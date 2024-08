Wrzesień przywita uczniów i rodziców nowymi obowiązkami. Jak będzie z ich realizacją w roku szkolnym 2024/2025? I jaki będzie koszt?

Wrzesień przywita uczniów i rodziców nowymi obowiązkami. Plany są słuszne, ale jak będzie z ich realizacją? Rząd już wcześniej podejmował próby przywrócenia tego dawnego obowiązku, ale bez sukcesu. Co zmieni się tym razem i czy rodzice będą chcieli współpracować ze szkołą?

Opieka stomatologiczna w szkołach już od września 2024

Problem opieki stomatologicznej w szkołach jest wciąż dyskutowany. W czasie kampanii wyborczej jej przywrócenie do szkół znalazło się w planie „100 konkretnych działań na pierwsze 100 dni rządów”. I wygląda na to, że Koalicja Obywatelska ma zamiar dotrzymać obietnicy, bo jak wynika z przekazanych kilka dni temu informacji, od września 2024 r. do szkół w Polsce powróci opieka stomatologiczna. Czy to dobra wiadomość? Z pewnością niejeden dzisiejszy 40 czy 50 latek ma ciarki na wspomnienie wizyt u szkolnego dentysty, jednak jednocześnie, pomimo powszechnego dostępu do usług stomatologicznych, stan uzębienia dzieci i młodzieży pozostawia wiele do życzenia i bezsprzecznie wymaga uwagi. Jak wynika z informacji resortu zdrowia, w Polsce obserwowany jest jeden z najwyższych w świecie i w Europie wskaźników próchnicy u dzieci i młodzieży. Dotyczy to również próchnicy wczesnego dzieciństwa. Ponad 40 proc. dzieci w wieku 3 lat ma ubytki próchnicowe. To dlatego jednym z priorytetów Koalicji Obywatelskiej było wprowadzenie rozwiązań mających na celu zwiększenie świadomości rodziców w zakresie zdrowia jamy ustnej dzieci i wspieranie działań profilaktycznych wśród młodzieży.

Jednak nie będzie gabinetu stomatologicznego w każdej szkole

Choć początkowo mówiono o gabinecie stomatologicznym w każdej szkole, to obecnie plan przybiera kształt bonu na leczenie stomatologiczne dzieci i młodzieży. Jak wskazała Minister Zdrowia Izabela Leszczyna, resort chciałby rozpisać konkursy na opiekę stomatologiczną nad grupą szkół w danym powiecie, tak by dany specjalista odpowiadał za kilka szkół. Ponieważ wyceny świadczeń w ramach stomatologii dziecięcej zostały podwyższone, resort liczy na to, że dentyści chętnie przystąpią do konkursów i będą zainteresowani podpisywaniem umów na takie kontrakty z NFZ. Przeglądy dentystyczne dla wszystkich uczniów mają rozpocząć się już we wrześniu. Rodzice będą informowani o dostępności dentystów oraz o stanach zdrowia jamy ustnej ich dzieci. Póki co, ministerstwo prowadzi analizy i szacuje koszty.

