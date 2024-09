500 złotych, 1000 złotych, 1540 złotych. Maksymalnie 2540 złotych na dziecko. Ta pomoc jest dostępna również w roku szkolnym 2024/2025. Co z terminem na złożenie wniosków? Turnusy wyjazdowe, zajęcia opiekuńcze i zajęcia terapeutyczno-edukacyjne mają zapewnić dzieciom bezpieczeństwo.

Turnusy wyjazdowe mają zapewnić dzieciom bezpieczne warunki

Gwałtowne zjawiska pogodowe są na terenie Polski na tyle częste, że przepisy dotyczące pomocy osobom poszkodowanym przez klęski i zdarzenia losowe na stałe weszły do katalogu regulacji prawnych. Nie zakończyło się jeszcze udzielanie pomocy osobom poszkodowanym przez burze i gradobicia, a już mieszkańcy południowej Polski mierzą się z kolejnym żywiołem, a w przestrzeni publicznej pojawiają się informacje o tym, na jaką pomoc będą mogli liczyć powodzianie. Dużo mówi się również o sytuacji dzieci, z których część co najmniej przez kilka tygodni nie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach szkolnych, bo zalane budynki placówek będą wymagały dużego nakładu prac i środków, aby pobyt w nich ponownie mógł być bezpieczny. Ministerstwo Edukacji Narodowej zadeklarowało, że rozważa możliwość zorganizowania dla tych uczniów turnusów wyjazdowych na północ kraju tak, aby po pierwsze, mogły bezpiecznie spędzić czas, a po drugie, by dać poszkodowanym przez powódź rodzinom czas na dostosowanie warunków mieszkaniowych do ich potrzeb.

W tym kontekście należy przypomnieć o funkcjonującej już od kilku lat formie pomocy, która jest dostępna również w roku szkolnym 2024/2025. Mowa o rządowym programie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024. W ramach tego programu funkcjonują trzy moduły: zasiłek losowy, wyjazd terapeutyczno-edukacyjny i zajęcia opiekuńcze lub zajęcia terapeutyczno-edukacyjne. Aby można było skorzystać z tej formy pomocy, na podstawie art. 40 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rodzinie musi zostać przyznany zasiłek celowy w związku ze stratami poniesionymi w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej. Jest on przyznawany niezależnie od dochodu.

500 złotych, 1000 złotych, 1540 złotych. Maksymalnie 2540 złotych na dziecko

Pomoc w formie zasiłku losowego, o której mowa, przysługuje dzieciom realizującym obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i uczniom uczęszczającym do szkół wszystkich typów, kształcącym się w tych szkołach w formie dziennej. Może on wynieść 1000 złotych. Równocześnie uczniowie uczęszczający do szkół wszystkich typów, kształcący się w tych szkołach w formie dziennej mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 1540 złotych na wyjazd terapeutyczno-edukacyjny, co oznacza, że łącznie wsparcie może wynieść 2540 złotych. Trzecia forma pomocy jest skierowana do dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, uczniów uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, uczniów uczęszczających do szkół wszystkich typów, kształcących się w tych szkołach w formie dziennej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Ta forma wsparcia to 500 złotych na jedno dziecko lub jednego ucznia uczestniczących w tych zajęciach oraz dodatkowo w wysokości iloczynu liczby dzieci lub uczniów uczestniczących w tych zajęciach podzielonej przez 5, zaokrąglonej w górę do pełnych jedności, i kwoty 1000 złotych). Pomocy w tej formie udziela się uczniom, którzy nie korzystają z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych.

Choć zgodnie z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024 wniosek o udzielenie pomocy w formie wyjazdu należało złożyć do 17 września 2024 roku, to należy spodziewać się, że w zaistniałej sytuacji termin ten zostanie przedłużony.