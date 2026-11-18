Do Rzecznika Praw Obywatelskich kierowane są wnioski o zmianę przepisów dotyczących możliwości adopcji również osób pełnoletnich. Według obecnie obowiązujących uregulowań nie jest to możliwe. Jakie są powody postulowanych zmian?

W aktualnym, istniejącym od 1950 roku, stanie prawnym przysposobić, czyli adoptować można tylko osobę małoletnią (poniżej 18 roku życia) i do ukończenia przez nią tego wieku. Istotna jest data złożenia wniosku. W niektórych krajach jest możliwa adopcja osoby pełnoletniej, a w Polsce od wielu lat dopuszczalne jest uznania orzeczenia sądu zagranicznego w tym zakresie.

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Wnioski kierowane do RPO

Zastrzeżenia w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów były kierowane do RPO od rodzin zastępczych, latami zajmującymi się osobami z niepełnosprawnościami, które trafiły do nich jako dzieci. Wnioski tych rodzin o przysposobienie były spóźnione z uwagi na osiągnięcia w dacie ich złożenia przez podopiecznego 18 roku życia i sądy nie mogły ich rozpatrywać. Jednocześnie podkreślono, że osoby, którymi rodziny zastępcze się opiekowały, formalnie pełnoletnie, są niesamodzielne.

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

W ocenie Rzecznika właściwe byłoby dodanie regulacji, zgodnie z którą w wyjątkowych okolicznościach możliwe jest przysposobienie osoby pełnoletniej, jeśli przemawiają za tym zasady współżycia społecznego. Taka sytuacja mogłaby mieć miejsce, gdy taki dorosły jest niezdolny do samodzielnej egzystencji lub wymaga wsparcia. Byłaby to forma dalszej pomocy przez dotychczasowych opiekunów.

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości

W odpowiedzi Minister Sprawiedliwości wskazał, iż zmiany ustawodawstwa w 1950 roku odrzuciły niejako kontraktową formę przysposobienia istotną z punktu widzenia spraw majątkowych, spadkowych i politycznych, które nie mogły być zrealizowane z uwagi na brak własnych potomków. Aktualnie istotna jest funkcja zapewnienia dziecku warunków analogicznych, jakie istnieje w rodzinie biologicznej. Dodatkowo po osiągnięciu pełnoletności co do zasady osoba ma prawo decydowania o sobie pod względem prawnym. Należy zauważyć, że celem adopcji osoby pełnoletniej mogą być też kwestie materialne np. uzyskanie prawa do spadku czy różnego rodzaju świadczeń. Zdaniem ministra problem wydaje się marginalny i niewystępujący wśród rodzin biologicznych. Tym samym podjęcia jakichkolwiek działań legislacyjnych jest niecelowe.