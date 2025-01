Bezpłatne lub dofinansowane półkolonie dla dzieci i młodzieży [ferie zimowe 2025]. Sprawdź gdzie można się zapisać

W wielu miastach i gminach w Polsce – w czasie tegorocznych ferii zimowych, w ramach akcji pn. „Zima w mieście” – samorządy organizują dofinansowane ze swojego budżetu półkolonie dla dzieci i młodzieży. W zależności od warunków rekrutacji w danym mieście lub gminie – dla niektórych dzieci są one całkowicie bezpłatne. Zapisy cały czas trwają.

rozwiń >

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2024/2025

W pierwszych województwach w Polsce, trwają już ferie zimowe. Pozostali rozpoczną je niebawem. Ogłoszone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w 2025 r., przedstawiają się następująco:

20 stycznia – 2 lutego 2025 r. – województwo kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie i wielkopolskie,

– województwo kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie i wielkopolskie, 27 stycznia – 9 lutego 2025 r. – województwo podlaskie, warmińsko-mazurskie,

– województwo podlaskie, warmińsko-mazurskie, 3 lutego – 16 lutego 2025 r. – województwo dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie oraz

– województwo dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie oraz 17 lutego – 2 marca 2025 r. – województwo lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie.

„Zima w mieście” – czyli opieka i atrakcje dla dzieci w ramach miejskich lub gminnych półkolonii

W ramach akcji „Zima w mieście” wiele miast i gmin w Polsce – na czas tegorocznych ferii zimowych – organizuje półkolonie dla dzieci, w ramach których dzieciom zapewniana jest opieka, wyżywienie i rozmaite atrakcje. Opłaty za udział w półkoloniach zorganizowanych przez miasta i gminy nie są wysokie i nierzadko dofinansowane z budżetów samorządów. Niektóre dzieci – w zależności od warunków naboru ogłoszonych przez organizatora – są całkowicie zwalniane z opłat za udział w półkoloniach.

Poniżej przedstawiamy kilka wybranych (jedynie przykładowych) ofert w ramach akcji „Zima w mieście”. Szczegółów na temat półkolonii organizowanych w obrębie swojego miejsca zamieszkania – należy natomiast poszukiwać na stronie swojego urzędu miast lub gminy bądź w szkole, do której uczęszcza dziecko.

Półkolonie zimowe („Zima w mieście”) w Warszawie

Warszawscy uczniowie i warszawskie uczennice oraz dzieci mające stałe miejsce zamieszkania w stolicy, mogą wziąć udział w warszawskiej edycji „Zimy w mieście”, w ramach której – w czasie ferii zimowych, młodszym dzieciom zapewniana jest całodzienna opieka, wyżywienie oraz rozmaite atrakcje. Młodzieży szkolnej natomiast – różnorodne propozycje spędzania czasu wolnego (od zajęć sportowych, poprzez kulturalne czy edukacyjne). Podstawowe zapisy na warszawską edycję „Zimy w mieście” zakończyły się już co prawda 15 grudnia 2024 r., ale 23 stycznia br. rusza ponowna rekrutacja na pozostałe wolne miejsca.

Jak informuje Urząd m.st. Warszawy – zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca, odbywać się będą:

tylko do placówek, dysponujących miejscami, przy czym – publikacja wolnych miejsc nastąpi 22 stycznia br. o godz. 16:00 ,

nastąpi , zgodnie z harmonogramem – rozpoczną się 23 stycznia br. od godz. 8:00 i potrwają do czasu zakończenia akcji „Zima w Mieście” 2025,

i potrwają do czasu zakończenia akcji „Zima w Mieście” 2025, na podstawie zgłoszenia tj. wypełnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka karty kwalifikacyjnej, którą można pobrać ze strony elektronicznego systemu zgłoszeń, znajdującego się pod adresem: LINK lub otrzymać w szkole lub placówce, która dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.

