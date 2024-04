Komunia. Od tych prezentów trzeba będzie zapłacić podatek. Smartfon, dron, biżuteria, czy gotówka? Sprawdź, od których.

Smartfon, smartwatch, tablet, komputer, dron, biżuteria, rower, quad i gotówka – to nadal najpopularniejsze prezenty na pierwszą komunię. Od których z nich trzeba będzie zapłacić podatek?

Jakie prezenty na komunię w 2024 r.?

Po okresie zamieszania związanego z pandemią maj ponownie wraca do swojej tradycyjnej roli miesiąca komunijnego. Już niedługo dziewczynki założą białe sukienki, a chłopcy garnitury i po raz pierwszy przyjmą pierwszą komunię świętą. To sprawia, że obok tematyki związanej z wiarą, coraz częściej w wyszukiwarkach internetowych pojawia się pytanie: Jaki prezent dać na komunię w 2024 r.? I faktycznie, lepiej dobrze to przemyśleć, bo może się okazać, że prezent będzie piękny, ale trzeba będzie zapłacić podatek.

Smartfon, smartwatch, tablet, komputer, dron, biżuteria, rower, quad – to obok gotówki najpopularniejsze prezenty komunijne. Wszystkie one z punktu widzenia urzędu skarbowego mają charakter darowizny. I oczywiście – o ile ich wartość nie przekroczy ustawowych limitów zwolnienia od podatku od darowizn, to nie rodzą żadnych podatkowych konsekwencji. Nietrudno jednak zauważyć, że wszystkie wskazane przedmioty mają niemałą wartość, a zwolnienie od podatku nie jest w ich przypadku oczywiste.

Do jakiej wartości prezentu nie trzeba płacić podatku?

W przypadku zwolnienia od podatku od darowizn ważna jest nie tylko wartość samej darowizny, ale także to, kto ją przekazał i do jakiej grupy podatkowej się zalicza. Wysokość podatku ustala się bowiem w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie to następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się: do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

do grupy III – innych nabywców.

Do każdej ze wskazanych grup znajduje zastosowanie inna kwota wolna od opodatkowania, czyli taka, której przekazanie nie będzie się wiązało z obowiązkiem zapłaty. Kwoty te to:

- 36.120 zł – dla nabywców zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej,

- 27.090 zł - dla drugiej grupy,

- 5733 zł - dla trzeciej grupy.

Należy pamiętać o tym, że są to limity pięcioletnie.

Jak z tego wynika, limity zwolnienia podatkowego nie są małe i zapewne w większości przypadków obdarowani nie będą musieli zawracać sobie głowy kwestiami podatkowymi, jednak szczególnej uwagi mogą wymagać prezenty od rodziców chrzestnych. Ci bowiem nie zawsze należą do najbliższej rodziny obdarowanego rozumianej jako stopień pokrewieństwa, a jednocześnie często przekazują dzieciom wartościowe prezenty. Jeżeli dojdzie więc do takiej sytuacji, że wartość prezentu przekroczy wskazany limit uprawniający do zwolnienia, rodzice dziecka będą zobowiązani do dokonania rozliczenia podatku. Muszą przy tej okazji pamiętać, że w przypadku najbliższej rodziny istnieje jeszcze możliwość skorzystania ze specjalnego zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Przepis ten reguluje sytuacji tzw. zerowej grupy podatkowej, czyli najbliższej rodziny obdarowanego. Przewiduje on, że zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego oraz

2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne,

a ich wartość doliczona do wartości majątku nabytego dotychczas od tej samej osoby w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, i w okresie 5 lat poprzedzających ten rok przekracza kwotę zwolnienia – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Wynika z tego, że z tytułu prezentów od rodziców, dziadków, pradziadków, rodzeństwa, ojczyma oraz macochy, nawet jeśli ich wartość będzie wyższa niż 10.434 zł, nie trzeba będzie płacić podatku, ale pod warunkiem, że w terminie 6 miesięcy zgłosi się darowiznę do urzędu skarbowego. Oczywiście w przypadku, gdy mowa o obdarowaniu dziecka przystępującego do I Komunii, zgłoszenia muszą dokonać jego rodzice. Trzeba również zwrócić uwagę na to, że w przypadku przekazania dziecku gotówki, dodatkowym warunkiem jest to, aby przekazanie nastąpiło przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. Oznacza to, że do przysłowiowej koperty można w takiej sytuacji włożyć jedynie potwierdzenie dokonania przelewu lub przekazu, a nie banknoty.