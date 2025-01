W ramach realizowanego przez programu pilotażowego uczniowie klas 5–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych mogą uzyskać stypendium w wysokości 2500 zł brutto do wykorzystania w trakcie jednego semestru nauki. Na razie to program pilotażowy.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o uruchomieniu pilotażowego programu pod nazwą Indywidualne Konta Rozwojowe Junior. Jest on finansowany ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, a jego celem jest likwidacja barier finansowych w dostępie do kształcenia poprzez wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

Program będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2028 r., a jego pilotaż będzie trwał od stycznia do czerwca 2025 roku. Budżet programu to 109.999.505 zł. Na pomoc będzie mogło liczyć co najmniej 6 tysięcy uczniów klas od 5 do 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Mogą oni na przestrzeni 3 lat uzyskać dofinansowanie w wysokości 15 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zajęcia pozaszkolne, rozwijanie zainteresowań i budowanie kompetencji społecznych. Każdy z uczniów będzie miał możliwość wyboru dowolnych zajęć indywidualnych lub grupowych zarówno z zakresu zajęć związanych z poszerzaniem wiedzy szkolnej, jak rozwijaniem zdolności i zainteresowań sportowych, plastycznych i innych. Warunkiem udziału w programie jest pochodzenie z rodziny o niskich dochodach.

W ramach pilotażu stypendium do 2500 zł brutto na ucznia na jeden semestr

Pilotaż programu obejmie 100 uczniów i uczennic z województwa podkarpackiego i lubelskiego. Pozwoli to na przetestowanie systemu finansowania zajęć oraz skuteczności systemu informatycznego IKR. W tym okresie uczniowie będą mogli liczyć na wsparcie w wysokości do 2500 zł brutto do wykorzystania na jeden semestr. Stypendium będzie przekazane bezpośrednio wybranemu przez uczestnika lub uczestniczkę podmiotowi realizującemu zajęcia na podstawie wystawionej faktury. Nabór wniosków trwa od 2 do 17 stycznia 2025 r. Co istotne, udział w naborze pilotażowym nie wyklucza możliwości udział w naborze właściwym, a kwota stypendium przyznanego w naborze właściwym nie będzie pomniejszona o wysokość stypendium przyznanego na etapie pilotażu, a więc wyniesie maksymalnie 15.000 zł na 3 lata szkolne po spełnienie wszystkich warunków regulaminowych. Oznacza to, że dzieci i młodzież, które wezmą udział zarówno w pilotażu, jak i programie właściwym, mają szansę na uzyskanie łącznego dofinansowania o wartości 17.500 zł. Jednak w przypadku dużej liczby chętnych w ramach naboru pilotażowego, w pierwszej kolejności do projektu zostaną przyjęci uczniowie i uczennice uczęszczający do klas 5-6 szkół podstawowych. W drugiej kolejności decydowała będzie kolejność zgłoszeń.

Dwie ścieżki aplikacji do programu - istotna rola szkoły

Aby wziąć udział w programie, należy skorzystać z jednej z dwóch ścieżek aplikacji – indywidualnej, w ramach której wniosek składają rodzice, opiekunowie lub sam uczeń albo instytucjonalnej realizowanej przez szkoły i inne placówki.

W ramach projektu będzie realizowany moduł badawczy, który pozwoli na weryfikację skuteczności programu. Zostanie oceniony wpływ IKR Junior na rozwój kompetencji dzieci, podnoszenia samooceny i samodzielności. Wyniki badań posłużą do wypracowania rekomendacji w obszarze edukacji pozaformalnej dzieci i młodzieży oraz uczenia się przez całe życie w Polsce.