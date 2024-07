Ponad 4000 zł wsparcia miesięcznie może uzyskać samotny rodzic na okres zasiłkowy 2024/2025. Jak połączyć świadczenia?

Ponad 4000 zł wsparcia miesięcznie będzie mógł uzyskać samotny rodzic na okres zasiłkowy 2024/2025. Jak powinna połączyć świadczenia, by otrzymać taką kwotę? Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji.

Zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 roku można już składać elektroniczne wnioski o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2024/2025. Od 1 sierpnia 2024 roku będzie można je składać również w wersji papierowej. Choć od kilku lat nie zmienia się ani wysokość samego zasiłku, ani kryteriów dochodowych, które do niego uprawniają i coraz częściej słychać głosy o celowym wygaszaniu tego świadczenia, to jednak nadal warto się o niego ubiegać. Mimo tego, że kwota zasiłku jest niska, to jednak można do niego otrzymać szereg dodatków, które sprawiają, że co miesiąc na konto może wpływać spora dodatkowa kwota.

Prawo do zasiłku i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

- opiekunowi faktycznemu dziecka;

- osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w

- związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów.

Prawo do zasiłku przysługuje aż do ukończenia przez dziecko:

- 18 roku życia,

- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,

- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się

- orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kryterium dochodowe i dodatki do zasiłku

Aby otrzymać zasiłek rodzinny, trzeba również spełnić kryterium dochodowe, które wynosi:

- 674 zł w przypadku dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochodu osoby uczącej się

- 764 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku przekroczenia ww. dochodu świadczenie przysługuje w formie złotówka za złotówkę. Wysokość zasiłku rodzinnego to zaledwie (miesięcznie):

1) 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2) 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3) 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Choć kwoty są niewielkie, można uzyskać do niego szereg dodatków.

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują z tytułu: urodzenia dziecka – jednorazowo w wysokości 1000,00 zł;

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł miesięcznie;

samotnego wychowywania dziecka – 193 zł miesięcznie, nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci; w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci;

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

kształcenia i rehabilitacji dziecka – 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 113,00 zł miesięcznie albo w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 69,00 zł miesięcznie;

rozpoczęcia roku szkolnego – raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowanie przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł.

Przykład Samotna matka trojga dzieci w wieku 2 lat, 4 lat i 13 lat, która spełnia warunki uprawniające ją do otrzymania zasiłku rodzinnego, otrzyma miesięcznie sam zasiłek w wysokości 314 zł. Może do niego otrzymać również dodatki z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł miesięcznie,

samotnego wychowywania dziecka – 386 zł,

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł,

kształcenia i rehabilitacji dziecka – 200 zł,

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 69 zł. Będzie jej również przysługiwało świadczenie Dobry Start w wysokości 300 zł i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł. Na ogólnych zasadach ma również prawo do świadczenia 800 plus na każde z dzieci. Oznacza to, że osoba ta ma możliwość otrzymania miesięcznie wsparcia w wysokości 4264 r., z czego z tytułu zasiłku rodzinnego i dodatków do niego w niektórych miesiącach roku otrzyma 1864 zł.