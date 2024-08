Nawet do 646 złotych dla samotnych rodziców. Można już składać wnioski. Sprawdź, jak starać się o świadczenie na okres 2024/2025

Od 193 złotych do 646 złotych dla rodziców samotnie wychowujących dziecko. Można już składać wnioski. Sprawdź, jak starać się o świadczenie, którego wysokość jest uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i poziomu dochodów.

Wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci

Katalog świadczeń i preferencji, których celem jest wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci, jest obecnie większy, niż kiedykolwiek. Z niektórych z nich mogą korzystać wszyscy rodzice, bez względu na poziom dochodów, a z innych tylko niektórzy, spełniający określone w przepisach warunki. Część świadczeń jest wypłacana co miesiąc, a inne tylko raz w roku, np. świadczenie Dobry Start związane z rozpoczęciem roku szkolnego.

Do świadczeń, do których prawo jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, należy dodatek do zasiłku rodzinnego dla osób samotnie wychowujących dziecko. Jak sama nazwa wskazuje, jest on ściśle powiązany z prawem do zasiłku rodzinnego. Oznacza to, że aby móc się o niego starać, rodzic musi w pierwszej kolejności pobierać ten zasiłek, a więc musi spełniać określone kryterium dochodowe. W 2024 roku kwota dochodu na członka rodziny, która nie może w tej sytuacji zostać przekroczona to 674 złotych, a w sytuacji, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne bądź osoba ucząca się, której przysługuje zasiłek rodzinny jest niepełnosprawna, kryterium to wynosi 764 złotych na osobę. Warto zwrócić uwagę na to, że kryteria te nie zmienią się również od 1 listopada 2024 r., na co liczyło wiele osób uprawnionych. Sprawi to bez wątpienia, że grono osób mających prawo do tego świadczenia się pomniejszy. Takie działanie wpisuje się w politykę rządu, której celem jest całkowite wygaszenie tych świadczeń.

Brak świadczenia alimentacyjnego, liczba dzieci, niepełnosprawność i poziom dochodów mają znaczenie

Dodatek do zasiłku rodzinnego dla osób samotnie wychowujących dziecko przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Warto pamiętać o tym, że osobą samotnie wychowująca dziecko w rozumieniu ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych są panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, o ile drugi z rodziców nie partycypuje w utrzymaniu dziecka. Warunkiem przyznania tego świadczenia jest więc m.in. to, że nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ:

drugi z rodziców dziecka nie żyje;

ojciec dziecka jest nieznany;

powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w 2024 r. w wysokości 193 złotych miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 złotych na wszystkie dzieci. Jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności jego wysokość zwiększa się o 80 złotych na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 złotych na wszystkie dzieci. Co ważne, dodatek ten może przysługiwać również pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice tej osoby nie żyją. W przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza 50 proc. kwot kryterium dochodowego, jego wysokość zwiększa się o 50 złotych na dziecko, nie więcej jednak niż o 100 złotych na wszystkie dzieci.

Wszystko to oznacza, że w zależności od swojej sytuacji życiowej i rodzinnej, samotny rodzic może liczyć na pomoc w postaci świadczenia dla osób samotnie wychowujących dziecko w wysokości od 193 złotych do 646 złotych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo