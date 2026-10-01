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Kto może liczyć na 690 zł na dojazdy do szkoły? Rok szkolny 2026/2027, jak starać się o pomoc finansową?

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01 października 2026, 15:26
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Kto może liczyć na 690 zł na dojazdy do szkoły?
Kto może liczyć na 690 zł na dojazdy do szkoły? Rok szkolny 2026/2027, jak starać się o pomoc finansową?
Shutterstock

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Nauka w szkole poza miejscem zamieszkania wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z transportem lub koniecznością zamieszkania poza domem. Rodziny uprawnione do zasiłku rodzinnego, a więc te pozostające w najtrudniejszej sytuacji socjalnej, mogą liczyć w tym zakresie na pomoc finansową.

Nowy rok szkolny to dodatkowe koszty

Za nami już pierwszy miesiąc roku szkolnego 2026/2027. Rozpoczęcie nauki zawsze jest sporym obciążeniem dla domowych budżetów, szczególnie jeśli w jednym gospodarstwie domowym jest więcej niż jedno dziecko w wieku szkolnym. Bo choć obecnie uczniowie szkół podstawowych mają możliwość korzystania z darmowych podręczników, to jednak nadal rozpoczęcie nauki w kolejnej klasie zawsze wiąże się z dodatkowymi wydatkami bezpośrednio czy pośrednio związanymi z edukacją. Istnieje też grupa uczniów, którzy ponoszą dodatkowe koszty związane z tym, że podejmują naukę w szkole poza miejscem zamieszkania, co generuje dodatkowe koszty wynikające z odległości dzielącej te miejsca.
Podstawową formą pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na którą mogą liczyć rodzice jest świadczenie Rodzina 800 plus nazywane też świadczeniem wychowawczym. Przysługuje bez kryterium dochodowego, a przyjmowaniem wniosków, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowym zastrzykiem gotówki jest dla rodziców uczniów świadczenie Dobry Start nazywane również świadczeniem na wyprawkę szkolną. Również ono przysługuję niezależnie od poziomu dochodów, a ubiegać się o nie można na każde dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia (na dziecko niepełnosprawne, do ukończenia przez nie 24 roku życia). Również obsługą tego świadczenia zajmuje się ZUS.

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Dodatek z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania

Gdy chodzi o dodatkowe koszty związane z lokalizacją szkoły, w której uczeń się uczy, na szczególną pomoc w ich pokryciu mogą liczyć jedynie rodziny uprawnione do zasiłku rodzinnego, a więc spełniające określone w przepisach kryterium dochodowe. Jednym z dodatków, które można otrzymać do tego zasiłku jest bowiem dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, który przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się (pełnoletniej, która nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ oboje nie żyją albo zobowiązani są do płacenia alimentów) przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. Może on wynosić 113 zł miesięcznie w przypadku zamieszkania w innej niż swoje miejsce zamieszkania miejscowości, w której znajduje się szkoła, albo 69 zł miesięcznie w przypadku dojazdu do szkoły w innej miejscowości ze swojego miejsca zamieszkania. Oznacza to, że w skali roku szkolnego można z tego tytułu liczyć na pomoc w wysokości 690 zł albo 1130 zł.
Przypomnijmy, że o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego wniosek składa się na okres zasiłkowy. Do 31 października 2026 r. będzie trwał okres, który rozpoczął się 1 listopada 2025 r., jednak już od 1 lipca można składać w formie elektronicznej wnioski o zasiłek na kolejny okres, a od 1 sierpnia można zrobić to również w wersji papierowej. Wysokość zasiłku rodzinnego to obecnie:}
- 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
- 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
- 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Podstawa prawna

ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1208)

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Źródło: INFOR
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