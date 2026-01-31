QUIZ z przysłów i powiedzeń. Potrafisz dokończyć? Ostatnie było bardzo popularne w PRL
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od 2 lutego do 2 marca 2026 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2026 roku zwrot podatku akcyzowego został ustalony w wysokości 1,48 zł do litra zakupionego oleju napędowego.
Czy wystawienie rachunku jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia za wykonane zlecenie? Ta kwestia często budzi w praktyce wątpliwości. Udzielając odpowiedzi na tak postawione pytanie należy pamiętać, by rozważyć to nie tylko w kontekście przepisów Kodeksu cywilnego.
Polacy przyzwyczaili się już do powszechnej dostępności płatności kartą, niezależnie od wysokości należności. Jednak przedsiębiorcy coraz częściej mówią o wysokich kosztach jakie ponoszą w związku z udostępnianiem klientom tej formy płatności i próbują chociaż częściowo przerzucić je na konsumentów.
Pojęcie „czysta wartość spadku” ma istotne znaczenie w procesach o zachowek. Od tej wartości liczona jest bowiem kwota zachowku. Aby ją ustalić, od wartości rynkowej nieruchomości odejmuje się obciążenia, które ją dotykają. Najpowszechniejszym z nich jest dożywotnia służebność mieszkania. Choć prawo nie wskazuje jednej sztywnej metody wyceny tego obciążenia, w praktyce sądowej dominują dwa podejścia. Co trzeba wiedzieć o wyliczaniu wartości służebności w sprawie o zachowek, aby nie przepłacić lub nie otrzymać zaniżonej kwoty?
Choć przekazując darowiznę swojemu dziecku można uniknąć konieczności zapłaty podatku, to jednak, aby było to możliwe, trzeba dopełnić określonych formalności. Na dodatek trzeba to zrobić w określonym w przepisach terminie.
Jeżeli planujemy kogoś obdarować, warto wcześniej poznać zasady, którymi rządzi się umowa darowizny. Na czym polega? Czy można ją odwołać? Co z podatkiem? Wyjaśniamy!
Razem z plastikiem jednorazowego użytku, jak torebeczki na sosy czy cukier, z lotnisk i dworców kolejowych w Unii Europejskiej do 2030 r. znikną też punkty owijania walizek w folię. Niektóre lotniska już teraz wprowadzają ograniczenia. Na warszawskim lotnisku Chopina też działa taki punkt.
Rok 2026 zapisze się na kartach polskiego rynku pracy jako moment systemowej zmiany. Po latach rozmów, konsultacji i zapowiedzi w życie weszły przepisy, które mają istotny wpływ na życie milionów Polaków – zarówno tych zatrudnionych na etatach, jak i prowadzących działalność gospodarczą. Zmienia się nie tylko wysokość minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, ale przede wszystkim sposób, w jaki liczymy staż pracy.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało zmianę wzoru legitymacji emeryta-rencisty. Nowy dokument będzie spełniać wszystkie wymagania w zakresie zabezpieczeń przed fałszerstwem. Czy to oznacza, że emeryci i renciści muszą wymienić dotychczasowe legitymacje?
Sąd Najwyższy uchylił nakaz zapłaty sprzed 19 lat, wydany bez zbadania umowy przewidującej odsetki w wysokości 3285 proc. rocznie. Wyrok z 4 grudnia 2025 r. (II NSNc 192/24) jednoznacznie potwierdza, że kontrola nieuczciwych klauzul umownych jest obowiązkiem sądu działającego z urzędu, wynikającym zarówno z Konstytucji RP, jak i prawa Unii Europejskiej.
