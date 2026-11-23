„Diagnoza nie zmienia tego, kim dziecko jest. Pozwala natomiast lepiej zrozumieć jego sposób funkcjonowania i odpowiednio dobrać wsparcie” – podkreśla dr hab. Anna Prokopiak, prof. UMCS, pedagog specjalny, kierowniczka Katedry Psychopedagogiki Specjalnej UMCS, prezes Fundacji Alpha.

Wioleta Matela-Marszałek: Jakie obawy związane z wczesnym diagnozowaniem dziecka – Pani zdaniem – najczęściej towarzyszą rodzicom?

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Dr hab. Anna Prokopiak, prof. UMCS: Z mojego doświadczenia wynika, że rodzice najbardziej obawiają się nie tyle samego badania, ile tego, co mogą podczas niego usłyszeć. Diagnoza autyzmu często kojarzy im się z niepewnością dotyczącą przyszłości dziecka. Pojawiają się pytania: czy będzie mówiło, czy poradzi sobie w przedszkolu i szkole, czy nawiąże przyjaźnie, czy będzie samodzielne? Rodzice próbują wyobrazić sobie życie swojego dziecka za kilka czy kilkanaście lat, choć na tym etapie nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie te pytania.

Bardzo częsty jest również lęk przed stygmatyzacją. Niektórzy rodzice obawiają się, że diagnoza stanie się etykietą, przez którą otoczenie zacznie postrzegać ich dziecko wyłącznie przez pryzmat trudności, pomijając jego osobowość, zainteresowania i mocne strony.

Spotykam się także z obawą przed własną odpowiedzialnością. Rodzice zastanawiają się, czy czegoś nie przeoczyli, czy wystarczająco dużo czasu poświęcali dziecku, czy mogli postąpić inaczej. Chciałabym bardzo wyraźnie podkreślić, że autyzm nie jest wynikiem błędów wychowawczych ani braku zaangażowania rodziców. Jest uwarunkowanym wieloczynnikowo stanem neurorozwojowym.

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Ważne jest również to, że samo zgłoszenie się na konsultację nie oznacza jeszcze diagnozy autyzmu. Oznacza gotowość do lepszego poznania potrzeb rozwojowych dziecka. Nawet jeśli diagnoza zostanie potwierdzona, nie zmienia ona tego, kim dziecko jest. Pozwala natomiast lepiej zrozumieć jego sposób funkcjonowania i odpowiednio dobrać wsparcie.

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Z czego może wynikać niepokój rodziców?

Przede wszystkim z niepewności i z obrazu autyzmu, który przez wiele lat funkcjonował w świadomości społecznej. Nadal spotykamy się ze stereotypowym przekonaniem, że autyzm zawsze oznacza brak mowy, trudności w nawiązywaniu jakichkolwiek relacji czy całkowitą zależność od innych osób. Tymczasem spektrum autyzmu jest bardzo zróżnicowane. Nie ma jednego modelu rozwoju ani jednej drogi życiowej.

Źródłem obaw bywają również sprzeczne informacje. Rodzic zauważa, że dziecko nie reaguje na imię, nie wskazuje palcem interesujących przedmiotów albo nie naśladuje innych. Słyszy jednak od otoczenia: „chłopcy rozwijają się później”, „każde dziecko ma swój czas”, „jeszcze z tego wyrośnie”. Z drugiej strony internet dostarcza wielu niepokojących historii, często pozbawionych kontekstu. W rezultacie rodzice pozostają pomiędzy bagatelizowaniem własnych obserwacji a nadmiernym lękiem.

Dlatego tak ważne jest zapewnienie im dostępu do rzetelnych informacji i narzędzi, które pomagają uporządkować obserwacje.

W Fundacji Alpha od lat staramy się odpowiadać właśnie na tę potrzebę. Wspólnie z Uniwersytetem La Trobe w Melbourne wprowadziliśmy do Polski bezpłatną aplikację ASDetect. Narzędzie pomaga rodzicom obserwować rozwój społeczny i komunikacyjny dzieci w wieku od 11 do 30 miesięcy, wykorzystując krótkie filmy.

Chciałabym jednak zaznaczyć, że ASDetect nie diagnozuje autyzmu. Jest narzędziem przesiewowym, które pomaga ocenić, czy wskazana jest dalsza konsultacja ze specjalistą. To bardzo ważne rozróżnienie. Naszym celem nie jest wzbudzanie niepokoju, lecz zastępowanie domysłów świadomą obserwacją. Chcemy, aby rodzice mieli dostęp do wiarygodnej wiedzy możliwie wcześnie, jeszcze zanim trudności rozwojowe zaczną znacząco wpływać na codzienne funkcjonowanie dziecka.

