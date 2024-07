Ta pomoc również w roku szkolnym 2024/2025. Zasiłek i pieniądze na wyjazd można połączyć. To daje ponad 2500 zł na ucznia.

2540 złotych dla ucznia. Pomoc dostępna również w roku szkolnym 2024/2025.1000 złotych zasiłku losowego i 1540 złotych na wyjazd można połączyć albo starać się o 500 złotych na zajęcia terapeutyczno-edukacyjne. Dla kogo?

Dla kogo specjalne formy pomocy na rok szkolny 2024/2025

Upały, burze i gradobicia nie odpuszczają, a ich naturalną konsekwencją są straty, które część rodzin ponosi w wyniku wystąpienia żywiołu. Trzeba pamiętać o tym, że obok standardowych form pomocy, rodziny, które poniosły straty w wyniku wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych, mogą starać się o przyznanie specjalnych form pomocy dla dzieci na rok szkolny 2024/2025. Taką możliwość stworzył rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024. Program składa się z trzech modułów: zasiłku losowego, wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego i zajęć opiekuńczych lub zajęć terapeutyczno-edukacyjnych. Warunkiem udziału w programie jest przyznanie zasiłku celowego na podstawie art. 40 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości do 6000 złotych w związku ze stratami poniesionymi w 2024 r. w wyniku wystąpienia żywiołu, spowodowanymi w gospodarstwach domowych, uniemożliwiającymi dzieciom i uczniom prawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym.

REKLAMA

Dla kogo 1000 złotych, a dla kogo 2540 złotych

Zasiłek losowy przysługuje dzieciom realizującym obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i uczniom uczęszczającym do szkół wszystkich typów, kształcącym się w tych szkołach w formie dziennej i może wynieść 1000 złotych. Równocześnie uczniowie uczęszczający do szkół wszystkich typów, kształcący się w tych szkołach w formie dziennej mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 1540 złotych na wyjazd terapeutyczno-edukacyjny, co oznacza, że łącznie wsparcie może wynieść 2540 złotych. Trzecia forma pomocy jest skierowana do dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, uczniów uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, uczniów uczęszczających do szkół wszystkich typów, kształcących się w tych szkołach w formie dziennej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Ta forma wsparcia to 500 złotych na jedno dziecko lub jednego ucznia uczestniczących w tych zajęciach oraz dodatkowo w wysokości iloczynu liczby dzieci lub uczniów uczestniczących w tych zajęciach podzielonej przez 5, zaokrąglonej w górę do pełnych jedności, i kwoty 1000 złotych). Pomocy w tej formie udziela się uczniom, którzy nie korzystają z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych.