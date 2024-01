Nawet 400 zł na dziecko co miesiąc. Dla kogo dofinansowanie z ZUS-u do opłaty za żłobek, klub dziecięcy? Jak uzyskać?

Niektórzy rodzice mogą uzyskać z ZUS dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Co ciekawe i ważne - prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny. Dofinansowanie można dostawać także wtedy, gdy pobiera się 800 plus. Wniosek o to dofinansowanie można składać do ZUS-u najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

Dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna - wysokość

ZUS może wypłacić dofinansowanie z tego tytułu maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic lub opiekun prawny dziecka faktycznie ponosi żłobek, klub dziecięcy lub pobyt dziecka u dziennego opiekuna.



Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny. Dofinansowanie można dostawać mimo tego, że np. pobiera się 800 plus.



Ta opłata to miesięczna kwota, jaką faktycznie płaci rodzic lub opiekun prawny dziecka, po uwzględnieniu ew. zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Uwaga! Do tej miesięcznej opłaty, która podlega dofinansowaniu z ZUS nie wlicza się opłat za wyżywienie.



ZUS nie wypłaca pieniędzy z tytułu omawianego dofinansowania rodzicom ani opiekunom prawnym. Przelewa natomiast dofinansowanie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.



W 2023 roku ZUS wypłacił 429,3 mln zł w ramach omawianego dofinansowania.

Dofinansowanie do opłaty za żłobek, klub dziecięcy lub pobyt dziecka u dziennego opiekuna - dla kogo

ZUS informuje, że omawiane dofinansowanie przysługuje rodzicowi dziecka, opiekunowi prawnemu lub osobie, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicowi zastępczemu, jeżeli:

- dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna;

- rodzic lub opiekun prawny nie otrzymuje na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).



To dofinansowania opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna dziecka przysługuje:

- na pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie;

- na pierwsze dziecko w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko rodzic lub opiekun otrzymuje RKO;

- na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał RKO i rodzic lub opiekun pobrał RKO w całej przysługującej wysokości.

Ważne Albo żłobkowe albo RKO na to samo dziecko ZUS informuje, że nie otrzyma dofinansowania do żłobka rodzic lub opiekun prawny na dziecko, na które otrzymuje rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Na dane dziecko, za ten sam okres (miesiąc), można otrzymać albo dofinansowanie, albo RKO. Dlatego trzeba wybrać rodzaj wsparcia na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna.



Ale też można korzystać z dofinansowania pobytu w żłobku na jedno dziecko i pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy na inne dziecko w rodzinie.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych oraz wykaz dziennych opiekunów

Co ważne aby ZUS mógł przyznać i przekazać omawiane dofinansowanie:

- dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów;

- dziecko musi być wpisane do tego rejestru lub wykazu przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna. W tym celu trzeba przekazać dane swoje i dziecka podmiotowi prowadzącemu placówkę, do której uczęszcza dziecko. Jest to niezbędne do przyznania dofinansowania.

Wniosek o dofinansowanie do opłaty za żłobek, klub dziecięcy lub pobyt dziecka u dziennego opiekuna

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, którzy chcą uzyskać omawiane dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, muszą złożyć do ZUS wniosek:

- na druku DZ-R – wypełnia matka albo ojciec dziecka;

- na druku DZ-O – wypełnia osoba, która sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem, jest opiekunem prawnym, faktycznym lub inną osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem;

- na druku DZ-D – wypełnia dyrektor: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Ważne Kiedy można złożyć wniosek o dofinansowanie? Wniosek o to dofinansowanie można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

- Jeżeli wniosek wpłynie do nas w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, od którego dziecko chodzi do żłobka to wtedy przyznajemy dofinansowanie z wyrównaniem od dnia, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego – informuje Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.



Natomiast, jeśli rodzice lub opiekunowie prawni dziecka złożą wniosek później (niż w ciągu ww. 2 miesięcy), to ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

ZUS przygotował instrukcje wypełniania ww. druków:

- instrukcja jak złożyć wniosek DZ-R;

- instrukcja jak złożyć wniosek DZ-O;

- instrukcja jak złożyć wniosek DZ-D.



Takie same wnioski trzeba wypełnić i złożyć ponownie w przypadku zmiany żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna oraz jeśli dziecko przestanie uczęszczać do placówki lub dziennego opiekuna.



Wyżej wskazane wnioski o dofinansowanie (DZ-R, DZ-O, DZ-D) można złożyć wyłącznie elektronicznie.



