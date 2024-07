Czekasz na babciowe, zapomnij o październiku 2024 r. Pieniądze dostaniesz nawet z dwumiesięcznym opóźnieniem. Dlaczego o tym się nie mówi?

Nawet 1900 zł dla rodziców już jesienią 2024 r. Jednak jest haczyk – pieniądze na konta trafią z opóźnieniem. Trzy świadczenia wesprą rodziców najmłodszych dzieci, bez względu na to, na jaką formę opieki nad dziećmi się zdecydują.

Trzy świadczenia wspierające rodziców najmłodszych dzieci

Program Aktywny Rodzic jest już pewny i wiadomo, że ruszy już 1 października 2024 r. Niecierpliwie czekają na niego nie tylko rodzice, ale również właściciele prywatnych żłobków, którzy zacierają ręce na myśl o wprowadzeniu w związku z nim istotnych podwyżek w opłatach. Pisaliśmy o tym tutaj:

I faktycznie, jest na co czekać, bo wielu rodziców otrzyma z programu istotne wsparcie. W jego skład wchodzą trzy świadczenia: Aktywni rodzice w pracy, Aktywnie w żłobku, Aktywnie w domu. W zależności od tego, z którego rodzaju wsparcia skorzystają rodzice, będą mogli liczyć od 500 zł aż do 1900 zł. Nie mówi się jednak o tym, że choć o świadczenia będzie można ubiegać się już od października, to jednak nie trafią one wtedy do rodziców. Po złożeniu odpowiedniego wniosku, ZUS ma aż 2 miesiące na jego rozpoznanie. To zaś oznacza, że z dużym prawdopodobieństwem pieniędzy można się spodziewać dopiero pod koniec listopada 2024 r.

Nawet 1900 zł dla aktywnych zawodowo

O świadczenie Aktywni rodzice w pracy będą mogli ubiegać się aktywni zawodowo rodzice dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy życia. Można ubiegać się o nie od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko skończyło 12 miesiąc, do ostatniego dnia miesiąca przed tym, w którym dziecko skończy 36 miesiąc. Warto pamiętać, że aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie wykazać minimalny poziom przychodów, od których opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Wymaganie to będzie dotyczyło obojga rodziców (osób wspólnie wychowujących dziecko).

Jest to nowe świadczenie, które nie ma odpowiednika wśród funkcjonujących obecnie form wsparcia dla rodziców. Bardzo istotną zaletą tego świadczenia jest to, że rodzice będą mogli sami zdecydować, na co przeznaczą środki pochodzące ze świadczenia. Co również istotne, świadczenie może być wyższe i wzrośnie do 1900 zł, jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz

- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli dziecko będzie uczęszczało do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub będzie pod opieką dziennego opiekuna.

Rodzice będą mogli sami zdecydować, na co przeznaczą środki pochodzące ze świadczenia.

Również do 1900 zł dla żłobkowych dzieci

Aktywnie w żłobku to świadczenie, które zastąpi obecne tzw. żłobkowe. Będzie przysługiwało na dzieci, które uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego (znajdującego się w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych) lub są objęte opieką opiekuna dziennego (znajdującego się w wykazie opiekunów dziennych). Zamiast przysługujących obecnie w ramach żłobkowego 400 zł dopłaty, rodzice będą mogli otrzymać 1500 zł, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką będą ponosili za pobyt dziecka w instytucji opieki. Również w tym wypadku wysokość świadczenia będzie mogła wzrosnąć do 1900 zł miesięcznie, jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz

- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Również w tej sytuacji nie będzie ono jednak wyższe niż wysokość opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

To właśnie to świadczenie budzi wiele emocji, bo nie trafia ono do rąk rodziców, a bezpośrednio na konta odpowiednich instytucji i skłoniło wiele z nich do istotnego podniesienia cen. Rodzi się więc słuszne pytanie, kto tak naprawdę czerpie korzyści z tej części programu, który miał wspierać rodziców?

Aktywny można też być w domu

Na wsparcie będą mogli liczyć także ci rodzice, którzy nie są aktywni zawodowo, a ich dziecko nie uczęszcza ani do żłobka, ani do klubu dziecięcego. Będą oni mogli ubiegać się o odpowiednik obecnego Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, czyli świadczenie Aktywnie w domu. Będzie przysługiwało rodzicom dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia i inaczej niż w przypadku RKO, będzie można je uzyskać na każde dziecko, a więc również na pierwsze. Wysokość świadczenia to 500 zł i będzie ono przysługiwało przez 24 miesiące. Ponieważ przepisy będą przewidywały możliwość zmiany jednego świadczenia nie drugie, to jeśli zmieni się sytuacja rodziny, świadczenie to będzie mogło zmienione zarówno na Aktywni rodzice, jak i Aktywnie w żłobku. Zmian będzie można dokonywać wielokrotnie.

