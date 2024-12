1000 zł dofinansowania do ferii zimowych w 2025 r. Można składać wnioski dla dzieci urodzonych od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wielkimi krokami zbliżają się nie tylko święta, ale i zimowe ferie dzieci i młodzieży. Warto wiedzieć, że rozpoczęła się już rekrutacja na wypoczynek dla dzieci urodzonych od 1stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2020 r., a niektórzy rodzice mają szansę na 1000 złotych dofinansowania.

Wypoczynek zimowy dla dzieci urodzonych od 1stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2020 r.

Choć obecnie większość rodziców myśli raczej o zbliżającym się Bożym Narodzeniu i prezentach, to warto zwrócić uwagę na to, że Fundacja „Szansa dla Gmin” ogłosiła już rekrutację dzieci i młodzieży na wypoczynek zimowy 2025. Będzie ona miała formę turnusów wyjazdowych z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od 1stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2020 r. Wypoczynek będzie finansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, a dofinansowanie na jedno dziecko wyniesie tym razem 1000,00 złotych dla każdego uczestnika. Turnus będzie trwał 7 dni (6 noclegów). Aby dziecko mogło skorzystać z oferty, rodzice będą musieli dopłacić z własnej kieszeni 900,00 zł.

REKLAMA

Wzór wniosku i inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronie fundacji

REKLAMA

Informacje o działalności prowadzonej przez Fundację Szansa dla Gmin można znaleźć na jej stronie internetowej. Organizacja deklaruje, że wspiera młode pokolenie w realizacji marzeń, a wypoczynek dzieci mieszkających na obszarach wiejskich, zarówno letni, jak i zimowy, wspiera od 2008 roku. Na stronie opublikowane też dane ośrodków, w których dzieci będą mogły korzystać z zimowego wypoczynku – w 2025 roku będą to obiekty zlokalizowane w Zakopanem, we wsi Tresna koło Żywca oraz w Korbielowie.

Osoby zainteresowane znajdą na stronie Fundacji również regulamin kolonii, kartę kolonijną oraz informacje o stosowanych standardach ochrony małoletnich. Przypomnijmy, że obowiązek ich stosowania został wprowadzony przepisami, które weszły w życie w lutym 2024 roku i w pierwszym okresie stosowania wzbudziły wiele emocji. Nowelizacja jest powszechnie znana pod potoczną nazwą Lex Kamilek i większość osób, które o niej słyszały, kojarzy ją ze szkołami oraz innego rodzaju placówkami oświatowymi, a także opiekuńczymi, czy wychowawczymi. Tymczasem przepisy te mają znacznie szersze zastosowanie i mówiąc w uproszczeniu, znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie dochodzi do relacji personel-dziecko i dziecko-dziecko.