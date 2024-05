1200,00 zł na kolonie letnie dla dzieci urodzonych pomiędzy 1 stycznia 2008 a 31 grudnia 2019 roku. Sprawdź, kto dostanie!

Tantiemy dla twórców za udostępnianie ich dzieł w Internecie. Nowelizacja prawa autorskiego przyjęta przez rząd. Co się zmieni?

W dniu 14 maja 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ta nowelizacja ma sprawić, że twórcy i wykonawcy utworów audiowizualnych oraz wykonawcy utworów muzycznych i słowno-muzycznych będą mieli prawo do tantiem z tytułu eksploatacji ich dzieł w Internecie. Wprowadzone zostanie także nowe prawo pokrewne dla wydawców prasy do korzystania online z ich publikacji prasowych. Projekt dostosowuje polskie przepisy do dyrektyw Unii Europejskiej.