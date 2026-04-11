Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Dla dzieci » Dłużnicy alimentacyjni apelują o zmianę przepisów. Czy MRPiPS zrezygnuje z sankcji polegającej na zatrzymaniu prawa jazdy?

Dłużnicy alimentacyjni apelują o zmianę przepisów. Czy MRPiPS zrezygnuje z sankcji polegającej na zatrzymaniu prawa jazdy?

11 kwietnia 2026, 04:00
Małgorzata Masłowska
oprac. Małgorzata Masłowska
Czy dłużnicy alimentacyjny są w Polsce poddawani opresji? Do MRPiPS trafiła petycja, której autor wskazuje, że tak jest i domaga się wprowadzenia konkretnych zmian. Co na to resort rodziny? Znamy już treść odpowiedzi.

Dług alimentacyjny przekroczył 17 mld złotych

Problem długów alimentacyjnych należy do tej grupy problemów, których pomimo upływu lat nie udaje się rozwiązać. Jak wynika z danych zawartych w Rejestrze Długów BIG, pod koniec 2025 roku łączny dług alimentacyjny w Polsce przekroczył 17 miliardów złotych, a liczba dłużników zbliżyła się do 300 tysięcy osób. Te liczy porażają, a co najgorsze, z roku na rok rosną. W pewnych odstępach czasu w przestrzeni publicznej pojawiają się informacje o pomysłach na to, jak można by szybko i skutecznie poprawić sytuację dzieci, które nie otrzymują od swoich rodziców należnych im świadczeń, jednak rzadko kiedy zdarza się, aby przeszły one w fazę realizacji.

Dłużnicy alimentacyjni apelują o zmianę przepisów

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trafiła petycja obywatelska, która w części dotyczy dłużników alimentacyjnych. Jej autor domaga się natychmiastowej reformy systemu egzekucji alimentów polegającej na likwidacji mechanizmu odbierania prawa jazdy za długi alimentacyjne. W uzasadnieniu swojego wniosku wskazuje na skrajną opresyjność wobec obywateli i uniemożliwianie mu powrotu na rynek pracy.
Resort rodziny w dniu 16 marca 2026 r. (nr DPR-IV.055.3.2026.AS) udzielił odpowiedzi na petycję. W odpowiedzi wskazał, że sankcja w postaci zatrzymania prawa jazdy nie jest sankcją za niepłacenie zobowiązań alimentacyjnych, ale za brak współpracy dłużnika alimentacyjnego z właściwym organem. Jak bowiem wynika z art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:
1) złożenia oświadczenia majątkowego,|
2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy w terminie wyznaczonym przez organ właściwy dłużnika,
3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych
- organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Czy MRPiPS zrezygnuje z sankcji polegającej na zatrzymaniu prawa jazdy?

Gdy taka decyzja stanie się ostateczna, organ po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje do starosty wniosek o zatrzymanie go, a także składa do prokuratury wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu karnego. Co istotne, sankcja zatrzymania prawa jazdy nie jest stosowana, gdy dłużnik alimentacyjny współpracuje z organem właściwym, nawet, jeśli nie jest on w stanie finansowo podołać obowiązkowi spłaty zobowiązań alimentacyjnych. To zaś oznacza, że niezależnie od swojej sytuacji finansowej i możliwości podołania zobowiązaniom alimentacyjnym, dłużnik może łatwo uniknąć sankcji w postaci zatrzymania prawa jazdy, podporządkowując się określonym zasadom. Co więcej, nawet jeśli dojdzie do zastosowania omawianej sankcji, to nadal uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy jest możliwe. Może to nastąpić na wniosek organu właściwego dłużnika skierowanego do starosty, gdy:
1) ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy (brak współpracy) oraz dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiąże się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów lub
2) nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.
Z tym drugim przypadkiem mamy do czynienia, gdy egzekucja alimentów stanie się skuteczna, tj. gdy dłużnik spłaci ciążące na nim zaległe alimenty i bez zwłoki będzie regulował alimenty bieżące na rzecz własnego dziecka lub egzekucja zostanie zakończona (np. na wniosek wierzyciela).
Jak z tego wynika, sankcja w postaci utraty prawa jazdy nie ma związku z sytuacją finansową dłużnika, a jej celem nie jest ukaranie go za to, że nie jest w stanie spełnić ciążącego na nim zobowiązania. Sankcja ta jest stosowana w przypadku braku współpracy takiej osoby z odpowiednim organem, a sam dłużnik swoim odpowiednim postępowaniem może łatwo uniknąć jej zastosowania, a po jej ewentualnym nałożeniu, może przyczynić się do jej uchylenia. Biorąc pod uwagę ten mechanizm, resort rodziny wskazał, że nie są prowadzone prace nad zmianą przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dotyczących przedmiotowej procedury.

Podstawa prawna

art. 5 ust. 3 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 79)