Wszystkie wnioski można złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.



Matki lub ojcowie dziecka mający numer PESEL, mogą złożyć wniosek DZ-R także przez:

- aplikację mZUS ;

- portal Emp@tia,

- swój bank: Alior Bank S.A, Bank PKO BP, Bank Pocztowy S.A, BNP Paribas S.A, BPS S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., VeloBank S.A. (poprzednio Getin Noble Bank S.A.), ING Bank Śląski S.A, mBank S.A., Millennium S.A, PEKAO S.A., Santander, SKOK Centrum, SKOK Chmielewskiego, SKOK Energia, Krakowska SKOK, SKOK Kwiatkowskiego, SKOK Progres, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta, SKOK Stefczyka, SKOK Szopienice, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Wisła, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Śląsk, SKOK Świdnik.

Ważne ZUS informuje, że jeżeli złożysz wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie masz profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku. Na adres e-mail, który podasz we wniosku, otrzymasz potwierdzenie założenia profilu, a na numer telefonu – jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS. Hasło otrzymasz w SMS-ie z adresu „ZUS”.



ZUS założy Ci profil na PUE ZUS, abyś miał dostęp do informacji o swoim wniosku i dofinansowaniu oraz aby móc się z Tobą kontaktować.



Informacja o tym, że złożyłeś wniosek o dofinansowanie, pojawi się na Twoim profilu na PUE ZUS po przetworzeniu wniosku – może to trwać do 48 godzin.

ZUS informuje, że jeśli rodzic już składał wniosek do ZUS to wtedy ułatwieniem dla rodziców jest możliwość utworzenia nowego wniosku na podstawie poprzedniego, jeśli taki był składany przez aplikację mZUS lub bezpośrednio na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

- Dzięki temu większość informacji uzupełni się automatycznie. Jeśli dane uległy zmianie, przed wysłaniem można je edytować – tłumaczy Iwona Kowalska-Matis.

Dokumenty, które trzeba dołączyć do wniosku

Do składanego elektronicznie wniosku o dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, trzeba dołączyć:



- zaświadczenie sądu opiekuńczego albo ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka – jeśli składasz wniosek jako opiekun faktyczny dziecka;

- orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka – jeśli składasz wniosek jako opiekun prawny dziecka;

- zaświadczenie z powiatowego centrum pomocy rodzinie albo od innego organizatora pieczy zastępczej, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy – jeśli jesteś rodzicem zastępczym, osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka albo dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (w zaświadczeniu powinna być data umieszczenia w pieczy zastępczej);

- upoważnienie dyrektora do złożenia w jego imieniu wniosku o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – jeśli składasz wniosek w imieniu dyrektora;

- dokument, w którym sąd powierzył Ci sprawowanie opieki nad dzieckiem – jeśli składasz wniosek jako inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.



ZUS przygotował instrukcję jak dosłać załączniki do wniosku.

Ważne Warto wiedzieć, że gdy ZUS przyzna dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, nie będzie wydawać decyzji. Informację na ten temat rodzic lub opiekun otrzyma na swój profil na PUE ZUS, a także mailem na adres podany we wniosku. O dofinansowaniu na każde dziecko ZUS przekaże oddzielną informację.

Ważne Jeśli we wniosku nie zostały podane konieczne dane lub nie zostały złożone niezbędne dokumenty, ZUS wyznaczy wnioskodawcy termin na uzupełnienie wniosku. Wniosek można uzupełnić na swoim profilu na PUE ZUS.

Wiadomość o tym, że trzeba uzupełnić wniosek, ZUS wyśle (z maila noreply@zus.pl) na adres mailowy oraz na numer telefonu (SMS ZUS ZLOBKI) podane we wniosku.

Można się odwołać od niekorzystnej decyzji ZUS

W przypadku, gdy ZUS odmówi dofinansowania, wyda decyzję. Decyzję rodzic lub opiekun prawny musi dostać na swój profil na PUE ZUS. Informacja o tym, że na profilu na PUE ZUS jest decyzja, zostanie wysłana otrzymasz na adres mailowy, a także na numer telefonu podane we wniosku.

ZUS wyda decyzję w następujących sprawach:

- odmowy przyznania dofinansowania,

- uchylenia prawa do dofinansowania,

- zmiany prawa do dofinansowania,

- nienależnie pobranego dofinansowania.



Od decyzji można odwołać się do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od jej doręczenia.



Natomiast od decyzji Prezesa ZUS przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji.