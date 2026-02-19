Ulga na dziecko w PIT (prorodzinna) 2025/2026. Kto i ile może odliczyć? Przy niskich dochodach rodzica dodatkowy zwrot

Od lat najpopularniejszą ulgą, stosowaną przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych jest ulga prorodzinna - potocznie zwana „ulgą na dziecko”. Jak rozliczyć ulgę na dziecko w zeznaniu podatkowym? Ile wynosi ulga na dziecko? Ile można odliczyć? Kto może odliczyć tę ulgę, a kto nie ma do tego prawa? Czy można liczyć na ulgę, gdy brakuje podatku do odliczenia?

Ulga na dziecko (prorodzinna). Na czym polega to odliczenie podatkowe?

Ulga na dziecko to – wynikające z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) – prawo rodziców lub opiekunów prawnych, odliczenia od podatku (obliczonego według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT) określonej kwoty, która jest uzależniona od liczby wychowywanych dzieci, ich wieku, stanu cywilnego rodzica lub opiekuna prawnego oraz wysokości dochodów uzyskanych przez nich w roku podatkowym.



Na skutek tego odliczenia rodzic lub opiekun prawny dziecka ma możliwość obniżenia podatku do zapłaty za rozliczany rok podatkowy, co z reguły oznacza, że otrzymuje z urzędu skarbowego zwrot podatku (tj. części zaliczek na podatek płaconych w ciągu poprzedniego roku). Ulga na dziecko dotyczy także osób pełniących funkcję rodziny zastępczej dla małoletniego dziecka. Zatem tam, gdzie piszemy o rodzicach i opiekunach prawnych dotyczy także osób pełniących funkcję rodziny zastępczej.

Ile można odliczyć od podatku w ramach ulgi prorodzinnej?

Ulga na dziecko przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy rozliczanego roku, w którym podatnik odliczający tę ulgę wykonywał władzę rodzicielską, był opiekunem prawnym dziecka, pełnił funkcję rodziny zastępczej lub utrzymywał pełnoletnie dziecko. Wysokość ulgi na dziecko, w zależności od liczby dzieci oraz tego czy jesteśmy w związku czy też jesteśmy osobą samotnie wychowującą dziecko, przedstawia poniższa tabela:

Ilość dzieci Kwota ulgi miesięcznie Warunek dotyczące podatnika (rodzica lub opiekuna) Jedno dziecko 92,67 zł a) dochód rodzica lub opiekuna prawnego pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka,

nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł b) dochód rodzica lub opiekuna prawnego niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego,

nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł c) dochód rodzica lub opiekuna prawnego będącego „osobą samotnie wychowującą dziecko” w rozumieniu ustawy

nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł.



Te warunki nie dotyczą osób, które wychowują wyłącznie jedno dziecko z niepełnosprawnością potwierdzoną: - orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, - decyzją przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, - orzeczeniem o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia. Dwoje dzieci 92,67 zł Brak warunków Troje i więcej dzieci: 1) na pierwsze i drugie dziecko 2) na trzecie dziecko, 3) na czwarte i każde kolejne dziecko 92,67 zł

166,67 zł 225,00 zł Brak warunków

A zatem w zeznaniu podatkowym za rok 2025 składanym w roku 2026 (podobnie jak to było w ostatnich latach) podatnik może odliczyć:

- 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka spełniającego warunki ulgi - przy założeniu, że dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekracza łącznie 112.000 zł, a niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł,

- 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko,

- 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,

- 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka.



Przykładowo więc:

- w przypadku dwojga dzieci ulga (odliczenie od podatku) wynosi (za cały rok): 1112,04 zł + 1112,04 zł = 2224,08 zł.

- w przypadku trojga dzieci ulga (odliczenie od podatku) wynosi (za cały rok): 1112,04 zł + 1112,04 zł + 2000,04 zł = 4224,12 zł.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, ustalając kwotę odliczenia z tytułu ulgi prorodzinnej, trzeba pominąć te miesiące, w których dziecko:

- zostało decyzją sądu umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych (są nimi młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła, w sytuacji gdy pobyt jest nieodpłatny) lub

- pozostawało w związku małżeńskim.

Kto może skorzystać z ulgi na dziecko? Które dzieci dają możliwość odliczenia rodzicom lub opiekunom?

