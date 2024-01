400,00 zł na dziecko bez kryterium dochodowego. Pobierasz już 800 plus? Sprawdź, czy możesz w 2024 r. dostać i to świadczenie.

Katalog świadczeń wspomagających wychowanie dzieci z roku na rok jest coraz większy. Z wielu z nich można korzystać bez uwzględniania kryterium dochodowego. Za każdym razem istnieją jednak warunki, które należy spełnić, by świadczenie zostało przyznane. Tak samo jest w przypadku świadczenia 400 plus.

Kto może dostać 400 plus na dziecko?

Rodzice najmłodszych dzieci mają w 2024 r. szansę na otrzymanie dodatkowego dofinansowania. Chodzi o 400,00 zł obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Co istotne, prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny. Istnieją jednak warunki, które trzeba spełnić.

Dofinansowanie przysługuje rodzicom (przez których należy w tym wypadku rozumieć także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem) na dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna. Jednak jest tak tylko pod warunkiem, że nie został przyznany na to dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy.



Oznacza to, że z dofinansowania można w praktyce skorzystać na:

- pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie,

- pierwsze dziecko w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko rodzic otrzymuje świadczenie z RKO,

- drugie i kolejne dziecko w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy (a więc nie przysługuje na nie jeszcze świadczenie z RKO),

- drugie i kolejne dziecko w rodzinie, które ma więcej niż 35 miesięcy i zostało już na nie pobrane świadczenie z RKO w łącznej przysługującej wysokości.



Warto pamiętać jednak pamiętać, że rodzice mogą dokonać wyboru w zakresie tego, z jakiego świadczenia na dziecko chcą skorzystać – 400 plus, czy RKO. Teoretycznie istnieje więc możliwość, że żłobkowe może zostać przyznane na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, które ma więcej niż 12 miesięcy i mniej niż 35 miesięcy, jeśli jego rodzicom nie przyznano świadczenia z RKO. Świadczenie 400 plus, nazywane też żłobkowym, przysługuje nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4 rok życia.

Jak uzyskać żłobkowe (400 plus)?

Aby otrzymać dofinansowanie, rodzice muszą złożyć wniosek. Mogą to zrobić tylko elektronicznie. Trzeba pamiętać o tym, że warunkiem uzyskania dofinansowania jest to, by dziecko uczęszczało do placówki wpisanej do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo było pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do odpowiedniego wykazu. Wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie korzystać ze wskazanych form opieki. Jeśli zostanie on złożony w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, to ZUS przyzna dofinansowanie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w placówce. Jeśli jednak rodzice złożą go później, dofinansowanie zostanie przyznane od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Wnioski, które należy złożyć w celu uzyskania świadczenia, mają symbole: DZ-R (dla matki i ojca dziecka), DZ-O (dla osób sprawujących pieczę zastępczą, opiekunów prawnych, faktycznych lub innych osób, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem), DZ-D (dla dyrektora: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego).

Ile rodzice rzeczywiście zyskają na świadczeniu 400 plus?

Rodzice ubiegający się o świadczenie muszą pamiętać, że 400 zł miesięcznie na dziecko to maksymalna kwota dofinansowania, jaką można uzyskać. Nie będzie ona jednak wyższa niż wysokość opłaty, jaką ponoszą za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Ta opłata to kwota, jaką rodzice rzeczywiście ponoszą, czyli po uwzględnieniu dotacji z budżetu gminy czy środków unijnych lub innych zniżek, jeśli takowe przysługując rodzicom. Do opłaty nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Kwota dofinansowania nie trafia bezpośrednio do rąk rodziców. Jest przekazywana co miesiąc bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.



Podstawa prawna

ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2023 r. poz. 204 ze zm.)