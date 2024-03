1500,00 zł - kolejne wsparcie trafi do rodziców najmłodszych dzieci jeszcze w 2024 r. Sprawdź, czy również do ciebie.

Choć rodzice mogą obecnie liczyć nie tylko na 800+, ale także tzw. żłobkowe (400+) i świadczenie z rodzinnego kapitału opiekuńczego, niecierpliwie czekają na nowe wsparcie, czyli babciowe. Zgodnie z zapowiedziami pojawi się ono już w III kwartale 2024 r.

Z jakiego wsparcia mogą korzystać rodzice najmłodszych dzieci?

Katalog uprawnień przysługujących rodzicom najmłodszych dzieci systematycznie się powiększa. Obok 800+, które przysługuje także rodzicom starszych pociech, mogą oni liczyć m.in. na uzyskanie tzw. żłobkowego, czyli dofinansowania na obniżenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, czy też uzyskać wsparcie z RKO, czyli rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Uzyskanie świadczenia 400+ (żłobkowego), czyli 400,00 zł na obniżenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna nie zależy od dochodów rodziny. Dofinansowanie przysługuje rodzicom (przez których należy w tym wypadku rozumieć także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem) na dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna. Jednak jest tak tylko pod warunkiem, że nie został przyznany na to dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy.



Oznacza to, że z dofinansowania można w praktyce skorzystać na:

- pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie,

- pierwsze dziecko w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko rodzic otrzymuje świadczenie z RKO,

- drugie i kolejne dziecko w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy (a więc nie przysługuje na nie jeszcze świadczenie z RKO),

- drugie i kolejne dziecko w rodzinie, które ma więcej niż 35 miesięcy i zostało już na nie pobrane świadczenie z RKO w łącznej przysługującej wysokości.



Rodzice mogą dokonać wyboru w zakresie tego, z jakiego świadczenia na dziecko chcą skorzystać – 400 plus, czy RKO. Teoretycznie istnieje więc możliwość, że żłobkowe może zostać przyznane na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, które ma więcej niż 12 miesięcy i mniej niż 35 miesięcy, jeśli jego rodzicom nie przyznano świadczenia z RKO.

Świadczenie 400 plus, nazywane też żłobkowym, przysługuje nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4 rok życia.

Kiedy rodzice dostaną pierwsze babciowe?

Zgodnie z zapowiedziami wyborczymi, jeszcze w 2024 r. do katalogu świadczeń dołączy tzw. babciowe, czyli nowe świadczenie, które ma sprzyjać aktywizacji zawodowej kobiet i ma zachęcać młode mamy do powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim. Ma ono wynosić 1500,00 zł miesięcznie i ma pozwolić na opłacenie opieki nad dzieckiem. Babciowe będzie częścią programu Aktywny Rodzic, którego celem jest wpieranie młodych rodziców. Na jego realizację zarezerwowano w tegorocznym budżecie państwa 1.500.000.000 zł.

Zgodnie z zapowiedziami resortu finansów, nowe świadczenie ma zostać wypłacone po raz pierwszy w III kwartale 2024 r. i będzie mogło służyć finansowaniu opieki nad dzieckiem w dowolnej formie (żłobek, niania, babcia). Aby je otrzymać:

- rodzice muszą pracować,

- matka dziecka musi wrócić do pracy lub podjąć pierwszą pracę na podstawie umowy o pracę, zlecenia bądź dzieło,

- jej dochody brutto muszą być równe najniższej krajowej (4242 zł od stycznia 2024 r., a 4300 zł od lipca 2024 r.),

- świadczenie będzie przysługiwało do czasu ukończenia przez dziecko 36 miesięcy.