywilnym, w sprawach dotyczących dziecka w szczególności:
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- władzy rodzicielskiej,
- relacji z opiekunem prawnym dziecka,
- kontaktów z dzieckiem,
- rozwodu i separacji rodziców dziecka,
- orzeczenia lub rozwiązania przysposobienia (adopcji),
- przeniesienie w ramach różnych form pieczy zastępczej lub jej rozwiązanie,
- wydanie dziecka od osoby nieuprawnionej.
Cel wysłuchania dziecka
Czynność wysłuchania dziecka ma na celu ustalenie zdania dziecka i wydanie rozstrzygnięcia w miarę możności uwzględniającego wyrażoną opinię. Należy brać również pod uwagę dobro dziecka. Taka czynność nie ma na celu uzyskanie materiału dowodowego w toczącej się sprawie dotyczącej dziecka, jak to ma miejsce w przypadku przesłuchania świadka.
Kiedy jest możliwe wysłuchanie dziecka?
Decyzję o wysłuchaniu dziecka podejmuje skład orzekający – sąd - w sprawie albo na wniosek którejś ze stron postępowania albo samodzielnie (z urzędu). Rozważając przeprowadzenie czynności należy rozważyć całokształt okoliczności dotyczących dziecka. Należy brać pod uwagę:
- stopień rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka,
- stan zdrowia dziecka, uwzględniający zarówno stan fizyczny jak i psychiczny.
Brany jest również pod uwagę wiek dziecka. W praktyce możliwość wysłuchania dotyczy dzieci szkolnych.
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Okoliczności wysłuchania
Wysłuchanie odbywa się poza salą rozpraw. Wskazany jest korzystanie z przyjaznego pokoju przesłuchań posiadającego certyfikat Ministerstwa Sprawiedliwości. Czynność przeprowadza jednoosobowo sędzia bez togi, dopuszczalny jest jedynie udział psychologa. Wysłuchanie nie jest w jakikolwiek sposób rejestrowane, nie jest z czynności sporządzany protokół. W akta sprawy powinna się znajdować co najwyżej krótka notatka o dacie, miejscu, uczestnikach przesłuchania oraz poruszanych tematach. Czynność powinna być co do zasady przeprowadzona jednokrotnie, jeśli istnieje potrzeba jej powtórzenia powinna zostać przeprowadzona przez tą samą osobę.
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