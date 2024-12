1050 zł miesięcznie zamiast 800 plus, do 25 roku życia dziecka i niezależnie od dochodu – komu przysługuje i na jakich warunkach?

Osoby mieszkające lub pracujące w Niemczech, nawet jeżeli mieszkają na stałe w Polsce – jeżeli spełniają określone warunki – mogą pobierać w Niemczech świadczenie rodzinne na dzieci (tzw. kindergeld). Świadczenie to, przysługuje niezależnie od dochodu i można je uzyskać również w przypadku pobierania w Polsce jego odpowiednika – „800 plus”.

Kindergeld – co to za świadczenie?

Kindergeld to niemiecki odpowiednik naszego „800 plus”. Jest wypłacanym co miesiąc świadczeniem na dziecko, które przysługuje nie tylko Niemcom, ale również obcokrajowcom, którzy pracują lub mieszkają na terytorium Niemiec.

Zasiłek na dziecko przysługuje na:

dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia , jak również

na dziecko w wieku od 18 do 21 roku życia , które nie nawiązało jeszcze stosunku pracy, ale jest zarejestrowane w agencji lub urzędzie pracy jako poszukujące pracy oraz

na dziecko w wieku od 18 do 25 roku życia , które – po osiągnięciu pełnoletności – będzie kontynuować naukę (np. na uczelni wyższej, odbywać szkolenie lub praktyki zawodowe, staż lub wykonywać wolontariat). Prawa do kindergeld, nie pozbawia przy tym również: przerwa pomiędzy ukończeniem szkoły, a kontynuacją nauki (np. na uczelni wyższej lub w ramach szkolenia lub praktyk zawodowych), jeżeli trwa ona nie dłużej niż 4 miesiące, chyba, że dziecko nie znalazło miejsca do odbycia szkolenia lub praktyk zawodowych – wówczas, należy udowodnić, że jest zarejestrowane w agencji lub urzędzie pracy, jako kandydat na szkolenie lub praktyki lub poszukujący pracy, podjęcie przez dziecko (równocześnie z kontynuowaniem nauki) zatrudnienia w wymiarze do 20 godzin tygodniowo, niezależnie od osiąganych przez dziecko dochodów.



W przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, warunkiem przyznania zasiłku, jest ponadto sprawowanie opieki nad dzieckiem i zamieszkiwanie z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Kindergeld przysługuje przy tym niezależnie od wysokości osiąganych przez rodzica dochodów.

Kindergeld również dla Polaków – jakie warunki trzeba spełnić, aby się o nie ubiegać?

W przypadku osób z zagranicy, będących obywatelami państw członkowskich UE (czyli m.in. Polaków) – o kindergeld, mogą ubiegać się osoby, które:

pracują na terenie Niemiec przez co najmniej 183 dni w roku i ponad 90% ich dochodów pochodzi z Niemiec i jest tam opodatkowana – osoby te (o ile spełniają powyższe warunki), jak i ich partner oraz dzieci, mogą mieć przy tym miejsce stałego pobytu na terytorium Polski (nie muszą posiadać meldunku w Niemczech), jak również

osoby, które są na stałe zameldowane w Niemczech i podlegają tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Kindergeld – w jakiej wysokości przysługuje i w jaki sposób wnioskować o jego przyznanie?

Kindergeld przysługuje w wysokości 250 eur miesięcznie, przy czym zasiłek ten może pobierać tylko jedno z rodziców.

Jeżeli, na dane dziecko pobierane jest już w Polsce świadczenie „800 plus” – zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązującymi w państwach członkowskich UE – w przypadku spełnienia warunków do jednoczesnego pobierania kindergeld – świadczenie to zostanie przyznane, ale będzie wypłacane w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zasiłku przysługującego w Niemczech, a świadczeniem pobieranym w Polsce (wyliczone w ten sposób świadczenie, nazywane jest dodatkiem dyferencyjnym). Informację o pobieranym w Polsce świadczeniu „800 plus” należy uwzględnić we wniosku o zasiłek rodzinny składany w Niemczech oraz w załączniku do tego wniosku pn. „Załącznik zagranica”.

Celem otrzymania zasiłku rodzinnego kindergeld – po co najmniej 4 miesiącach pracy w Niemczech – należy wystąpić z „wnioskiem o zasiłek rodzinny”, którego polska wersja jęzikowa, dostępna jest pod adresem: https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/downloads-familie-und-kinder. Wniosek ten, należy złożyć w formie pisemnej, do niemieckiego urzędu rodzinnego (tzw. Familienkasse). W celu ustalenia jego dokładnych danych teleadresowych, można skorzystać z wyszukiwarki, dostępnej od adresem: https://web.arbeitsagentur.de/portal/metasuche/suche/dienststellen?in=familienkassen. Do wniosku tego, należy obligatoryjnie dołączyć kopię aktu urodzenia dziecka oraz zaświadczenie o zatrudnieniu od niemieckiego pracodawcy (jeżeli dotyczy). W przypadku prowadzenia na terytorium Niemiec działalności gospodarczej – należy natomiast udokumentować rejestrację firmy lub przedstawić ostatnie zeznanie podatkowe złożone w Niemczech.

Termin wypłaty zasiłku, określa ostatnia cyfra indywidualnego numeru zasiłku (tzw. kindergeldnummer). W zależności od ww. cyfry – terminy te są różne, a szczegółowe daty wypłaty świadczeń można sprawdzić pod adresem: https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/auszahlungstermine.