Prawo do ulgi na dziecko mają rodzice, opiekunowie prawni, a także osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej, które uzyskały w rozliczanym roku podatkowym dochody opodatkowane według skali podatkowej (określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT) - zarówno jako polscy rezydenci podatkowi a także jako nierezydenci.

Natomiast nie mają prawa odliczania w ramach ulgi prorodzinnej podatnicy, którzy w rozliczanym roku podatkowym uzyskali wyłącznie dochody:

- opodatkowane 19% podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej,

- opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową).



Na podstawie art. 27f ust. 1 ustawy o PIT, ulga na dziecko przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego podatnik w roku podatkowym:

1) wykonywał władzę rodzicielską;

2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.



Ulga ta przysługuje również na pełnoletnie dzieci, które:

A. które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

B. do ukończenia 25 roku życia, uczącą się w szkołach, jeżeli:

1) nie osiągały dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegające opodatkowaniu wg skali podatkowej lub z dochodów kapitałowych (np. ze zbycia papierów wartościowych) lub

2) nie osiągnęły przychodów zwolnionych:

a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,

b) z umów zlecenia,

c) z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej,

d) z tytułu odbywania stażu uczniowskiego,

e) z zasiłku macierzyńskiego,

- w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Limit dochodów dziecka w 2025 r. wynosił 22 546,92 zł (12 x 1878,91 zł). Do tego limitu wlicza się:

dochody, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych (giełda itp.)

przychody zwolnione z podatku z tytułu umów o pracę, zlecenie lub działalności u osób młodych do 26 roku życia , o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT

przychody zwolnione z podatku z tytułu przeniesienia miejsca rezydencji podatkowej na terytorium RP, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152.

3) nie osiągnęły przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym albo przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga na jedno dziecko - warunki

W przypadku jednego dziecka ulga będzie nam przysługiwała o ile łączne dochody małżonków będących w związku małżeńskim przez cały rok nie przekroczą 112.000 zł, a osoby nie będącej w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł.



Jeśli jednak osoba jest osobą samotnie wychowującą dziecko tj. jest:

- panną,

- kawalerem,

- wdową,

- wdowcem,

- rozwódką,

- rozwodnikiem,

- osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub

- osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności

wówczas limit dochodów wynosi dla niej 112.000 zł.



Za podatnika pozostającego w związku małżeńskim, nie uważa się:

1) osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów;

2) osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, przy ustalaniu kryterium dochodowego uwzględniać trzeba tylko te dochody (rozumiane jako przychód pomniejszony o: koszty uzyskania przychodów oraz o składki na ubezpieczenia społeczne odliczane w PIT–36 albo PIT–37, oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne odliczane w PIT–36L), które podlegają opodatkowaniu:

- według skali podatkowej,

- 19% stawki podatku dla niektórych przychodów z kapitałów pieniężnych, o której mowa w art. 30b ustawy PIT, oraz

- 19% jednolitej stawki podatku dla dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej, o której mowa w art. 30c ustawy PIT.

Warto też wiedzieć, że ulga na dziecko przysługuje bez względu na wysokość uzyskanych przez rodzica lub opiekuna dochodów jeżeli wykonywał on władzę rodzicielską w stosunku do jednego dziecka, posiadającego:

- orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, lub

- decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

- orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Ulga na dwoje lub więcej dzieci

Odliczenie na drugie i kolejne dziecko przysługuje rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, w stosunku do więcej niż jednego dziecka.



W sytuacji gdy podatnik ma dwójkę dzieci, a dochody jednego z nich przekroczyły w 2025 roku kwotę 22 546,92 zł. wówczas ulga przysługuje tylko na jedno dziecko i wówczas jest uzależniona od wysokość dochodów uzyskanych przez rodzica lub opiekuna prawnego. Stanowisko to potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z13 stycznia 2023 r. 0115-KDIT2.4011.645.2022.3.KC:

„Mając na uwadze powyższe ustalenia oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia należy stwierdzić, że skoro dochody Pani starszego syna przekroczą - jak Pani wskazuje - kwotę 30 000 zł, i w roku podatkowym 2022 Pani dochód może przekroczyć kwotę 112 000 zł to uznać należy, że w sytuacji, gdy przekroczy Pani wysokość określonego w art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. b ww. ustawy limitu dochodu warunkującego prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej, w związku z tym, że posiada Pani tylko jedno dziecko spełniające przesłanki do skorzystania z tej ulgi, to nie zostanie spełniona jedna z przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z ulgi wynikającej z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem w przypadku, gdy przekroczy Pani wysokość określonego w art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. b ww. ustawy limitu dochodu warunkującego prawo do odliczenia, w sytuacji posiadania tylko jednego dziecka spełniającego przesłanki do skorzystania z ulgi prorodzinnej - nie ma Pani prawa do dokonania odliczenia za 2022 r. ulgi prorodzinnej na młodszego syna.

