REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » QUIZ z przysłów i powiedzeń. Potrafisz dokończyć? Ostatnie było bardzo popularne w PRL

QUIZ z przysłów i powiedzeń. Potrafisz dokończyć? Ostatnie było bardzo popularne w PRL

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 stycznia 2026, 04:42
Marta Kawczyńska
An,Open,Antique,Book,,Its,Pages,Lit,In,Warm,Tones.
W tym quizie pytamy o znane przysłowia i powiedzenia. Ile z nich znasz?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W tym quizie pytamy nie tylko o polskie przysłowia, ale i powiedzonka. Niektóre były bardzo popularne w czasach PRL i przetrwały do dziś. Jak dobrze je znacie? Sprawdźcie to w tym quizie.
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2026: ile (stawka), jak uzyskać, jaki jest limit? Od 2 lutego można składać wnioski
30 sty 2026

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od 2 lutego do 2 marca 2026 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2026 roku zwrot podatku akcyzowego został ustalony w wysokości 1,48 zł do litra zakupionego oleju napędowego.
Czy można wypłacić wynagrodzenie zleceniobiorcy, który nie wystawił rachunku? Praktyka nie idzie w parze z przepisami
31 sty 2026

Czy wystawienie rachunku jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia za wykonane zlecenie? Ta kwestia często budzi w praktyce wątpliwości. Udzielając odpowiedzi na tak postawione pytanie należy pamiętać, by rozważyć to nie tylko w kontekście przepisów Kodeksu cywilnego.
Coraz częściej przedsiębiorcy żądają opłaty za płatność kartą. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?
30 sty 2026

Polacy przyzwyczaili się już do powszechnej dostępności płatności kartą, niezależnie od wysokości należności. Jednak przedsiębiorcy coraz częściej mówią o wysokich kosztach jakie ponoszą w związku z udostępnianiem klientom tej formy płatności i próbują chociaż częściowo przerzucić je na konsumentów.
Służebność w sprawie o zachowek. Jak obliczyć jej wartość?
30 sty 2026

Pojęcie „czysta wartość spadku” ma istotne znaczenie w procesach o zachowek. Od tej wartości liczona jest bowiem kwota zachowku. Aby ją ustalić, od wartości rynkowej nieruchomości odejmuje się obciążenia, które ją dotykają. Najpowszechniejszym z nich jest dożywotnia służebność mieszkania. Choć prawo nie wskazuje jednej sztywnej metody wyceny tego obciążenia, w praktyce sądowej dominują dwa podejścia. Co trzeba wiedzieć o wyliczaniu wartości służebności w sprawie o zachowek, aby nie przepłacić lub nie otrzymać zaniżonej kwoty?

REKLAMA

Jak przekazać darowiznę dziecku i uniknąć podatku? W 2026 r. zrób trzy rzeczy, a będziesz mógł spać spokojnie
31 sty 2026

Choć przekazując darowiznę swojemu dziecku można uniknąć konieczności zapłaty podatku, to jednak, aby było to możliwe, trzeba dopełnić określonych formalności. Na dodatek trzeba to zrobić w określonym w przepisach terminie.
Darowizna – czym jest, jakie skutki wiążą się z jej dokonaniem, w jaki sposób można ją odwołać?
30 sty 2026

Jeżeli planujemy kogoś obdarować, warto wcześniej poznać zasady, którymi rządzi się umowa darowizny. Na czym polega? Czy można ją odwołać? Co z podatkiem? Wyjaśniamy!
Koniec foliowania walizek na lotniskach. W tym terminie wejdzie pełen zakaz
30 sty 2026

Razem z plastikiem jednorazowego użytku, jak torebeczki na sosy czy cukier, z lotnisk i dworców kolejowych w Unii Europejskiej do 2030 r. znikną też punkty owijania walizek w folię. Niektóre lotniska już teraz wprowadzają ograniczenia. Na warszawskim lotnisku Chopina też działa taki punkt.

Duże zmiany w prawie pracy w 2026 roku. Więcej pieniędzy dla pracowników i wyższe koszty dla pracodawców
30 sty 2026

Rok 2026 zapisze się na kartach polskiego rynku pracy jako moment systemowej zmiany. Po latach rozmów, konsultacji i zapowiedzi w życie weszły przepisy, które mają istotny wpływ na życie milionów Polaków – zarówno tych zatrudnionych na etatach, jak i prowadzących działalność gospodarczą. Zmienia się nie tylko wysokość minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, ale przede wszystkim sposób, w jaki liczymy staż pracy.

REKLAMA

Czy emerytów i rencistów czeka wymiana legitymacji? MRPiPS pracuje nad nowym wzorem dokumentu
30 sty 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało zmianę wzoru legitymacji emeryta-rencisty. Nowy dokument będzie spełniać wszystkie wymagania w zakresie zabezpieczeń przed fałszerstwem. Czy to oznacza, że emeryci i renciści muszą wymienić dotychczasowe legitymacje?
Sąd Najwyższy: 3285 proc. odsetek nie mogło ujść kontroli. Kluczowy wyrok dla ochrony konsumentów
30 sty 2026

Sąd Najwyższy uchylił nakaz zapłaty sprzed 19 lat, wydany bez zbadania umowy przewidującej odsetki w wysokości 3285 proc. rocznie. Wyrok z 4 grudnia 2025 r. (II NSNc 192/24) jednoznacznie potwierdza, że kontrola nieuczciwych klauzul umownych jest obowiązkiem sądu działającego z urzędu, wynikającym zarówno z Konstytucji RP, jak i prawa Unii Europejskiej.

REKLAMA