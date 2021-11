Polski Ład dla dzieci - 12 tys. zł kapitału opiekuńczego. Kiedy dodatkowe pieniądze dla rodzin?

Polski Ład dla dzieci to przede wszystkim 12 tys. zł kapitału opiekuńczego. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Co dalej z 500+?

Polski Ład dla dzieci — najważniejsze zmiany

Polski Ład jest planem odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Do kluczowych projektów Polskiego Ładu należą m.in. emerytury bez podatku czy mieszkanie bez wkładu własnego.

Dla dzieci przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego. Jest to dodatkowe świadczenie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko. Zasady przyznawania świadczenia określa rządowy projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

Ustawa ta została uchwalona przez Sejm i czeka na podpis Prezydenta Andrzeja Dudy.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r. Jak szacuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w pierwszym roku działania ze wsparcia ma skorzystać ok. 615 tys. dzieci.

Co istotne, nowe przepisy zakładają również wprowadzenie dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym (np. pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie). W takich przypadkach na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ma przysługiwać dofinansowanie przekazywane bezpośrednio instytucji. Kwota takiego dofinansowania to maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż wysokość płaty ponoszonej przez rodziców. To rozwiązanie ma obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. Przepisy zakładają jednak wyrównanie dofinansowania od 1 stycznia 2022 r.

12 tysięcy na dziecko — dla kogo, jakie warunki?

Co warto wiedzieć o rodzinnym kapitale opiekuńczym?

To nowe świadczenie dla rodziców na drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia. Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Ważne! Łączna wysokość wypłaconego kapitału nie może być wyższa niż 12 000 zł na dziecko.

To rodzice zdecydują czy świadczenie będzie wypłacane w kwocie 500 zł miesięcznie przez dwa lata czy 1000 zł miesięcznie przez rok.

Kapitał nie będzie przysługiwał, jeżeli:

dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;

rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej;

członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do kapitału, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Na dziecko, które ukończyło 12. miesiąc życia i nie ukończyło 36. miesiąca życia przed dniem 1 stycznia 2022 r., rodzinny kapitał opiekuńczy również będzie przysługiwał. W takim przypadku wysokość kapitału zostanie pomniejszona o kwotę 500 zł za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia, a przypadający przed miesiącem, w którym niniejsza ustawa weszła w życie.

Polski Ład dla dzieci — co dalej z 500+?

Czy rodziny otrzymujące nowe świadczenie w kwocie 12 tys. zł na dziecko (rodzinny kapitał opiekuńczy) utracą prawo do świadczenia 500 plus?

Nowe świadczenie dla dzieci w ramach Polskiego Ładu nie wpłynie na świadczenie wychowawcze, potocznie nazywane 500+. Podobnie jest w przypadku innych świadczeń takich jak przykładowo dobry start czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zarobki a kapitał opiekuńczy, czyli kto dostanie dodatkowe pieniądze?

Ważne! Rodzinny Kapitał Opiekuńczy nie będzie uzależniony od dochodu.

Świadczenie będzie wypłacane na drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia. Rodzice sami zdecydują na co wydadzą środki.

Do otrzymania świadczenia niezbędne będzie złożenie wniosku. Obsługą nowego świadczenia zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z ustawą matka albo ojciec wskażą we wniosku miesięczną wysokość, w jakiej ma być wypłacany kapitał. Wysokość ta może zostać zmieniona na wniosek, jednak prawo do zmiany miesięcznej wysokości, w jakiej ma być wypłacany kapitał, będzie przysługiwało tylko raz w okresie otrzymywania kapitału.

Ważne! Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy będzie składany wyłącznie w postaci elektronicznej.