Organizatorzy zwracają przy tym uwagę, iż rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, którzy nie brali udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka na półkolonię (w ramach naboru uzupełniającego) – z wypełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną, powinni zgłosić się do szkoły lub placówki, która dysponuje wolnymi miejscami (w ramach naboru uzupełniającego – rekrutacja nie jest prowadzona poprzez elektroniczny system zgłoszeń). Decyzję o przyjęciu dziecka, podejmuje każdorazowo organizator wypoczynku. Po uzyskaniu ww. pozytywnej decyzji organizatora wypoczynku – rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, będą zobowiązani do wniesienia opłat za udział dziecka w półkolonii, zgodnie z informacją uzyskaną w szkole lub placówce lub do złożenia zaświadczenia o zwolnieniu z ww. opłat.

Według informacji podanych przez Urząd m.st. Warszawy – w ramach akcji „Zima w mieście”, opłaceniu przez rodziców podlegać będzie opieka w feryjnych placówkach edukacyjnych oraz wyżywienie, w następujących wysokościach:

20 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz

(w tym jeden ciepły) oraz 30 zł dziennie za opiekę.

Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas akcji zwolnione są natomiast całkowicie dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do ww. zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki jest – przedłożenie w feryjnej placówce edukacyjnej zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

W ramach warszawskiej „Zimy w mieście” feryjne placówki edukacyjne mają działać przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 lub 8:00 do 16:00 lub 17:00. Szczegółowy wykaz wszystkich placówek, które biorą udział w akcji, znajduje się na poniższej infografice:

Warszawska akcja "Zima w mieście" / Urząd m.st. Warszawy Warszawska akcja "Zima w mieście" / Urząd m.st. Warszawy Materiały prasowe

Półkolonie zimowe („Zima w mieście”) w Wołominie

O organizacji półkolonii w ramach akcji „Zima w mieście” informuje również Urząd Miejski w Wołominie (woj. mazowieckie). Półkolonie w Wołominie odbywać się będą w terminie 3-14 lutego w Miejskim Domu Kultury i skierowane są do dzieci w wieku 7-11 lat, zamieszkałych na terenie gminy Wołomin. W programie zaplanowano liczne wycieczki autokarowe do sal zabaw, kina, farm agroturystycznych, warsztaty, gry i zabawy oraz zajęcia profilaktyczno-edukacyjne. Dzieci mogą wziąć udział zarówno w obu tygodniach półkolonii, jak i tylko w jednym z nich.

Półkolonie realizowane są w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2025 i w 50% dofinansowane z budżetu gminy Wołomin. Koszt, jaki muszą ponieść rodzice, to – 490 zł za tydzień.

"Zima w mieście" w Wołominie / Urząd Miejski w Wołominie "Zima w mieście" w Wołominie / Urząd Miejski w Wołominie Materiały prasowe

Półkolonie zimowe („Zima w mieście”) w Łomiankach

W akcji „Zima w mieście” biorą udział również Łomianki z woj. mazowieckiego. W tym przypadku – półkolonie organizowane są przez wszystkie szkoły znajdują się na terenie gminy i dotyczą uczniów klas 1-3. W celu zapisu – należy zgłosić się do właściwej szkoły.

Tygodniowy koszt udziału dziecka w półkolonii to 350 zł. W cenę wliczone są dwa posiłki (śniadanie i obiad), woda, artykuły papiernicze i plastyczne, warsztaty, bilety wstępu oraz koszty transportu na zajęcia wyjazdowe.

Półkolonie zimowe („Zima w mieście”) w Krakowie

W ramach akcji „Zima w mieście” w Krakowie, organizowane są natomiast półkolonie dla dzieci i młodzieży do 24 roku życia z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Jak informuje UM Krakowa – „Dla uczestników to szansa na ciekawe, pełne atrakcji zajęcia odbywające się od poniedziałku do piątku, a dla ich opiekunów dodatkowe wsparcie i możliwość odpoczynku czy załatwienia spraw w czasie, gdy podopiecznymi zajmuje się wykwalifikowana kadra złożona ze specjalistów.”

W ramach półkolonii „Zima w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami” w Krakowie – organizowane będą różnorodne zajęcia i atrakcje, między innymi: sportowe, wokalno-ruchowe, manualne i plastyczne, przyrodnicze, gry planszowe, a także wycieczki i wyjścia do kina czy muzeum.

Półkolonie są całkowicie bezpłatne, ale liczba miejsc jest ograniczona (UM przewiduje ok. 201 miejsc). W 2025 r., na realizację akcji, miasto ma przeznaczyć 292 990 zł.