Jedynie w sytuacji gdy Pani dochód nie przekroczy kwoty 112 000 zł - to w związku z tym, że w 2022 r. wyłącznie Pani wykonywała władzę rodzicielską względem małoletniego syna, który mieszka z Panią, natomiast Ojciec dziecka - poza sporadycznymi kontaktami z synem - nie wykonywał wobec niego władzy rodzicielskiej, to przysługuje Pani ulga prorodzinna na młodszego syna, wynikająca z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w pełnej wysokości za 2022 r.

Wobec tego, że będzie przysługiwała Pani ulga prorodzinna na młodszego syna za 2022 r. w pełnej wysokości tylko w sytuacji, gdy Pani dochód za rok 2022 nie przekroczy kwoty 112 000 zł, Pani stanowisko należało uznać za nieprawidłowe.”

Ważne Ponieważ ulga na dziecko przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy sprawowania opieki nad dzieckiem, to w przypadku gdy w ciągu roku przestaną być spełnione warunki do jej uzyskania będzie ona przysługiwała w niższej wysokości.

Przykład Państwo Kowalscy mają jedno dziecko. Ich łączne dochody za 2025 r. wyniosły 110.000 zł. We wrześniu ich syn skończył 18 lat i po ukończeniu szkoły średniej zaprzestał edukacji. W takim przypadku ulga na dziecko będzie przysługiwała za 9 miesięcy (styczeń – wrzesień).

Stanowisko to potwierdza również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej np. w interpretacji z 13 stycznia 2023 r. 0115-KDIT2.4011.673.2022.2.MD:

„Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro w 2019 i 2021 r. wyłącznie Pani wykonywała władzę rodzicielską względem małoletniego syna C.A., który mieszka z Panią, natomiast ojciec - jak Pani twierdzi - nie wykonywał wobec niego władzy rodzicielskiej, uznać należy, że przysługuje Pani ulga prorodzinna na to małoletnie dziecko, wynikająca z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w pełnej wysokości w rozliczeniu za rok 2019 i 2021.

Natomiast wobec syna B.A., który uzyskał pełnoletność w sierpniu 2019 r., przysługuje Pani wyłączne prawo do ulgi prorodzinnej na to dziecko za osiem miesięcy 2019 r. Skoro jednym z wymogów warunkujących dokonywanie odliczeń wynikających z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach omawianej ulgi jest utrzymywanie pełnoletnich dzieci w związku z wykonywaniem, nawet przymusowo, obowiązku alimentacyjnego, to w sytuacji gdy były mąż uiszczał alimenty, wykonując obowiązek alimentacyjny wobec syna B.A., który uzyskał pełnoletność w sierpniu 2019 r., tj. nie pozostawał już pod władzą rodzicielską, nie przysługuje Pani wyłączne prawo do skorzystania na to dziecko z ulgi prorodzinnej za 2019 i 2021 r. Tym samym, przysługuje Pani prawo do ulgi prorodzinnej na to dziecko tylko za osiem miesięcy 2019 r. Natomiast za pozostałe miesiące 2019 r. i za cały 2021 r. przysługuje Pani odliczenie połowy przysługującej kwoty ulgi.”



Również Ministerstwo Finansów podziela taką interpretację:

Pytanie podatnika: Nasze pełnoletnie dziecko po zdaniu matury nie poszło na studia. Nie miało żadnych dochodów. W listopadzie urodziło się nam kolejne dziecko. Za ile miesięcy przysługuje nam ulga prorodzinna?

Odpowiedź Ministerstwa Finansów:

Ulga prorodzinna przysługuje Wam:

- na pełnoletnie dziecko - za 8 miesięcy (także za miesiące wakacyjne - rok szkolny trwa do 31 sierpnia),

- na młodsze dziecko za 2 miesiące (od listopada).

Uwaga. Ustalamy limit dochodów rodziców umożliwiający skorzystanie z ulgi, bowiem w żadnym miesiącu roku ulga nie przysługiwała jednocześnie na dwoje dzieci.

Kto nie może skorzystać z ulgi na dziecko?

Z ulgi na dziecko nie skorzystają osoby, które:

1) przekroczyły ww. limity dochodów,

2) uzyskały dochody z działalność gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym albo przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.



W tym drugim przypadku, jeżeli np. małżonek ryczałtowca osiągnął w rozliczanym roku podatkowym dochody opodatkowane wg skali podatkowej, to ów małżonek ma on prawo skorzystać z ulgi na dziecko.

Przykład Pani Marta Wiśniewska uzyskuje dochody ze stosunku pracy opodatkowane wg skali podatkowej PIT. Jej mąż, Pan Jan, prowadzi działalność gospodarczą i w 2025 r. wybrał formę opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. A zatem możliwość odliczenia ulgi na oboje dzieci ma tylko Pani Marta.

Nie mogą też skorzystać z tej ulgi osoby, jeśli dziecko, które potencjalnie może uprawniać do odliczenia:

1) stosuje:

- przepisy ustawy PIT dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawką podatku (art. 30c ustawy PIT - tzw. podatek liniowy),

- przepisy ustawy o ryczałcie, z wyjątkiem regulacji dotyczących tzw. prywatnego najmu (art. 6 ust. 1 ustawy o ryczałcie).

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, dziecko nie może odnośnie swoich dochodów stosować ww. przepisów zarówno w zakresie osiągniętych przychodów, poniesionych kosztów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy obliczenia podatku albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,

2) podlega opodatkowaniu podatkiem tonażowym.



Ponadto prawo do ulgi nie przysługuje poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;

2) wstąpiło w związek małżeński.

Który rodzic rozlicza ulgę na dziecko?

Ulga na dziecko przysługuje każdemu z rodziców/opiekunów prawnych. Na podstawie art. 27f ust. 3 ustawy o PIT, w przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, każdemu z rodziców lub opiekunów prawnych przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty ulgi za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.



Prawo do ulgi dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę rodzice lub opiekunowie prawni mogą odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna), lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim - kwotę tę rodzice/opiekuni prawni odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje rodzic lub opiekun prawny, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego.



Kwestia prawa do skorzystania z ulgi budzi liczne spory pomiędzy rodzicami nie mieszkającymi razem. Dlatego też była przedmiotem interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. I tak (przykładowo):



W interpretacji z 24 stycznia 2025 r. sygn. 0112-KDSL1-2.4011.638.2024.2.BR Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdził:

„W świetle przedstawionego opisu oraz zacytowanych wyżej przepisów prawa stwierdzić należy, że skoro w okresie, którego dotyczy wniosek dzieci mieszkają tylko z Panią, a ojciec dzieci nie wykonywał i nie wykonuje władzy rodzicielskiej, gdyż wykonywanie obowiązku alimentacyjnego oraz sporadyczne spotkania z dziećmi, nie stanowią o wykonywaniu przez ojca władzy rodzicielskiej w rozumieniu art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to wyłącznie Pani przysługuje prawo do dokonania odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej, wynikającej z art. 27f ust. 1 tej ustawy w pełnej wysokości, tj. 100% kwoty, ustalonej zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym ma Pani prawo zastosować ulgę prorodzinną na dzieci za całe 12 miesięcy (100%) w zeznaniach rocznych PIT-36/37 od 2020 r. do 2024 r.”



W interpretacji z 14 stycznia 2025 r. sygn. 0114-KDIP3-2.4011.982.2024.1.AC Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdził:

„(…) należy zgodzić się z Pani stanowiskiem, zgodnie z którym ulga nie powinna przysługiwać temu kto jedynie powołuje się na status rozwodnika a także płacenie alimentów, ale temu z kim dziecko mieszka i kto tak naprawdę dba o dziecko każdego dnia. W konsekwencji, przyjmując zatem za Panią, że - jak Pani wskazała w opisie zdarzenia - w 2024 r. sama wychowywała Pani małoletnie dziecko, które mieszkało z Panią i Pani sprawowała i sprawuje nad nim wyłączną pieczę, uznać należy, że przysługuje Pani ulga prorodzinna na małoletnie dziecko, wynikająca z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za 12 miesięcy w rozliczeniu za 2024 r.”

