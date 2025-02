Od 3 stycznia 2025 r. nowe zasady składania wniosków o 1500 zł na dziecko żłobkowe. Publikujemy listę błędów, przez które ZUS nie wypłaci Ci świadczenia

3 stycznia 2025 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące składania wniosków o 1500 zł na dziecko żłobkowe. Publikujemy listę błędów, przez które Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaci świadczenia.

Świadczenie "Aktywnie w żłobku" przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 3 lat, lub w przypadku, gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione, do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata. Przysługuje w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub będące pod opieką opiekuna dziennego. Świadczenie aktywnie w żłobku wynosi 1900 zł w przypadku dziecka posiadającego odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Należy pamiętać, że świadczenie to nie jest wypłacane rodzicowi. Świadczenie będzie wypłacane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki z przeznaczeniem na obniżenie ponoszonych przez rodziców opłat za pobyt dziecka. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód w rodzinie. Nie podlega ono egzekucjom administracyjnym i komorniczym.

Od 3 stycznia 2025 r. nowe zasady składania wniosków o 1500 zł na dziecko żłobkowe

Dla przypomnienia, wniosek o świadczenie aktywnie w żłobku można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego albo trafi pod opiekę dziennego opiekuna. 3 stycznia 2025 r. skrócony został termin składania wniosków. Obecnie rodzice powinni złożyć wniosek w ciągu dwóch miesięcy od momentu, w którym dziecko zaczęło uczęszczać do placówki. Wtedy też świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem. Złożenie wniosku po upływie dwóch miesięcy (licząc od dnia, w którym dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka) będzie skutkowało tym, że ZUS przyzna świadczenie od miesiąca w którym rodzic złożył wniosek. Za poprzednie miesiące świadczenie w takiej sytuacji nie przysługuje. Należy więc pilnować terminów składania wniosku o świadczenie.

Publikujemy listę błędów, przez które ZUS nie wypłaci Ci świadczenia.

Świadczenie nie zostanie wypłacone jeżeli dziecko nie uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego (wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych) lub korzysta z opieki dziennego opiekuna (wpisanego do wykazu dziennych opiekunów). Nie zostanie wypłacone także w przypadku, gdy rodzic pobiera RKO. Na jedno dziecko, za ten sam okres można pobierać albo świadczenie aktywnie w żłobku, albo RKO. Świadczenie nie zostanie przyznane w przypadku, gdy opłata rodzica za żłobek będzie wyższa niż 2200 zł na dziecko. Limit ten obowiązuje od 1 października 2024 r. do 31 marca 2025 r. Wprowadzony limit za żłobek ma zabezpieczyć rodziców przed dużym wzrostem opłat w żłobku. Limity na kolejne okresy będą ogłaszane w „Monitorze Polskim”, w obwieszczeniu ministra rodziny, do 31 marca danego roku. Świadczenie aktywnie w żłobku nie przysługuje także w momencie, gdy zostanie przyznane świadczenie aktywni rodzice w pracy lub aktywnie w domu. Należy także pamiętać, że wnioski o wszystkie świadczenia z programu "Aktywny rodzic" należy składać do ZUS drogą elektroniczną. Wnioski złożone w formie papierowej nie zostaną rozpatrzone przez ZUS.