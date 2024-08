Od września już nie każde dziecko będzie miało prawo do 800 plus i 300 złotych na wyprawkę szkolną. Rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się od przykrej zmiany

Od września już nie każde dziecko będzie miało prawo do 800 plus i 300 złotych na wyprawkę szkolną. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2024 r., jednak zmiana w zakresie przyznawania świadczeń nastąpi dopiero od kolejnego okresu rozliczeniowego, czyli wcale nie tak szybko. Jednak od września 2024 roku zmiany i tak dadzą się odczuć.

Przepisy zmieniające 800 plus i Dobry Start już weszły w życie

Świadczenie Rodzina 800 plus to podstawowe świadczenie wspomagające rodziców w ponoszeniu kosztów wychowania dzieci. Jego uzupełnieniem jest świadczenie Dobry Start, którego celem jest wsparcie w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Dotychczas oba świadczenia przysługiwały bez kryterium dochodowego i na każde dziecko (oczywiście Dobry Start był przyznawany tylko uczniom). To się jednak zmieniło, bo uchwalono przepisy, które wprowadziły w tym zakresie zmiany. Chodzi o ustawę z 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Uchwalona nowelizacja sprawiła, że wypłata zarówno 800 plus, jak i świadczenia Dobry start jest już uzależniona od tego, czy dziecko realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny, obowiązek nauki w przedszkolu lub szkole należącej do polskiego systemu edukacji.

REKLAMA

Zmiana w zakresie przyznawania świadczeń nie nastąpi jednak szybko

Choć przepisy ustawy weszły w życie już 1 lipca 2024 r., to jednak zmiana w zakresie przyznawania świadczeń nie nastąpi tak szybko. Jest to związane m.in. z okresem, na jaki jest przyznawane świadczenie wychowawcze. Kolejny okres rozliczeniowy dopiero co się rozpoczął i będzie trwał do końca maja 2025 r. Świadczenia na ten czas zostały już przyznane. Opóźnienie będzie również dotyczyło świadczenia Dobry Start, które zostanie objęte nowymi zasadami dopiero od roku szkolnego 2025/2026. Jednak mimo tego opóźnienia nowelizacja wywoła spore zamieszanie już od września 2024 r. W związku z wprowadzonymi zmianami MEN przewiduje, że system edukacji stanie przed wyzwaniem przyjęcia dodatkowych 80 tysięcy uczniów, których rodzice, aby zachować prawo do świadczeń, zdecydują się na skorzystanie z możliwości kontynuowania przez ich dzieci edukacji w polskich szkołach. Chodzi oczywiście o dzieci z Ukrainy, które wcześniej korzystały np. z możliwości nauki zdalnej w ukraińskich szkołach.