Dane ZUS: aktywnie w żłobku najczęściej wybieranym świadczeniem. W ramach programu Aktywny rodzic ZUS wypłacił ok. 1 mld 153 mln zł

ZUS od początku działania programu "Aktywny rodzic" wypłacił 197 tys. świadczeń "Aktywnie w domu" na 101,9 mln zł, 228,1 tys. świadczeń "Aktywni rodzice w pracy" na 362,7 mln zł i 483,6 tys. świadczeń "Aktywnie w żłobku" na kwotę 688 mln zł.

Program „Aktywny Rodzic” obejmuje trzy świadczenia dla rodziców dzieci do lat trzech: Aktywni rodzice w pracy, Aktywnie w żłobku oraz Aktywnie w domu. Świadczenie aktywnie w domu przysługuje w wysokości 500 zł. Mogą o nie wystąpić rodzice lub opiekun faktyczny dziecka na dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Przysługuje niezależnie od dochodu w rodzinie. Świadczenie aktywnie w żłobku przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub osobie, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub jest objęte opieką dziennego opiekuna. Przysługuje do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy trzy lata, a w przypadku, gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione – do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata. Przysługuje w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko, lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego, do 1900 zł miesięcznie. Świadczenie aktywni rodzice w pracy (tzw. babciowe) przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka na każde dziecko w wieku od 12 do 35. miesiąca życia. Przysługuje w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko, lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego, do 1900 zł miesięcznie. Świadczenie to jest zależne od aktywności zawodowej rodziców. Przysługuje w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie osiągają przychód, którego podstawa wymiaru składek wynosi co najmniej 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, świadczenie przysługuje pod warunkiem podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu od podstawy wynoszącej co najmniej 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

REKLAMA

Dane ZUS: aktywnie w żłobku najczęściej wybieranym świadczeniem

ZUS od początku działania programu Aktywny rodzic wypłacił 197 tys. świadczeń „Aktywnie w domu” na 101,9 mln zł, 228,1 tys. świadczeń „Aktywni rodzice w pracy” na 362,7 mln zł i 483,6 tys. świadczeń „Aktywnie w żłobku” na kwotę 688 mln zł. W styczniu ZUS wypłacił:

177,6 tys. świadczeń „Aktywnie w żłobku” na kwotę 266,5 mln zł.

81,9 tys. świadczeń „Aktywni rodzice w pracy” na kwotę 132,3 mln zł.

72,6 tys. świadczeń „Aktywnie w domu” na kwotę 38,5 mln zł.

Warto pamiętać, że od 3 stycznia zmieniły się terminy związane ze składaniem wniosków o świadczenie aktywnie w żłobku. Więcej informacji znaleźć można tu: Od 3 stycznia 2025 r. nowe zasady składania wniosków o 1500 zł na dziecko żłobkowe. Publikujemy listę błędów, przez które ZUS nie wypłaci Ci świadczenia

Aktywnie w żłobku, aktywni rodzice w pracy, aktywnie w domu: kiedy wypłata?

REKLAMA

Rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka przypomniał, że świadczenia z programu Aktywny Rodzic ZUS wypłaca w danym miesiącu za miesiąc poprzedni, czyli np. w grudniu za listopad. Wypłaty w ramach świadczenia „Aktywnie w żłobku” zaplanowane są na każdy 20. dzień miesiąca. Natomiast termin wypłaty dla pozostałych świadczeń z tego programu zaplanowany jest na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

ZUS przypomniał, że rodzic może złożyć wniosek o jedno z tych świadczeń wyłącznie przez internet. Ma do wyboru jeden z czterech kanałów wnioskowania. Są to: platforma PUE/eZUS, aplikacja mobilna mZUS, bankowość elektroniczna i portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo