Wysłuchanie dziecka stanowi sposób wyrażenia przez dziecko opinii w sprawach, które je bezpośrednio dotyczą. Wprowadzenie tego uregulowania prawnego spowodowało upodmiotowienie dziecka. Jakie są główne założenia tego uregulowania?

W jakich sprawach może mieć miejsce wysłuchanie dziecka?

Wysłuchanie to przepisy mający zastosowanie w postępowaniu cywilnym, w sprawach dotyczących dziecka w szczególności:

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władzy rodzicielskiej,

relacji z opiekunem prawnym dziecka ,

, kontaktów z dzieckiem,

rozwodu i separacji rodziców dziecka ,

, orzeczenia lub rozwiązania przysposobienia (adopcji),

przeniesienie w ramach różnych form pieczy zastępczej lub jej rozwiązanie,

wydanie dziecka od osoby nieuprawnionej.

Cel wysłuchania dziecka

Czynność wysłuchania dziecka ma na celu ustalenie zdania dziecka i wydanie rozstrzygnięcia w miarę możności uwzględniającego wyrażoną opinię. Należy brać również pod uwagę dobro dziecka. Taka czynność nie ma na celu uzyskanie materiału dowodowego w toczącej się sprawie dotyczącej dziecka, jak to ma miejsce w przypadku przesłuchania świadka.

Kiedy jest możliwe wysłuchanie dziecka?

Decyzję o wysłuchaniu dziecka podejmuje skład orzekający – sąd - w sprawie albo na wniosek którejś ze stron postępowania albo samodzielnie (z urzędu). Rozważając przeprowadzenie czynności należy rozważyć całokształt okoliczności dotyczących dziecka. Należy brać pod uwagę:

stopień rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka,

stan zdrowia dziecka, uwzględniający zarówno stan fizyczny jak i psychiczny.

Brany jest również pod uwagę wiek dziecka. W praktyce możliwość wysłuchania dotyczy dzieci szkolnych.

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Okoliczności wysłuchania

Wysłuchanie odbywa się poza salą rozpraw. Wskazany jest korzystanie z przyjaznego pokoju przesłuchań posiadającego certyfikat Ministerstwa Sprawiedliwości. Czynność przeprowadza jednoosobowo sędzia bez togi, dopuszczalny jest jedynie udział psychologa. Wysłuchanie nie jest w jakikolwiek sposób rejestrowane, nie jest z czynności sporządzany protokół. W akta sprawy powinna się znajdować co najwyżej krótka notatka o dacie, miejscu, uczestnikach przesłuchania oraz poruszanych tematach. Czynność powinna być co do zasady przeprowadzona jednokrotnie, jeśli istnieje potrzeba jej powtórzenia powinna zostać przeprowadzona przez tą samą osobę.