Kiedy najwcześniej można zaobserwować objawy autyzmu u dzieci?

Pierwsze sygnały odmiennego rozwoju społecznego i komunikacyjnego można u części dzieci zauważyć już w pierwszych miesiącach życia, szczególnie w drugiej połowie pierwszego roku. Około 12. miesiąca życia niektóre różnice stają się wyraźniejsze, a pomiędzy 12. a 24. miesiącem można zaobserwować kolejne zachowania wymagające uwagi. Trzeba jednak pamiętać, że rozwój dziecka jest procesem indywidualnym, a pojedynczy objaw nie przesądza o autyzmie.

Rodzice często koncentrują się na tym czy dziecko zaczęło mówić. Tymczasem znacznie wcześniej rozwijają się umiejętności stanowiące podstawę komunikacji społecznej. Ważne jest między innymi to, czy dziecko reaguje na swoje imię, czy pokazuje innym interesujące przedmioty, czy naśladuje gesty i zachowania oraz czy próbuje dzielić się z drugą osobą własnym zainteresowaniem.

W kampanii edukacyjnej Fundacji Alpha „Rozpoznaj Z.N.A.K.I.” zwracamy uwagę na pięć obszarów:

Z – Zwraca uwagę innych na przedmioty i zabawki, pokazuje je i dzieli się zainteresowaniem.

N – Naśladuje zachowania innych i, na odpowiednim etapie rozwoju, podejmuje zabawę symboliczną, na przykład udaje karmienie misia.

A – Angażuje się w gesty, takie jak wskazywanie palcem czy machanie na pożegnanie.

K – Kojarzy swoje imię, czyli reaguje, kiedy ktoś je woła.

I – Interesuje się innymi ludźmi, podejmuje próby kontaktu i odpowiada na interakcje społeczne.

Szczególne znaczenie ma nie tylko występowanie pojedynczych zachowań, ale również sposób, w jaki dziecko wykorzystuje je do komunikowania się z innymi. Warto też obserwować, czy dziecko nie traci wcześniej nabytych umiejętności, na przykład przestaje używać słów lub gestów, którymi już się posługiwało. Taka zmiana zawsze wymaga konsultacji.

Najważniejsze jest jednak to, aby nie czekać na pojawienie się wielu objawów jednocześnie. Jeśli rodzic zauważa niepokojące różnice w rozwoju dziecka, warto porozmawiać z pediatrą lub specjalistą zajmującym się rozwojem małych dzieci. Wczesna konsultacja nie oznacza automatycznie rozpoznania autyzmu, ale może pomóc ustalić, czy dziecko potrzebuje dodatkowego wsparcia.

Czy do badania przez specjalistę warto wcześniej się przygotować?

Zdecydowanie tak. Dobre przygotowanie nie polega jednak na uczeniu dziecka określonych zachowań ani na próbach uzyskania konkretnego wyniku badania. Chodzi o zebranie informacji, które pomogą specjaliście możliwie dokładnie poznać jego rozwój i codzienne funkcjonowanie.

Zachęcam rodziców, aby przed wizytą zapisali swoje obserwacje. Warto zastanowić się, kiedy pojawiły się pierwsze niepokojące sygnały, jak dziecko komunikuje potrzeby, reaguje na swoje imię, nawiązuje kontakt, bawi się i funkcjonuje w nowych sytuacjach. Dobrze jest opisać konkretne przykłady, zamiast ograniczać się do ogólnych stwierdzeń, takich jak „nie chce współpracować” czy „ma trudności z kontaktem”.

Przydatne mogą być krótkie nagrania pokazujące naturalne zachowania dziecka w domu, szczególnie jeśli podczas wizyty zachowuje się ono inaczej niż zwykle. Warto również zabrać książeczkę zdrowia, wcześniejsze opinie specjalistów, wyniki badań oraz informacje od opiekunów ze żłobka lub przedszkola, jeśli dziecko do nich uczęszcza.

W Fundacji Alpha proces diagnostyczny obejmuje między innymi szczegółowy wywiad z rodzicami, obserwację dziecka oraz odpowiednio dobrane narzędzia diagnostyczne. Korzystamy z pracy zespołowej, ponieważ rozpoznanie autyzmu wymaga spojrzenia na rozwój dziecka z różnych perspektyw.

Chciałabym również uspokoić rodziców, że podczas diagnozy dziecko nie musi niczego udowadniać. Nie chodzi o to, aby wypadło dobrze lub źle. Specjaliści chcą zobaczyć jego naturalny sposób funkcjonowania, poznać mocne strony oraz obszary, w których może potrzebować wsparcia.

