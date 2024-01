Jak dostać w 2024 r. dodatkowe 900 zł na dziecko? Sprawdź nie tylko ZFŚS. Jeśli spełniasz warunki, ferie będą prawie darmowe.

Początek roku najwyższy czas by zastanowić się, jak dzieci i młodzież spędzą nadchodzące wielkimi krokami zimowe ferie. Czy każda rodzina ma szansę na uzyskanie na ten cel dodatkowych pieniędzy? Jak się okazuje, do wzięcia jest nie tylko świadczenie z ZFŚS, ale także dodatkowe 900 zł na wypoczynek zimowy.

Świadczenia na ferie zimowe będą w 2024 r. korzystały ze zwolnienia podatkowego

[Aktualizacja]

Jedną z form działalności socjalnej prowadzonej przez ZFŚS jest dofinansowanie różnych form wypoczynku. Najczęściej spotykane są w tym zakresie wczasy pod gruszą i dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży. Choć utarło się, że tego rodzaju pomoc pracownicy otrzymują latem, to nic nie stoi na przeszkodzie temu, by starali się o nią już w sezonie zimowym. Pod koniec 2023 r. niektórzy pracodawcy rozważali nawet, czy wobec zmniejszającego się od 1 stycznia 2024 r. limitu zwolnienia podatkowego dla świadczeń z ZFŚS, warto było podjąć działania zmierzające do przyznania pracownikom tych świadczeń jeszcze przed końcem roku kalendarzowego, by jak najmniej stracili (lub nie stracili wcale) na podatku.

Wyjaśniamy dlaczego takie działania nie były potrzebne!

Świadczenia dla dzieci i młodzieży podlegają nielimitowanemu zwolnieniu

Od 1 stycznia 2024 r. limit zwolnienia podatkowego dla świadczeń z ZFŚS wrócił do wysokości obowiązującej przed pandemią COVID-19 i znów wynosi tylko 1000 zł. To budziło pod koniec 2023 r. niepokój i skłaniało do rozważań, czy pracownicy otrzymując świadczenia z ZFŚS stracą na podatku. Warto pamiętać, że zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest jedynym zwolnieniem, które obowiązuje dla świadczeń z ZFŚS! Wspomnianej regulacji podlega m.in. wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2024 1000 zł. Jednak ustawodawca przewidział też w art. 21 ust. 1 pkt 78, że zwolnieniu od podatku dochodowego podlegają dopłaty z ZFŚS do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18. Co niezwykle istotne, zwolnienie to jest nielimitowane i znajduje zastosowanie niezależnie od wysokości dopłaty!

Można dostać dodatkowe 900 zł na wypoczynek zimowy dzieci

Jednak dopłata z ZFŚS to nie wszystko. Rodzice mogą w 2024 r. liczyć również na uzyskanie dodatkowych 900 zł na wypoczynek zimowy dzieci w formie turnusów wyjazdowych z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Rekrutację prowadzi w tym zakresie fundacja „Szansa dla Gmin”. Ta dopłata do wypoczynku jest finansowana ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla każdego uczestnika. Oferta jest skierowana do dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2019 r. Zimowiska są organizowane w Zakopanem, Poroninie, Korbielowie i Wołkowyjach. Turnus będzie trwał 7 dni, a jego łączny koszt to 1650 zł. Dla dzieci objętych dofinansowaniem jest to więc tylko 750 zł. Nie ma przeszkód by część tej kwoty rodzice dodatkowo pokryli ze środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, co pozwoli na znaczące obniżenie kosztów wypoczynku dziecka.



Podstawa prawna

art. 21 ust. 1 pkt 67 i 78ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.)