800 plus może wpłynąć na konta później. Warto uwzględnić to w domowym budżecie. Kiedy rodzice mogą spodziewać się przelewu?

800 plus może w czerwcu wpłynąć na konta z opóźnieniem. Warto więc uwzględnić to w domowym budżecie. 800 plus to comiesięczny przelew na 800 zł. Jednak z końcem maja zakończył się jego okres rozliczeniowy, a nie wszyscy rodzice złożyli wnioski o przyznanie świadczenia na kolejny.

Świadczenie Rodzina 800 plus określane potocznie jako 800 plus jest podstawowym świadczeniem wspomagającym rodziców w zakresie ponoszenia kosztów wychowania dzieci. Jest tak teraz i będzie po 1 października, gdy zmienią się zasady wspierania rodziców, a w praktyce zacznie funkcjonować program Aktywny Rodzic.

Świadczenie to przysługuje bez kryterium dochodowego, co sprawia, że grono jego beneficjentów jest naprawdę szerokie – szacuje się, że prawo do niego ma 6,6 mln dzieci.

Zakończył się okres rozliczeniowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do tego świadczenia jest przyznawane na okres rozliczeniowy. Trwa on rok – od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego, co oznacza, że rodzice, które chcą pobierać świadczenie, muszą cyklicznie składać do ZUS wnioski o przyznanie świadczenia. Można to zrobić tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykonuje przelewy transzami, w z góry określonych terminach, które przypadają 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 oraz 22 dnia miesiąca. Stały termin przelewu, do którego rodzice są „przypisani” przez cały okres rozliczeniowy, bez wątpienia pozwala odpowiednio zaplanować domowy budżet. Należy jednak pamiętać o tym, że po jego zakończeniu, termin ten może się zmienić i może być późniejszy. Co do zasady, jeżeli wniosek o przyznanie świadczenia na kolejny okres rozliczeniowy został złożony przed 31 maja, termin wypłaty nie powinien się zmienić. Jeżeli jednak rodzice złożą wniosek w czerwcu, a więc już w czasie trwania nowego okresu rozliczeniowego, lub mają zamiar dopiero to zrobić, zachowanie dotychczasowego terminu, o ile przypadał on w pierwszej połowie miesiąca, nie będzie możliwe.