A co w sytuacji, gdy już mamy diagnozę? Co dalej?

Przede wszystkim warto dać sobie czas na przyjęcie tej informacji. Rodzice mogą odczuwać ulgę, ponieważ wreszcie rozumieją przyczyny obserwowanych trudności, ale mogą też doświadczać niepokoju, smutku czy dezorientacji. Wszystkie te reakcje są zrozumiałe.

Chciałabym jednak bardzo mocno podkreślić jedną rzecz: diagnoza nie zmienia dziecka. Zmienia naszą wiedzę o jego potrzebach. Nie jest wyrokiem ani gotowym scenariuszem przyszłości. Jest punktem wyjścia do świadomego wspierania rozwoju. Dlatego po otrzymaniu diagnozy najważniejsze jest ustalenie, jakie są aktualne potrzeby dziecka i rodziny oraz które formy pomocy rzeczywiście będą dla nich przydatne.

Nie każde dziecko w spektrum autyzmu potrzebuje identycznego wsparcia. Jedno będzie wymagało intensywnej pomocy w rozwijaniu komunikacji, inne wsparcia w regulacji emocji, funkcjonowaniu sensorycznym czy relacjach społecznych. Niektóre dzieci potrzebują komunikacji wspomagającej i alternatywnej, inne przede wszystkim dostosowania środowiska edukacyjnego. Wsparcie powinno wynikać z indywidualnej oceny potrzeb, a nie z samego faktu otrzymania diagnozy.

Ważne jest również, aby nie koncentrować całego życia rodziny wokół terapii. Dziecko nadal potrzebuje zabawy, bliskości, odpoczynku, kontaktu z rówieśnikami i możliwości rozwijania własnych zainteresowań. Celem wsparcia nie powinno być wyeliminowanie wszystkich zachowań, które odróżniają je od innych dzieci, ale zwiększanie jego możliwości komunikowania się, uczenia, uczestniczenia w relacjach i samodzielnego funkcjonowania.

Rodzice mogą również ubiegać się o odpowiednie formy wsparcia w systemie edukacji i pomocy społecznej. W zależności od wieku i potrzeb dziecka mogą to być między innymi opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czy orzeczenie o niepełnosprawności. Warto omówić ze specjalistami, które dokumenty będą potrzebne i jakie możliwości pomocy otwierają.

W fundacji wspieramy rodziny zarówno na etapie rozpoznawania pierwszych sygnałów, jak i po diagnozie. Prowadzimy konsultacje, diagnozę, różne formy terapii i zajęcia wspierające rozwój oraz działania edukacyjne skierowane do rodziców i specjalistów. Zależy nam na tym, aby rodzina nie pozostawała sama z rozpoznaniem i listą zaleceń, lecz wiedziała, jakie konkretne kroki może podjąć.

Po ponad dwudziestu latach pracy z osobami w spektrum autyzmu i ich rodzinami jestem przekonana, że najważniejsze nie jest samo postawienie diagnozy, ale to, co z tą wiedzą zrobimy. Czy pomożemy dziecku rozwijać jego możliwości? Czy zadbamy o jego podmiotowość? Czy stworzymy mu warunki do budowania relacji i uczestniczenia w życiu społecznym? Dobra diagnoza nie powinna zamykać dziecku żadnych drzwi. Powinna pomagać otwierać te, do których wcześniej trudno było znaleźć właściwy klucz.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Anna Prokopiak Źródło zewnętrzne

Dr hab. Anna Prokopiak, prof. UMCS – pedagog specjalny, kierowniczka Katedry Psychopedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prezes Fundacji Alpha. Od ponad 20 lat zajmuje się problematyką spektrum autyzmu, łącząc działalność naukową, dydaktyczną i społeczną z praktycznym wspieraniem osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin.

Fundacja Alpha od blisko 20 lat wspiera dzieci, młodzież i dorosłe osoby w spektrum autyzmu oraz ich bliskich. Prowadzi Centrum Terapii Autyzmu w Lublinie, realizuje działania diagnostyczne, terapeutyczne i edukacyjne oraz popularyzuje wiedzę o autyzmie. We współpracy z australijskim Uniwersytetem La Trobe wprowadziła do Polski bezpłatną aplikację ASDetect, wspierającą rodziców we wczesnej obserwacji rozwoju dzieci w wieku 11–30 miesięcy.

Więcej informacji: www.autyzmlublin.pl oraz asdetect.autyzmlublin.pl