W innej interpretacji z dnia 9 stycznia 2023 r. sygn. 0115-KDIT2.4011.682.2022.3.KC Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przedstawił następujące stanowisko:

„W konsekwencji, samo płacenie alimentów na dziecko oraz sporadyczne spotkania z małoletnim dzieckiem nie są rozstrzygające dla uznania, że rodzic wykonuje władzę rodzicielską. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje formalnie obojgu rodzicom, a tylko jeden z rodziców faktycznie ją wykonuje, to z odliczenia całości kwoty może skorzystać tylko ten rodzic.

Podkreślenia wymaga także, że stosownie do art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ulga na małoletnie dzieci przysługuje rodzicom, jeżeli wykonują władzę rodzicielską. Ponadto w myśl art. 27 ust. 4 wskazanej ustawy, kwotę przysługującej ulgi mogą odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna), lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim - kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro w 2021 r. wyłącznie Pani wykonywała władzę rodzicielską względem małoletnich dzieci, które z Panią zamieszkiwały od czasu separacji natomiast ojciec dzieci - jak Pani twierdzi - nie wykonywał wobec nich władzy rodzicielskiej, uznać należy, że przysługuje Pani ulga prorodzinna na małoletnie dzieci, wynikająca z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w pełnej wysokości w rozliczeniu za rok 2021.”

Dodatkowy zwrot ulgi na dzieci gdy brakuje podatku

Na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy o PIT, jeżeli kwota przysługującego odliczenia wynikająca z zastosowania ulgi na dziecko jest wyższa od kwoty odliczonej w zeznaniu rocznym, podatnikowi przysługuje zwrot kwoty stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia z tytułu ulgi na dziecko a kwotą odliczoną w rocznym zeznaniu podatkowym.



Kwota stanowiąca różnicę, nie może przekroczyć sumy:

1) podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu rocznym,

2) składek na ubezpieczenie zdrowotne, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu rocznym;

3) składek na ubezpieczenia społeczne,



W przypadku odliczenia przysługującego pozostającym przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim obojgu:

1) rodzicom,

2) opiekunom prawnym dziecka,

3) rodzicom zastępczym

- przyjmuje się łączną kwotę ich składek.



Prawo to zachowuje również podatnik, który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, i którego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego.



Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że do składek tych zaliczyć można również składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone od przychodów objętych:

- zwolnieniem PIT dla młodych,

- zwolnieniem dla powracających,

- zwolnieniem dla rodzin 4+,

- zwolnieniem dla pracujących seniorów.

Ulga na dziecko dla obcokrajowca

Generalnie ulga na dziecko przysługuje osobom mającym miejsce zamieszkanie w Polsce bez względu na narodowość i obywatelstwo, o ile ich dochody podlegają w całości opodatkowaniu

w Polsce.



Z ulgi tej mogą także skorzystać osoby, których miejsce zamieszkania znajduje się w innym niż Polska państwie UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) albo w Szwajcarii oraz:

- osiągnęły przychody podlegające opodatkowaniu w Polsce w wysokości stanowiącej co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez nie w danym roku podatkowym oraz

- udokumentowały certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w ww. państwach.

W jakim zeznaniu podatkowym można odliczyć ulgę na dziecko?

Ulgę na dziecko (prorodzinną) można rozliczyć wyłącznie w zeznaniach podatkowych PIT-36 lub PIT-37 do których trzeba dołączyć załącznik PIT/O.



W załączniku PIT/O trzeba podać numery PESEL dzieci, a jeżeli nie ma tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty ich urodzenia.



Gdy małżonkowie rozliczają się razem w jednym zeznaniu podatkowym, to trzeba złożyć jeden PIT/O.



Jeżeli obojgu rodzicom przysługuje ulga na dziecko ale składają oni odrębne zeznania podatkowe, to każde z rodziców w załączniku PIT/O wpisuje kwotę, którą odlicza od podatku. Jeżeli odliczenia dokonuje tylko z jeden z rodziców - drugi nie dołącza PIT/O do swojego zeznania – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.



Podstawa prawna: art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych



oprac. Paweł Huczko